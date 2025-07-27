理解CELR挖礦和共識機制

CELR挖礦是指參與者通過貢獻來保障和運營Celer Network的安全，這是一個旨在增強多個區塊鏈的可擴展性和互操作性的第二層區塊鏈平台。與依賴計算能力解決數學難題的傳統挖礦不同，CELR挖礦基於質押模型。參與者（稱為驗證者）質押CELR代幣（Celer Network的原生代幣）以支持網絡的共識並賺取獎勵。
Celer Network於2018年由一群擁有計算機科學博士學位的工程師推出，旨在創建一個去中心化、可擴展且高效的基礎設施，用於跨鏈去中心化應用程序（dApps）。在Celer Network中，挖礦過程基本上涉及質押CELR代幣以驗證交易並保護網絡，而不是通過高能耗的計算進行挖礦。這種方法確保了安全性和去中心化，同時避免了工作量證明系統的高能耗，使Celer Network加密生態系統更具可持續性。
共識機制是區塊鏈網絡用來確認交易有效性及賬本狀態的協議。Celer Network採用了委託權益證明（DPoS）共識機制，特別是在其狀態守護者網絡（SGN）中。在此系統中，驗證者根據他們質押的CELR代幣數量被選出，這些驗證者負責確認交易並維護網絡的完整性。
Celer Network中的DPoS機制以其能源效率和快速交易終結性而著稱。驗證者有動力誠實地行動，因為惡意行為可能會導致質押的CELR加密代幣損失。此結構有效防止了雙花和Sybil攻擊，因為攻擊者需要控制大量的質押CELR代幣才能危害網絡。
相比工作量證明系統，Celer的DPoS模型提供了更低的費用、更高的吞吐量和更好的可擴展性，使其非常適合支持利用Celer Network代幣的各種dApp和跨鏈操作。
CELR挖礦的經濟模型圍繞質押獎勵和網絡參與激勵而建立。在SGN中質押CELR代幣的驗證者會獲得額外的CELR代幣作為獎勵，並且還能分享由網絡活動產生的交易費。CELR的總供應量上限為100億枚代幣，確保了稀缺性，並作為Celer Network加密生態系統的抗通脹機制。
影響挖礦盈利能力的主要因素包括：
與傳統挖礦不同，在Celer的質押模型中沒有單獨挖礦和池挖礦之分。所有參與者都可以單獨質押他們的CELR代幣或將代幣委託給驗證者，按比例分享獎勵。投資回報率取決於質押數量、網絡參與度和市場條件，回報會根據網絡使用情況和獎勵分配動態調整。
挖礦CELR不需要專用硬件，如ASIC或高端GPU。相反，參與者需要：
該過程包括：
與工作量證明挖礦相比，能源消耗極少，因為該過程依賴於代幣質押和網絡參與，而非密集計算。這使得CELR挖礦變得易於接近且環保，沒有顯著的硬件或電力成本。
挖礦CELR提供了一個獨特的機會，讓用戶通過其委託權益證明機制參與到Celer Network創新且安全的第二層生態系統中。通過質押CELR代幣，用戶幫助保護網絡、賺取獎勵並促進跨鏈去中心化應用程序的增長。
