摘要：在 MEXC 上交易特朗普概念幣不僅更安全，而且交易手續費更低，掛單（Maker）甚至是零費用，並且交易深度也遠遠好於 DEX 。 近期，美國總統候選人特朗普在賓州線下競選集會遇刺。由於其此前多次發布加密友好言論，市場也隨之產生劇烈波動，包括比特幣、以太坊在內的加密貨幣一度漲超 5%，並且特朗普概念幣熱度再起。 MEXC 也在第一時間，首發上線了包括 FIGHT、EAR、FIGHTETH 在摘要：在 MEXC 上交易特朗普概念幣不僅更安全，而且交易手續費更低，掛單（Maker）甚至是零費用，並且交易深度也遠遠好於 DEX 。 近期，美國總統候選人特朗普在賓州線下競選集會遇刺。由於其此前多次發布加密友好言論，市場也隨之產生劇烈波動，包括比特幣、以太坊在內的加密貨幣一度漲超 5%，並且特朗普概念幣熱度再起。 MEXC 也在第一時間，首發上線了包括 FIGHT、EAR、FIGHTETH 在
新手學院/Learn/精選內容/川普概念幣熱度盛...GHT、EAR

川普概念幣熱度盛行，MEXC首發上線FIGHT、EAR

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$9.157+17.05%
Memecoin
MEME$0.001677+2.56%
FIT
FIT$0.00004606+0.89%
比特幣
BTC$105,841.54+2.04%
Melania Meme
MELANIA$0.1694+47.45%

摘要：在 MEXC 上交易特朗普概念幣不僅更安全，而且交易手續費更低，掛單（Maker）甚至是零費用，並且交易深度也遠遠好於 DEX 。

近期，美國總統候選人特朗普在賓州線下競選集會遇刺。由於其此前多次發布加密友好言論，市場也隨之產生劇烈波動，包括比特幣、以太坊在內的加密貨幣一度漲超 5%，並且特朗普概念幣熱度再起。

MEXC 也在第一時間，首發上線了包括 FIGHT、EAR、FIGHTETH 在內的多個幣種，均獲得不錯的漲幅。值得一提的是，今年 2 月的 MAGA（TRUMP），MEXC 也是首批上線平臺，早期參與者最高可以獲得超過 10000% 的回報率。

1. 上MEXC交易特朗普概念幣


此次特朗普受傷，再次帶動相關 Meme 概念幣的熱度，其中有兩個尤為突出：FIGHT 以及 EAR

FIGHT 主要是因為特朗普在受傷後，還曾做出振臂高呼的動作，並連續發出「Fight」的口號呼喊；EAR 是由於特朗普右耳被子彈擦傷，但 EAR STAYS ON（耳朵還在），因此 EAR 被視為幸運符號。

以上述兩個關鍵詞為名的 Meme 項目，在過去幾天誕生了幾百個，有的生命周期甚至只有幾個小時，接連發生 Rug 事件。因此，即便加密用戶對這些 Meme 項目產生濃厚的興趣，也很難分辨真假並且第一時間交易。

在看到用戶迫切的需求後，MEXC 首發上線了流動性以及 FDV 最高的幾個特朗普概念項目。根據 MEXC 行情，FIGHT 上線後價格漲幅超過 100%；FIGHTETH 上線僅僅一天，最高漲幅超過 1000%，並且日交易量達到近 200 萬美元。

（FIGHTETH在MEXC上的價格走勢）

社交平臺上，加密交易員也對 MEXC 上線特朗普概念幣表示肯定：

  • 交易員「Seikh Shadi」稱：「MEXC 再次迎來熱潮。FIGHT 是一顆純粹的寶石，他們列出了這款受歡迎的代幣。」

  • 交易員「Satoshi」表示：「 FIGHT 在 DEX 費用非常高。對於這樣的寶石，@MEXC_Official 是理想的選擇，因為它們的交易費用較低。」

類似這樣的評論很多，並且這些話也並不是無的放矢。相較於鏈上交易，在 MEXC 上交易特朗普概念幣不僅更安全，而且交易手續費更低，掛單（Maker）甚至是零費用，並且交易深度也遠遠好於 DEX 。

更關鍵的是，MEXC 上幣速度較快，用戶無需花費更多精力搜尋信息即可捕獲更多超額收益。就拿此前大熱的另一特朗普概念幣 MAGA 來說，MEXC 也是首發上線，相較於發行價最高上漲超過 100 倍，目前仍然有 40 倍的漲幅，如下所示：


