HOLD衍生品是價值源自基礎加密貨幣HoldCoin (HOLD) 的金融合約，讓交易者能在不直接擁有資產的情況下獲得對HOLD價格波動的曝險。與現貨交易不同（您買入或賣出實際的HOLD代幣），衍生品則允許在不轉移基礎HoldCoin (HOLD) 幣的情況下對價格方向進行投機或對現有部位進行避險。
HOLD衍生品的核心類型包括：
相較於現貨市場，交易HOLD衍生品的主要優勢：
然而，這些工具也伴隨著重大風險，例如：
槓桿：這讓您能控制比初始保證金大得多的部位規模。例如，使用10倍槓桿時，1,000美元可以控制價值10,000美元的HOLD HoldCoin合約。雖然這會倍增潛在利潤，但也會放大損失。平台通常提供1倍到100倍的槓桿，但初學者應使用較低的槓桿來管理風險。
保證金要求：
資金費率：對於永續合約，這是定期在多頭和空頭HOLD部位持有者之間交換的支付款項，以使合約價格與現貨市場保持一致。
合約規格：這包括結算方式（現金或實物）、合約規模（每份合約的HOLD HoldCoin數量）和到期日（傳統期貨適用）。
避險：如果您持有價值10,000美元的HoldCoin (HOLD)，您可以開立同等規模的空頭衍生品部位，以防價格下跌。
投機：在不擁有資產的情況下交易HOLD價格波動，利用槓桿放大收益或輕鬆建立HoldCoin的空頭部位。
套利：利用HOLD現貨與衍生品市場之間的價格差異，例如HOLD HoldCoin現貨-期貨套利或資金費率套利。
定期定額投資法：以固定間隔系統性地開立小額HOLD衍生品部位，減少波動的影響，同時保持市場曝險。
部位規模：將每個HOLD部位的風險敞口限制在總交易資金的1-5%。
止損和止盈單：自動在預設的損失或盈利水平關閉HoldCoin (HOLD) 部位，以管理風險並鎖定收益。
管理強制平倉風險：保持充足的保證金緩衝——理想情況下至少高出維持保證金50%——以避免HOLD部位被強制平倉。
分散投資：通過交易不同的HOLD HoldCoin衍生品產品或結合其他加密貨幣來分散風險。
創建並驗證您的MEXC帳戶：通過網站或手機應用程式註冊並完成KYC驗證，以解鎖完整的HOLD交易功能。
導航MEXC衍生品平台：前往「期貨」部分，根據您的偏好選擇USDT-M或COIN-M合約進行HOLD HoldCoin交易。
為您的衍生品帳戶充值：將資產從現貨錢包轉移到期貨錢包，以為HoldCoin (HOLD) 交易提供保證金。
下您的第一筆HOLD衍生品訂單：
HOLD衍生品為交易者提供了強大的工具，能夠執行超越現貨交易的高級策略和風險管理。通過掌握基本概念、實施嚴格的風險控制，並從小而可控的HoldCoin (HOLD) 部位開始，您可以培養在這個動態市場中航行所需的技能。準備好開始交易HOLD衍生品了嗎？訪問MEXC的HOLD價格頁面，獲取即時的HOLD HoldCoin市場數據、圖表分析和具有競爭力的交易費用。今天就開啟您在MEXC的衍生品交易之旅——在HOLD HoldCoin交易的世界裡，安全與機會在此相遇。
