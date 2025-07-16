近期，加密貨幣市場因特朗普官方推出的 Meme 幣 TRUMP 而掀起熱潮，Solana（ *URLS-SOL_USDT*）在這波行情中表現搶眼，成為最大的贏家之一，其價格迅速飆升，突破 290 美元，再創歷史新高，24 小時漲幅高達 23.02%。截至撰稿時，SOL 報價 251.45 美元，穩居全球第五大加密貨幣，市值達 1,385 億美元。 1.Meme 幣革命：政治與加密的結合 TRUMP近期，加密貨幣市場因特朗普官方推出的 Meme 幣 TRUMP 而掀起熱潮，Solana（ *URLS-SOL_USDT*）在這波行情中表現搶眼，成為最大的贏家之一，其價格迅速飆升，突破 290 美元，再創歷史新高，24 小時漲幅高達 23.02%。截至撰稿時，SOL 報價 251.45 美元，穩居全球第五大加密貨幣，市值達 1,385 億美元。 1.Meme 幣革命：政治與加密的結合 TRUMP
新手學院/Learn/精選內容/TRUMP 幣熱...OL 成真正贏家

TRUMP 幣熱潮引爆加密市場：SOL 成真正贏家

2025年7月16日MEXC
0m
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$9.162+17.11%
Solana
SOL$167.36+3.35%
Memecoin
MEME$0.001678+2.62%
Melania Meme
MELANIA$0.16941+47.46%
以太幣
ETH$3,546.89+0.72%

近期，加密貨幣市場因特朗普官方推出的 Meme 幣 TRUMP 而掀起熱潮，Solana（ *URLS-SOL_USDT*）在這波行情中表現搶眼，成為最大的贏家之一，其價格迅速飆升，突破 290 美元，再創歷史新高，24 小時漲幅高達 23.02%。截至撰稿時，SOL 報價 251.45 美元，穩居全球第五大加密貨幣，市值達 1,385 億美元。


1.Meme 幣革命：政治與加密的結合


TRUMP 幣的推出不僅引發了巨大的市場效應，還標誌着政治與加密貨幣的深度融合。BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 在 X 上發文表示：“這是政治 Meme 幣市場的開端。任何不害怕實時了解民眾想法的政治人物，都會推出自己的 Meme 幣。”


數據顯示，*URLS-TRUMP_USDT* 自上線以來，市值迅速攀升至 300 億美元，成為 Meme 幣歷史上的一大奇迹。特朗普家族在社交媒體上積極宣傳 TRUMP 幣，進一步推動了其市場熱度。值得一提的是，第一夫人梅拉尼婭·特朗普也通過社交媒體宣布推出同名 Meme 幣 *URLS-MELANIA_USDT*，其受歡迎程度一度超越了 TRUMP 幣。根據 Arkham Intelligence 的數據分析，TRUMP 幣的發行方通過流動性池和交易所實現了超過 5 億美元的代幣價值增長，同時，特朗普個人的凈資產也因 TRUMP 幣的成功發行而顯著增加。

TRUMP 幣的發行不僅僅是一次市場營銷活動，它更代表了 Meme 幣經濟學的一次全新嘗試。通過與用戶情感的深度綁定，TRUMP 幣展示了 Meme 幣在加密市場中的巨大潛力。這一趨勢可能會引領更多類似項目的湧現，進一步推動 Meme 幣在加密生態中的影響力，促使這一領域不斷擴大。

2.TRUMP 幣熱潮助推 SOL 價格飆升


TRUMP 幣選擇在 Solana 上發行，不僅彰顯了 Solana 的技術實力，更被視為推動這波熱潮的重要因素。TRUMP 幣憑藉高流量和強用戶參與度，為 Solana 帶來了顯著的用戶增長和交易量的激增，進一步鞏固了其作為新興代幣首選發行平臺的行業地位。