其他特朗普概念幣，MEXC 也都相繼上線，加密投資者可以在網站自行搜索。

2. 為獲加密選票，兩黨爭相釋放友好信號


今年恰逢美國四年一次的選舉年，加密投資者作為一個重要的選票群體，影響著即將到來的選舉競爭，加密貨幣也再次成為選舉爭論的一個焦點。

在今年 5 月的演講中，美國前總統特朗普已經表明將接受加密貨幣形式的總統競選捐款，並直言對手拜登對加密貨幣的理解不足。

拜登為阻擋特朗普贏得加密群體，開始對於加密貨幣的態度大幅轉變。今年 5 月，美國證券交易委員會（SEC）對以太坊現貨 ETF 的態度轉變就是一個有力證明，5 月 23 日批准了 19b-4 文件。華爾街日報最新消息稱，SEC 擬於下周一正式宣布以太坊ETF註冊聲明生效並開啟交易。

Dragonfly 的合伙人 Haseeb Qureshi 指出，SEC 態度轉變，可能反映了拜登政府在加密貨幣政策上的柔和立場，目的是為了避免在選舉中因為看似次要的加密監管問題而失去選票。

此外，備受關注的《FIT 21法案》也於 5 月 22 日在美國眾議院通過，這是首次為加密行業建立了完整清晰的加密法案；若法案正式簽署成法，將對整個加密行業產生深遠的影響。而此前拜登宣布，如果《FIT 21法案》獲得通過，他不會否決該法案。

以上所有跡象都已證明，今年加密已經成為美國大選的重要議題，無論最終何方當選，美國監管機構未來對加密的態度以及政策將更加友好。

那麼，即將到來的大選對比特幣的走勢有哪些影響？Matrix on Target 曾展示了 BTC 模擬盤，分析了 BTC 在 2012 年、 2016 年和 2020 年美國總統大選期間的平均表現。在前三個選舉年的七月，比特幣的平均回報率接近 36%——BTC 今年迄今為止上漲了 52%，暫時超過大選年的模擬表現。

對加密投資者來說，未來競選有三個較為關鍵的時間節點需要密切關注：

  • 兩黨全國代表大會： 2024 年 7 月 15 – 18 日共和黨全國代表大會， 8 月 19 – 22 日民主黨全國代表大會將分別選出該黨的總統和副總統候選人。
  • 第二輪候選人辯論： 2024 年 9 月 10 日。
  • 總統大選日： 2024 年 11 月 5 日。

3. 特朗普更被加密圈青睞


同為總統候選者，特朗普在加密圈的影響力更大，更為加密投資者所青睞。

在上一個任期中，特朗普就與加密結下不解之緣。比如，2017 年 12 月，比特幣期貨 ETF 正式通過並開始交易，彼時比特幣第一次走向主流金融市場 CME 與CBOE，並創下近 2 萬美元的高點。2018 年 12 月，特朗普任命比特幣支持者 Mick Mulvaney 為白宮辦公廳主任；2021 年 1 月 20 日，特朗普赦免 Ripple 董事會成員 Ken Kurson。

而在卸任後，特朗普家族更是在加密圈馳騁。2021 年，特朗普妻子 Melania Trump 推出 Melania Trump NFT 平臺，幾個月後推出了特朗普任職期間的 NFT 系列 POTUS（一般指美國總統，即 President of the United States of America 的縮寫），此後多次發行多個主題的 NFT。

在 Melania 的影響下，特朗普也於 2022 年 12 月 在 truth social 上宣布發行限量版「「Trump Digital Trading Cards」NFT；2023 年 1 月 13 日，特朗普再次在 Polygon 上發行「Win Trump Prizes」 NFT；2023 年 4 月 19 日，特朗普宣布將推出個人 NFT 收藏品「Trump Digital Trading Cards」的第二系列；2023 年 12 月 13 日，特朗普推出新 NFT 系列"Mugshot Edition"，購買 47 張特朗普卡的用戶將可以與特朗普在海湖莊園共進晚餐，並獲得一件特朗普於八月被捕時所穿的西裝。根據相關文件顯示，特朗普通過 NFT 銷售賺取了 280 萬美元。

2024 年 5 月，特朗普宣布接受加密貨幣形式的美國總統競選捐款，並表示：「拜登甚至不知道加密貨幣是什麼，如果你喜歡加密貨幣，你最好投票給特朗普。」他還承諾，他將停止美國對加密貨幣的敵意並擁抱它。5 月 22 日，特朗普競選團隊正式宣布將開始接受加密貨幣捐贈，支持者可以使用「通過 Coinbase Commerce 產品接受的任何加密貨幣」進行捐贈。除此以外，他還承諾，若當選總統將特赦絲綢之路創始人 Ross Ulbricht。

一時間，特朗普成為了很多人眼中的「加密貨幣友好者」，這才有了近期特朗普概念幣的狂歡季。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金