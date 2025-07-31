理解 Pocket Network (POKT) 衍生品

Pocket Network (POKT) 衍生品 是一種金融合約，其價值基於底層的 POKT 代幣加密貨幣，讓交易者能夠在不直接擁有該代幣的情況下，獲得對 POKT 價格波動的曝險。與現貨交易不同，在現貨交易中您買入或賣出實際的 POKT 代幣，而衍生品則允許在 Pocket Network 專案生態系統內進行價格方向的投機或現有部位的避險，通常會使用槓桿。

POKT 代幣衍生品的核心類型包括：

期貨合約： 約定在特定未來日期以預定價格買入或賣出 POKT 代幣的協議。

約定在特定未來日期以預定價格買入或賣出 POKT 代幣的協議。 永續合約： 與期貨類似，但沒有到期日，允許持續交易 POKT 代幣。

與期貨類似，但沒有到期日，允許持續交易 POKT 代幣。 選擇權： 授予在指定時間內以設定價格買入或賣出 POKT 代幣的權利，而非義務。

交易 POKT 代幣衍生品相比現貨市場的主要優勢：

更高的資本效率： 槓桿允許用較少的資金控制更大的部位，適用於 Pocket Network 專案。

槓桿允許用較少的資金控制更大的部位，適用於 Pocket Network 專案。 任何市場方向的獲利潛力： 能夠對 POKT 代幣價格波動採取多頭（看漲）或空頭（看跌）部位。

能夠對 POKT 代幣價格波動採取多頭（看漲）或空頭（看跌）部位。 進階避險： 管理現有 POKT 代幣持倉風險的工具。

然而，POKT 代幣衍生品也伴隨著重大風險：

放大的損失： 使用槓桿交易 Pocket Network 代幣時，可能同時放大收益和損失。

使用槓桿交易 Pocket Network 代幣時，可能同時放大收益和損失。 強平風險： 在高波動性期間若未滿足保證金要求，部位可能會被強制平倉。

在高波動性期間若未滿足保證金要求，部位可能會被強制平倉。 複雜性： 衍生品產品具有影響盈利能力的機制（如資金費率和保證金追加），需要仔細了解 POKT 代幣市場。

槓桿： 放大 POKT 代幣交易中的收益與損失。例如，使用 10 倍槓桿時，1,000 美元的保證金可以控制價值 10,000 美元的 POKT 合約。這雖然增加了潛在回報，但也提高了快速虧損的風險。

放大 POKT 代幣交易中的收益與損失。例如，使用 10 倍槓桿時，1,000 美元的保證金可以控制價值 10,000 美元的 POKT 合約。這雖然增加了潛在回報，但也提高了快速虧損的風險。 保證金要求： 初始保證金 是開立 POKT 代幣衍生品部位所需的最低存款。 維持保證金 是保持部位開放所需的最低餘額；若低於此水平，Pocket Network 專案投資可能會觸發強平。

資金費率： 在永續合約中，定期在多頭和空頭交易者之間進行支付，以幫助將 POKT 代幣合約價格保持與現貨市場一致。正數費率意味著多頭支付空頭，反之亦然。

在永續合約中，定期在多頭和空頭交易者之間進行支付，以幫助將 POKT 代幣合約價格保持與現貨市場一致。正數費率意味著多頭支付空頭，反之亦然。 合約規格： 每個 POKT 代幣衍生品都有明確定義的條款，例如結算方式（現金或實物）、合約規模（每個合約的 POKT 數量），以及對於傳統期貨而言的到期日。永續合約不會到期，但期貨會。

避險： 開立同等規模的空頭衍生品部位，保護現貨 POKT 代幣持倉免受下行風險影響。

開立同等規模的空頭衍生品部位，保護現貨 POKT 代幣持倉免受下行風險影響。 投機： 在不持有該代幣的情況下，根據 POKT 代幣價格波動進行交易，利用槓桿來放大收益或輕鬆建立 Pocket Network 專案的空頭部位。

在不持有該代幣的情況下，根據 POKT 代幣價格波動進行交易，利用槓桿來放大收益或輕鬆建立 Pocket Network 專案的空頭部位。 套利： 利用 POKT 代幣現貨與衍生品市場之間的價格差異，例如現貨-期貨套利或資金費率套利。

利用 POKT 代幣現貨與衍生品市場之間的價格差異，例如現貨-期貨套利或資金費率套利。 平均成本法： 定期系統性地開立小規模 POKT 期貨部位，減少波動影響，同時保持對 Pocket Network 專案的曝險。

部位規模： 將每筆 POKT 代幣部位的風險敞口限制在總交易資金的一小部分（通常為 1-5%）。

將每筆 POKT 代幣部位的風險敞口限制在總交易資金的一小部分（通常為 1-5%）。 止損和止盈單： 自動在預定的虧損或盈利水平關閉部位，以管理風險並鎖定收益，適用於 Pocket Network 專案衍生品交易。

自動在預定的虧損或盈利水平關閉部位，以管理風險並鎖定收益，適用於 Pocket Network 專案衍生品交易。 強平風險管理： 維持高於維持保證金要求的緩衝區——理想情況下至少多 50%——以降低 POKT 代幣部位被強制平倉的可能性。

維持高於維持保證金要求的緩衝區——理想情況下至少多 50%——以降低 POKT 代幣部位被強制平倉的可能性。 分散投資： 通過交易不同的 POKT 代幣衍生品產品或結合其他資產來分散風險，捕捉 Pocket Network 專案生態系統中的各種市場機會。

創建並驗證您的 MEXC 帳戶： 通過網站或手機應用程式註冊並完成 KYC 驗證，以獲得完整的 POKT 代幣交易權限。

通過網站或手機應用程式註冊並完成 KYC 驗證，以獲得完整的 POKT 代幣交易權限。 導航至 MEXC 衍生品平台： 前往「期貨」部分，選擇與 Pocket Network 專案相關的 POKT 合約（例如 USDT-M 或 COIN-M，視您的偏好而定）。

前往「期貨」部分，選擇與 Pocket Network 專案相關的 POKT 合約（例如 USDT-M 或 COIN-M，視您的偏好而定）。 為帳戶充值： 將資產從現貨錢包轉移到期貨錢包以啟用 POKT 代幣衍生品交易。

將資產從現貨錢包轉移到期貨錢包以啟用 POKT 代幣衍生品交易。 下第一筆 POKT 衍生品訂單： 選擇 Pocket Network 代幣的合約類型。 使用滑桿設置您想要的槓桿倍數。 選擇訂單類型（市價、限價或高級）。 輸入您的部位規模並在確認前檢查所有詳情。 初學者應從較小的部位和較低的槓桿（1-5 倍）開始，以了解 POKT 代幣衍生品如何應對市場波動。



Pocket Network (POKT) 衍生品為尋求資本效率、避險和投機機會的交易者提供了強大的工具，但它們需要對槓桿、保證金和風險管理有扎實的理解。通過掌握上述概念和策略並從小型且控制良好的部位開始，您可以培養在 POKT 代幣衍生品市場中導航所需的技能。準備好開始交易 Pocket Network (POKT) 衍生品了嗎？訪問 MEXC 的 POKT 價格頁面，獲取即時市場數據、圖表分析和競爭力的交易費用。立即在 MEXC 開始您的衍生品交易之旅——在 POKT 代幣交易和 Pocket Network 專案的世界中，安全與機會相遇。