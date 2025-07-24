EVADORE代幣挖礦是指支撐EVADORE區塊鏈的過程，這是一個基於以太坊的網絡，旨在減少並最終消除在可行領域中的碳排放。與由中央銀行發行的傳統法定貨幣不同，EVADORE運行在一個去中心化的網絡上，參與者貢獻資源來驗證交易並保護網絡。該項目啟動的主要目標是支持生態可持續性並為全球生態系統做出貢獻。

EVADORE並未使用傳統的工作量證明（PoW）挖礦方式，而是利用已經轉向權益證明（PoS）共識機制的以太坊網絡。在此模型中，被稱為驗證者的網絡參與者將他們的代幣進行質押，以驗證交易並提出新的區塊。這個過程確保了EVADORE代幣的安全性、去中心化和稀缺性，且無需耗能的挖礦硬件。

共識機制是一種基礎協議，允許區塊鏈網絡在沒有中央權威的情況下就交易的有效性和賬本狀態達成一致。作為一個基於以太坊的項目，EVADORE利用權益證明（PoS）共識機制。在PoS中，驗證者根據他們質押的EVA（或ETH，視具體實現而定）數量被選中提出並驗證新區塊。

這種方法有幾個優勢：

能源效率 ：PoS比PoW消耗的能量顯著減少，符合EVADORE的生態使命。

：PoS比PoW消耗的能量顯著減少，符合EVADORE的生態使命。 安全性 ：攻擊者需要控制大多數質押的代幣，使得攻擊在經濟上不可行。

：攻擊者需要控制大多數質押的代幣，使得攻擊在經濟上不可行。 去中心化：任何持有必要數量EVADORE代幣的人都可以參與驗證，促進更加分散的網絡。

通過使用PoS，EVADORE確保其網絡保持安全可靠，同時也支持減少環境影響的目標。

數字代幣EVADORE（EVA）的總發行量（最大供應量）為1,000,000,000 EVA。

流通供應量在不同來源中有所不同，近期數據顯示：

截至2025年6月，流通中的EVA為173,820,000

另一平台上報告的流通量為666,489,160 EVA

比例分配細節（如團隊、生態系統、投資者或社區的分配）在搜索結果中未明確說明。若要全面了解EVADORE代幣分配，請查閱官方EVADORE白皮書。

指標 值 最大供應量 1,000,000,000 EVA 流通供應量 173,820,000–666,489,160 EVA（因來源而異） 分配細節 搜索結果中未明確；請參閱白皮書

若要獲取最準確和最新的比例分配信息，請直接參考官方EVADORE白皮書。

在像EVADORE這樣的PoS系統中，參與者（驗證者）因質押他們的代幣並幫助保護網絡而獲得獎勵。獎勵通常來自交易費用和新發行的EVADORE代幣，但確切的獎勵結構及任何調整機制（例如隨時間減少）應參考官方文件。

驗證者的盈利能力取決於：

質押的EVADORE代幣數量

網絡參與率

交易費數量

EVADORE的市場價格

與PoW挖礦不同，這裡沒有硬件成本，但存在因質押代幣而產生的機會成本。

由於EVADORE運行在PoS模型上，因此不需要傳統的挖礦硬件（如ASIC或GPU）。相反，參與者需要：

能夠運行驗證者節點的計算機或服務器

可靠的互聯網連接

用於存儲質押EVADORE代幣的安全錢包

推薦的軟件包括官方EVADORE節點客戶端或兼容的以太坊PoS驗證者軟件。設置涉及：

安裝節點軟件

配置驗證者

質押所需數量的EVADORE

保護私鑰並維持正常運行時間

與PoW挖礦相比，能耗極低，使其易於操作且環保。

