什麼是 Ultra (UOS) ？打造下一代區塊鏈遊戲平台基礎設施









Ultra 是一個去中心化、可拓展的遊戲平台基礎設施，其核心願景是在保留 Web2 用戶體驗的同時，將 Web3 的所有權機制與價值捕獲能力無縫融入遊戲生態。透過 Ultra，開發者無需依賴傳統發行商即可直接向全球用戶發布遊戲，而玩家則擁有對其數位資產的完全控制權，並能透過參與平台活動實現收益。





Ultra 平台由以下幾個關鍵組件構成：





Ultra Games：一個無中介的遊戲分發平台，開發者可自主發布，用戶可直接下載、體驗並交易遊戲內容。

Ultra Wallet：內建加密錢包，支援管理 UOS 代幣及各類 NFT，保障資產安全與便利操作。

NFT 市場：支援遊戲內資產的鑄造、交易和跨遊戲流通，增強遊戲可玩性和經濟性。

社群與激勵系統：鼓勵用戶透過測試、內容創作及傳播參與平台生態，並獲得代幣獎勵。









Ultra 自主研發的區塊鏈底層架構，專為大規模用戶互動和遊戲需求設計，具備以下技術優勢：





高並發能力：支援數千 TPS，適配大型多人線上遊戲對交易速度的極高要求。

低交易費用：優化的鏈上結算機制大幅降低使用門檻，提升整體使用者體驗。

智慧合約支援：支援多樣化的遊戲邏輯和去中心化經濟體系建構。

EVM 相容性 (計劃中) ：透過 Ultra EVM 實現與以太坊生態的互通性，拓展資產流通和開發者資源。





Ultra 採用模組化架構，確保在確保安全性和可驗證性的基礎上，具備橫向拓展能力，為未來數以百萬計的使用者和開發者提供服務基礎。









UOS 是 Ultra 平台的原生代幣，承載平台運行與生態激勵的雙重功能：





交易媒介：用於遊戲購買、NFT 交易、平台服務費用支付等日常行為。

質押與治理：持幣者可參與平台治理及網路安全維護，並獲得質押獎勵。

激勵機制：平台透過 UOS 獎勵活躍用戶、內容創作者和合作夥伴，推動生態正向成長。

基礎設施費用：開發者可使用 UOS 取得鏈上資源、資料分析等服務。





UOS 的設計邏輯聚焦於流通性、公平性與生態驅動，確保代幣在整個平台內外的持續價值捕獲與分配。









Ultra 正在建立一個圍繞 UOS 代幣驅動的綜合生態系統，其擴展路徑涵蓋平台內容、戰略合作與底層技術三大核心維度，目標是從「去中心化遊戲平台」邁向「Web3 數位娛樂基礎設施提供者」。









Ubisoft、AMD、WEMIX 等知名遊戲與科技品牌。這些合作不僅豐富了平台內容，也顯著提升了 Ultra 在傳統遊戲市場中的品牌影響力與滲透能力。透過雙帳戶系統與去中心化身分機制，Ultra 為合作方提供了更有效率的使用者管理與內容分發能力，並增強了平台的企業級可擴展性。 Ultra 已與多家全球領導者建立策略合作關係，包括等知名遊戲與科技品牌。這些合作不僅豐富了平台內容，也顯著提升了 Ultra 在傳統遊戲市場中的品牌影響力與滲透能力。透過雙帳戶系統與去中心化身分機制，Ultra 為合作方提供了更有效率的使用者管理與內容分發能力，並增強了平台的企業級可擴展性。









平台持續推出新功能以增強使用者黏性和互動體驗。近期上線的 Ultra Games 測試版和正式啟動的 Ultra Arena 電競平台，進一步打通鏈上鏈下資源，不僅優化了開發者工具鏈，也為玩家和賽事組織者提供了新的 Web3 場景。同時，UOS 代幣的使用場景也隨功能拓展而持續豐富，涵蓋遊戲購買、NFT 市場交易、賽事獎勵等。









Ultra 正積極推動跨鏈相容與多鏈整合策略，透過 Ultra EVM 等基礎模組的構建，規劃實現與 以太坊 、Polygon、Immutable 等主流鏈之間的資產與用戶互通。此外，平台也支援更多支付方式和 NFT 標準，協助遊戲開發者及品牌方輕鬆發行鏈上資產。 Ultra 也透過 Web3 介面吸引 Web2 企業加入生態，提供如 Web2/Web3 融合登入、品牌數位收藏發行、鏈上內容分發等功能，進一步拓展其數位娛樂應用邊界。









截至 2025 年，Ultra 已取得多項關鍵成果：













目前，MEXC 平台已上線 UOS 現貨交易，您可以在 MEXC 以 超低費率 進行 UOS 代幣交易。





1) 開啟並登入 MEXC App 或 官方網站

2) 在搜尋框中搜尋 UOS 代幣名稱，選擇 UOS 的 現貨交易

3) 選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。









Ultra 不僅是遊戲平台，更是 Web3 在遊戲與內容經濟領域落地的重要案例。透過技術創新與生態設計，Ultra 重構了開發者發行路徑、使用者參與模型及數位資產所有權體系，打破了傳統遊戲產業的層層中介與資料孤島。未來，隨著更多遊戲開發者、NFT 專案和玩家加入 Ultra 生態，加上平台 EVM 相容與跨鏈能力的完善，Ultra 有望成為全球最具活力的鏈遊基礎設施之一，推動整個數位娛樂產業邁向更加開放、透明和可持續的新階段。



