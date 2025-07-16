川普概念幣熱度盛行，MEXC首發上線FIGHT、EAR





摘要：在 MEXC 上交易特朗普概念幣不僅更安全，而且交易手續費更低，掛單（Maker）甚至是零費用，並且交易深度也遠遠好於 DEX 。





近期，美國總統候選人特朗普在賓州線下競選集會遇刺。由於其此前多次發布加密友好言論，市場也隨之產生劇烈波動，包括比特幣、以太坊在內的加密貨幣一度漲超 5%，並且特朗普概念幣熱度再起。





MEXC 也在第一時間，首發上線了包括 FIGHT、EAR、FIGHTETH 在內的多個幣種，均獲得不錯的漲幅。值得一提的是，今年 2 月的 MAGA（TRUMP），MEXC 也是首批上線平臺，早期參與者最高可以獲得超過 10000% 的回報率。









此次特朗普受傷，再次帶動相關 Meme 概念幣的熱度，其中有兩個尤為突出：FIGHT 以及 EAR。





FIGHT 主要是因為特朗普在受傷後，還曾做出振臂高呼的動作，並連續發出「Fight」的口號呼喊；EAR 是由於特朗普右耳被子彈擦傷，但 EAR STAYS ON（耳朵還在），因此 EAR 被視為幸運符號。





以上述兩個關鍵詞為名的 Meme 項目，在過去幾天誕生了幾百個，有的生命周期甚至只有幾個小時，接連發生 Rug 事件。因此，即便加密用戶對這些 Meme 項目產生濃厚的興趣，也很難分辨真假並且第一時間交易。





在看到用戶迫切的需求後，MEXC 首發上線了流動性以及 FDV 最高的幾個特朗普概念項目。根據 MEXC 行情，FIGHT 上線後價格漲幅超過 100%；FIGHTETH 上線僅僅一天，最高漲幅超過 1000%，並且日交易量達到近 200 萬美元。





（FIGHTETH在MEXC上的價格走勢）





社交平臺上，加密交易員也對 MEXC 上線特朗普概念幣表示肯定：









交易員「 Satoshi 」表示：「 FIGHT 在 DEX 費用非常高。對於這樣的寶石，@MEXC_Official 是理想的選擇，因為它們的交易費用較低。」





類似這樣的評論很多，並且這些話也並不是無的放矢。相較於鏈上交易，在 MEXC 上交易特朗普概念幣不僅更安全，而且交易手續費更低，掛單（Maker）甚至是零費用，並且交易深度也遠遠好於 DEX 。





更關鍵的是，MEXC 上幣速度較快，用戶無需花費更多精力搜尋信息即可捕獲更多超額收益。就拿此前大熱的另一特朗普概念幣 MAGA 來說，MEXC 也是首發上線，相較於發行價最高上漲超過 100 倍，目前仍然有 40 倍的漲幅，如下所示：









其他特朗普概念幣，MEXC 也都相繼上線，加密投資者可以在網站自行搜索。









今年恰逢美國四年一次的選舉年，加密投資者作為一個重要的選票群體，影響著即將到來的選舉競爭，加密貨幣也再次成為選舉爭論的一個焦點。





在今年 5 月的演講中，美國前總統特朗普已經表明將接受加密貨幣形式的總統競選捐款，並直言對手拜登對加密貨幣的理解不足。





拜登為阻擋特朗普贏得加密群體，開始對於加密貨幣的態度大幅轉變。今年 5 月，美國證券交易委員會（SEC）對以太坊現貨 ETF 的態度轉變就是一個有力證明，5 月 23 日批准了 19b-4 文件。華爾街日報最新消息稱，SEC 擬於下周一正式宣布以太坊ETF註冊聲明生效並開啟交易。





Dragonfly 的合伙人 Haseeb Qureshi 指出，SEC 態度轉變，可能反映了拜登政府在加密貨幣政策上的柔和立場，目的是為了避免在選舉中因為看似次要的加密監管問題而失去選票。





此外，備受關注的《FIT 21法案》也於 5 月 22 日在美國眾議院通過，這是首次為加密行業建立了完整清晰的加密法案；若法案正式簽署成法，將對整個加密行業產生深遠的影響。而此前拜登宣布，如果《FIT 21法案》獲得通過，他不會否決該法案。





以上所有跡象都已證明，今年加密已經成為美國大選的重要議題，無論最終何方當選，美國監管機構未來對加密的態度以及政策將更加友好。





那麼，即將到來的大選對比特幣的走勢有哪些影響？Matrix on Target 曾展示了 BTC 模擬盤，分析了 BTC 在 2012 年、 2016 年和 2020 年美國總統大選期間的平均表現。在前三個選舉年的七月，比特幣的平均回報率接近 36%——BTC 今年迄今為止上漲了 52%，暫時超過大選年的模擬表現。





對加密投資者來說，未來競選有三個較為關鍵的時間節點需要密切關注：





兩黨全國代表大會： 2024 年 7 月 15 – 18 日共和黨全國代表大會， 8 月 19 – 22 日民主黨全國代表大會將分別選出該黨的總統和副總統候選人。

第二輪候選人辯論： 2024 年 9 月 10 日。

總統大選日： 2024 年 11 月 5 日。









同為總統候選者，特朗普在加密圈的影響力更大，更為加密投資者所青睞。





在上一個任期中，特朗普就與加密結下不解之緣。比如，2017 年 12 月，比特幣期貨 ETF 正式通過並開始交易，彼時比特幣第一次走向主流金融市場 CME 與CBOE，並創下近 2 萬美元的高點。2018 年 12 月，特朗普任命比特幣支持者 Mick Mulvaney 為白宮辦公廳主任；2021 年 1 月 20 日，特朗普赦免 Ripple 董事會成員 Ken Kurson。





而在卸任後，特朗普家族更是在加密圈馳騁。2021 年，特朗普妻子 Melania Trump 推出 Melania Trump NFT 平臺，幾個月後推出了特朗普任職期間的 NFT 系列 POTUS（一般指美國總統，即 President of the United States of America 的縮寫），此後多次發行多個主題的 NFT。





在 Melania 的影響下，特朗普也於 2022 年 12 月 在 truth social 上宣布發行限量版「「Trump Digital Trading Cards」NFT；2023 年 1 月 13 日，特朗普再次在 Polygon 上發行「Win Trump Prizes」 NFT；2023 年 4 月 19 日，特朗普宣布將推出個人 NFT 收藏品「Trump Digital Trading Cards」的第二系列；2023 年 12 月 13 日，特朗普推出新 NFT 系列"Mugshot Edition"，購買 47 張特朗普卡的用戶將可以與特朗普在海湖莊園共進晚餐，並獲得一件特朗普於八月被捕時所穿的西裝。根據相關文件顯示，特朗普通過 NFT 銷售賺取了 280 萬美元。





2024 年 5 月，特朗普宣布接受加密貨幣形式的美國總統競選捐款，並表示：「拜登甚至不知道加密貨幣是什麼，如果你喜歡加密貨幣，你最好投票給特朗普。」他還承諾，他將停止美國對加密貨幣的敵意並擁抱它。5 月 22 日，特朗普競選團隊正式宣布將開始接受加密貨幣捐贈，支持者可以使用「通過 Coinbase Commerce 產品接受的任何加密貨幣」進行捐贈。除此以外，他還承諾，若當選總統將特赦絲綢之路創始人 Ross Ulbricht。





一時間，特朗普成為了很多人眼中的「加密貨幣友好者」，這才有了近期特朗普概念幣的狂歡季。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。