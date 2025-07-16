理解 JSM（Joseon Mun）現貨交易基礎

現貨交易 指的是以當前市場價格直接購買和出售 JSM（Joseon Mun），並即時結算。與期貨交易等衍生品不同，這些衍生品涉及未來日期結算的合約，而現貨交易確保交易者在執行後立即擁有 JSM 代幣的所有權。在 JSM 代幣現貨市場中，訂單通過基於價格和時間優先級的訂單簿系統進行匹配，從而實現 Joseon Mun 交易的透明和高效。 JSM 代幣現貨交易的主要優勢包括： 擁有實際的 JSM 代幣 現貨交易 指的是以當前市場價格直接購買和出售 JSM（Joseon Mun），並即時結算。與期貨交易等衍生品不同，這些衍生品涉及未來日期結算的合約，而現貨交易確保交易者在執行後立即擁有 JSM 代幣的所有權。在 JSM 代幣現貨市場中，訂單通過基於價格和時間優先級的訂單簿系統進行匹配，從而實現 Joseon Mun 交易的透明和高效。 JSM 代幣現貨交易的主要優勢包括： 擁有實際的 JSM 代幣