JSM（Joseon Mun）挖礦是指在Joseon Mun區塊鏈上生成新的JSM代幣並驗證交易的過程。作為首個合法認可的網路國家——Joseon的官方數位貨幣，JSM代幣運行在去中心化的網絡上，確保沒有單一實體控制代幣的發行或驗證。與傳統法定貨幣不同，Joseon Mun依靠一個分布式賬本，參與者貢獻資源來維護網絡的安全性和完整性。

JSM代幣的挖礦過程涉及參與者（通常稱為礦工或驗證者），他們使用計算能力或權益來驗證交易並將新區塊添加到區塊鏈中。這種去中心化的方式隨著Joseon Mun網絡的推出開始，旨在為Joseon國家創造一種安全、抗審查且不可封禁的數位貨幣。挖礦機制對於維持JSM的稀缺性、安全性和去中心化至關重要，確保其在沒有集中監管的情況下持續運作。

共識機制是區塊鏈網絡達成交易有效性及賬本狀態一致性的協議。對於Joseon Mun，該網絡運行在以太坊公共區塊鏈上，目前使用的是權益證明（PoS）共識機制。這意味著驗證者根據其所抵押的JSM代幣數量被選中提出和驗證新區塊，而不是依賴耗能巨大的計算工作。

PoS機制確保JSM代幣網絡中的所有參與者都能在沒有中央權威的情況下信任交易的有效性。Joseon Mun使用PoS因其相較於傳統的工作量證明系統具有顯著的能源效率和更快的交易確認時間。驗證者受到誠實行為的激勵，因為惡意行為可能會導致其抵押的代幣損失。這樣的結構有效地防止了雙花或女巫攻擊，因為攻擊者需要控制極大比例的抵押JSM代幣才能破壞網絡。

相比其他共識模型，JSM的PoS方法通過經濟激勵提供了更低的能耗、更快的出塊時間和增強的安全性。

由於Joseon Mun運行在使用權益證明的以太坊區塊鏈上，因此不需要傳統意義上的挖礦（使用ASIC或GPU）。相反，參與者需要：

一台能夠運行以太坊驗證節點的電腦或伺服器

足夠的JSM代幣 以滿足最低抵押要求

以滿足最低抵押要求 兼容以太坊PoS的驗證軟體 ，如Prysm、Lighthouse或Teku

，如Prysm、Lighthouse或Teku 安全的數字錢包用於存儲JSM代幣和管理驗證密鑰

設置驗證者包括：

安裝和配置驗證軟體

存入所需的JSM代幣進行抵押

使用適當的網絡安全措施保護節點

保持正常運行時間以最大化收益

PoS驗證的能耗比PoW挖礦顯著降低，使其更具可訪問性和環境友好性。然而，可靠的互聯網連接和系統安全仍然至關重要。

挖礦JSM（Joseon Mun）提供了通過安全、高效的權益證明機制參與世界上首個網絡國家的獨特機會。其代幣經濟學設計旨在支持治理和經濟增長，擁有透明的分配模式和對網絡驗證者的強烈激勵。