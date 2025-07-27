了解Newton (AB) 現貨交易基礎

現貨交易涉及以當前市場價格買入和賣出Newton加密貨幣 (AB)，並即時結算，這意味著在交易執行後Newton代幣的所有權會立即轉移。這與衍生品交易（如期貨）不同，期貨的結算發生在未來的某個日期，且交易者並不直接擁有底層資產。在Newton (AB) 現貨市場中，訂單通過基於價格和時間優先級的訂單簿系統進行匹配，確保透明且高效的交易。 Newton投資者現貨交易的主要優勢包括： 實際擁有Newt 現貨交易涉及以當前市場價格買入和賣出Newton加密貨幣 (AB)，並即時結算，這意味著在交易執行後Newton代幣的所有權會立即轉移。這與衍生品交易（如期貨）不同，期貨的結算發生在未來的某個日期，且交易者並不直接擁有底層資產。在Newton (AB) 現貨市場中，訂單通過基於價格和時間優先級的訂單簿系統進行匹配，確保透明且高效的交易。 Newton投資者現貨交易的主要優勢包括： 實際擁有Newt