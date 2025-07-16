特朗普當選美國總統，加密行業迎來新篇章

11 月 6 日，根據福克斯新聞實時選舉數據，特朗普以 6712.1735 萬張選票的優勢擊敗獲得 6214.2405 萬張選票的哈里斯，成功獲得 277 張選舉人票，超過 270 張勝選門檻，贏得 2024年美國總統大選。





隨著美國大選投票結果的陸續公佈，加密行業再次掀起了新的浪潮。然而，這場熱潮的焦點並非大選本身，而是特朗普作爲美國歷史上首位對加密貨幣持極其友好態度的總統，他的當選無疑爲加密行業帶來了新的發展機遇和無限遐想。









根據 MEXC 官方數據顯示， BTC 最高突破 75000 美元關口，最高觸達 75404 美元，超過了 3 月 14 日創下的73798 美元的前歷史盤中高點。













然而，形成鮮明對比的是，哈里斯概念 Meme 幣如 $ KAMA 卻遭遇了跌幅擴大的困境，其市場表現與大選結果及特朗普、馬斯克概念的 Meme 幣形成了強烈的反差。









爲了贏得這次大選，特朗普在拉票期間瘋狂示好加密行業人士，成爲一名比特幣積極分子。在今年 7 月納什維爾舉行的比特幣 2024 大會上，特朗普現身並發表了近 1 小時的演講。特朗普在演講中做出了數個有利於加密行業推廣的承諾：

承諾結束對加密行業的監管敵意；

承諾將會保護鑄造比特幣的權利，保護美國公民自有託管數字資產的權利；

承諾將釋放因創建暗網市場“絲綢之路”而被定罪的 Ross Ulbricht；

承諾參議員 Elizabeth Warren（提出加密行業強監管法案）和“她的打手們”遠離比特幣持有者；

承諾（在上任第一天）撤換 SEC主席 Gary Gensler

承諾建立比特幣國家戰略儲備，不出售持有的比特幣；

承諾建立比特幣諮詢委員會；

不支持 CBDC。









從政策與市場情緒的角度來看，特朗普當選可能會爲加密行業帶來一系列積極的變化。特朗普在競選期間多次表達了對加密貨幣的支持態度，並承諾將推動相關政策的制定和實施。如果他的政策主張得以兌現，那麼加密行業可能會迎來更加寬鬆和友好的監管環境。這將極大地提升投資者對加密貨幣的信心，推動市場情緒的提升，進而促進加密貨幣市場的繁榮。





其次，從行業發展的角度來看，特朗普當選可能會爲加密行業帶來更多的機遇和挑戰。一方面，特朗普的政策可能會鼓勵加密貨幣領域的創新和技術進步，推動比特幣和區塊鏈技術的進一步發展。另一方面，特朗普的當選也可能帶來一些潛在的風險和挑戰。例如，如果他的政策未能如期實施或遭遇阻力，可能會對加密貨幣市場產生負面影響。此外，加密行業也需要應對監管政策的不確定性，以及市場競爭的加劇等挑戰。













隨著特朗普以首位“加密總統”之名成功入主白宮，加密行業將迎來更加廣闊的發展空間。MEXC 交易所將繼續作爲投資者最堅實的後盾，陪伴用戶共同見證加密世界的每一次飛躍與輝煌。無論是對比特幣等傳統加密貨幣的持有者，還是對特朗普概念 Meme 幣等新興熱幣的探索者，MEXC 都將提供最全面、最專業的服務，助力投資者在加密市場中捕捉機遇，實現財富增值。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。