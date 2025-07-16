美國大選聚焦加密，如何實現資產倍增？





今年，加密貨幣作為一個重要的選票群體，影響著即將到來的選舉競爭，兩黨候選人也不遺餘力向加密用戶釋放友好信號。





美國前總統特朗普，已經表明將接受加密貨幣形式的總統競選捐款，推出多個 NFT，並多次對加密用戶喊話。「我對加密貨幣公司以及與這個新興行業相關的事物都持非常積極和開放的態度，美國必須成為該領域的領導者，而非第二名。」「確保加密行業和比特幣的未來發生在美國，將保障全美 5000 萬加密貨幣持有者的錢包自託管權。」一時間，特朗普被業內譽為「加密太祖」。





拜登政府也感受到了來自特朗普的壓力，在加密貨幣政策上的柔和立場，以為了避免在選舉中失去加密用戶的選票。典型的代表是，SEC 態度逆轉，批准了以太坊現貨 ETF 19b-4 表格。此外，《FIT 21 法案》也在美眾議院的正式通過，將進入參議院的表決流程，最終取決於總統簽字生效。而此前拜登宣布，如果 FIT 21 加密貨幣法案獲得通過，他不會否決該法案。





以上所有跡象都已證明，今年加密已經成為美國大選的重要議題，無論最終何方當選，美國監管機構未來對加密的態度以及政策將更加友好。





伴隨著美國政策面的開放以及貝萊德等傳統機構持續推動，未來將有各種加密 ETF 產品問世，包括 ETH、SOL 等大家耳熟能詳幣種甚至是各種 Meme 幣，越來越多的傳統資金也將進入市場。從數據來看，僅比特幣現貨 ETF 目前總資產淨值為 579.40 億美元，ETF 淨資產比率（市值較比特幣總市值占比）達 4.34%，歷史累計淨流入已達 138.58 億美元。隨著時間推移，這個數字還將進一步擴大。





一切的信號，似乎都表明，「加密長牛」似乎不再是一句口號。對照昔日的美股十年長牛，這一輪加密長牛中比特幣的價格 10 萬美元不再是夢想。





在這一輪周期中，我們如何把握機會實現資產倍增？一個關鍵要素是與市場熱點保持同頻，當下的熱點是 Meme 文化。





本輪 Meme 熱潮一直在延續，特別是當前市場對 VC 投資的高 FDV、低流動性項目並不感冒，Meme 幣的市場熱情格外高漲。並且，Meme 幣中的佼佼者也能幫助用戶捕捉超額收益，動輒幾十倍起步。這其中，與美國的大選有關的 Meme 幣，比如 MAGA（TRUMP）等都獲得了極高的市場關注度。





如果用戶不能第一時間在鏈上發現信息，推薦使用 MEXC 平臺。在今年的 Meme 季中，MEXC 第一時間首發上線了包括 BOME 在內的多個幣種，MEXC 全網第一個上線 MAGA（TRUMP）的中心化交易所——如果用戶能在 MEXC 開盤後購買，最高收益超過 100 倍。









類似 MAGA 的例子，在 MEXC 上還有很多，首發上線速度並不低。隨著牛市持續進行，資金也將從 BTC 流向各種山寨幣，MEXC 可能成為最大受益者之一，值得重點關注。