根據 DefiLlama 數據，在 TRUMP 上線後，Solana 鏈上的去中心化交易所（DEX）24 小時交易量高達 164.82 億美元，佔全市場總交易量的 57.7%。這一表現不僅遙遙領先於其他公鏈，更遠超以太坊。這種「馬太效應」正在形成正向循環，吸引更多項目選擇 Solana 作為首發平臺，持續推動其生態的快速增長。除了交易量的激增，Solana 的用戶增長也令人矚目。據統計，TRUMP 幣上線後的短短 12 小時內，Solana 生態新增用戶超過 40 萬人次。其網絡的高吞吐量和低交易成本，為用戶帶來了極致的交易體驗，而這也是許多項目選擇 Solana 的重要原因。


3.以太坊的低迷與反擊：市場份額的爭奪戰


很長一段時間裡，以太坊的市場表現顯得格外疲軟，與 Solana 的強勁崛起形成鮮明對比。儘管 ETH 價格曾短暫反彈至 3,525 美元，但未能突破關鍵阻力位，隨後回落至 3,348.8 美元，顯示出市場信心不足。

隨着 TRUMP 幣的熱潮和 Solana 的人氣高漲，大量以太坊鯨魚紛紛將資產轉向 Solana。數據顯示，1 月 18 日，一位知名鯨魚在短短 1 小時內拋售了 8,161.7 枚 ETH（價值約 2,659 萬美元），並迅速購入 SOL。這一現象不僅體現了投資者對 Solana 高效網絡和低交易成本的高度認可，也進一步暴露出以太坊在用戶和開發者中的吸引力正在逐漸下降，而其他新興公鏈如 Avalanche 也在不斷蠶食其市場份額。

然而，以太坊並未坐以待斃，而是積極通過治理改革試圖扭轉局勢。以太坊基金會近期宣布了領導結構的重大調整，旨在提升技術專業性、加強與社區的溝通，並吸引更多新人才。此外，以太坊還計劃加大對隱私技術和去中心化應用的支持力度，以鞏固其在加密行業中的核心地位。儘管這些舉措彰顯了以太坊的反擊決心，但它能否成功挽回市場份額，還有待時間檢驗。在日益激烈的競爭環境中，以太坊需要加速改革步伐，以應對來自 Solana 和其他公鏈的多重挑戰。

4.Solana 的未來：能否維持熱度？


儘管 TRUMP 幣的熱潮為 Solana 帶來了巨大的短期流量和市場關注，但長期來看，其能否維持熱度仍然存在不確定性。首先，Solana 需要在技術性能和用戶體驗上持續保持競爭優勢，以吸引更多項目開發者選擇其平臺。其次，機構投資者對 Solana 的認可程度也將成為其未來發展的關鍵因素。若能在機構投資中佔據更大份額，Solana 將有望進一步鞏固其市場地位。此外，Solana 的網絡效應和生態系統擴展也是決定其未來發展的重要因素。儘管從交易量和用戶增長情況來看，Solana 已展示出強勁的市場吸引力，但這是否能形成可持續的增長模式，還有待觀察。

5.加密市場新格局初現


TRUMP 幣的發行為 Solana 帶來了巨大的流量和關注度，推動其價格創歷史新高，並促使市場重新審視 Meme 幣的潛力。然而， Solana 能否長期保持熱度，取決於其生態建設、用戶增長及機構投資表現。同時，以太坊能否通過治理改革反擊，仍需市場進一步驗證。

加密市場正進入新競爭階段，Meme 幣與政治結合為行業帶來了更多可能性，未來隨着創新項目的湧現，市場格局可能發生深遠變化。Meme 幣因其強大的實效性、快速的迭代周期和高爆發性等特點，已經成為各大交易平臺爭相上線的熱門資產。對於投資者而言，越早參與，潛在收益越大。MEXC 以其高效、迅速的上幣機制在行業中享有盛譽，常常成為新興 Meme 幣的首發平臺。通過快速上線優質項目，用戶能夠搶佔市場先機，把握更多投資機會。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金