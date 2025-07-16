11 月 6 日，根據福克斯新聞實時選舉數據，特朗普以 6712.1735 萬張選票的優勢擊敗獲得 6214.2405 萬張選票的哈里斯，成功獲得 277 張選舉人票，超過 270 張勝選門檻，贏得 2024年美國總統大選。 隨著美國大選投票結果的陸續公佈，加密行業再次掀起了新的浪潮。然而，這場熱潮的焦點並非大選本身，而是特朗普作爲美國歷史上首位對加密貨幣持極其友好態度的總統，他的當選無疑爲加密行11 月 6 日，根據福克斯新聞實時選舉數據，特朗普以 6712.1735 萬張選票的優勢擊敗獲得 6214.2405 萬張選票的哈里斯，成功獲得 277 張選舉人票，超過 270 張勝選門檻，贏得 2024年美國總統大選。 隨著美國大選投票結果的陸續公佈，加密行業再次掀起了新的浪潮。然而，這場熱潮的焦點並非大選本身，而是特朗普作爲美國歷史上首位對加密貨幣持極其友好態度的總統，他的當選無疑爲加密行
特朗普當選美國總統，加密行業迎來新篇章

11 月 6 日，根據福克斯新聞實時選舉數據，特朗普以 6712.1735 萬張選票的優勢擊敗獲得 6214.2405 萬張選票的哈里斯，成功獲得 277 張選舉人票，超過 270 張勝選門檻，贏得 2024年美國總統大選。

隨著美國大選投票結果的陸續公佈，加密行業再次掀起了新的浪潮。然而，這場熱潮的焦點並非大選本身，而是特朗普作爲美國歷史上首位對加密貨幣持極其友好態度的總統，他的當選無疑爲加密行業帶來了新的發展機遇和無限遐想。

比特幣突破75000美元，特朗普概念Meme幣大漲


根據 MEXC 官方數據顯示，BTC 最高突破 75000 美元關口，最高觸達 75404 美元，超過了 3 月 14 日創下的73798 美元的前歷史盤中高點。


與此同時，加密貨幣市場迎來了與大選結果緊密相關的顯著波動。不僅比特幣表現出強勁態勢，與本次大選息息相關的特朗普概念幣和馬斯克概念幣也迎來了大幅上漲的行情。特別是特朗普概念 Meme 幣，如 $TRUMP 其地址數持續增長，$FIGHT、$MAGAA、$MVP 等特朗普相關的 Meme 幣同樣表現出色，紛紛取得了可觀的漲幅。與此同時，馬斯克概念 Meme 幣也不甘示弱，$DOGE、$MASK、$PNUT、$PEOPLE 等紛紛上漲，進一步推高了市場的整體熱度。

然而，形成鮮明對比的是，哈里斯概念 Meme 幣如 $KAMA 卻遭遇了跌幅擴大的困境，其市場表現與大選結果及特朗普、馬斯克概念的 Meme 幣形成了強烈的反差。

特朗普的競選承諾，他真的能實現嗎？


爲了贏得這次大選，特朗普在拉票期間瘋狂示好加密行業人士，成爲一名比特幣積極分子。在今年 7 月納什維爾舉行的比特幣 2024 大會上，特朗普現身並發表了近 1 小時的演講。特朗普在演講中做出了數個有利於加密行業推廣的承諾：
  • 承諾結束對加密行業的監管敵意；
  • 承諾將會保護鑄造比特幣的權利，保護美國公民自有託管數字資產的權利；
  • 承諾將釋放因創建暗網市場“絲綢之路”而被定罪的 Ross Ulbricht；
  • 承諾參議員 Elizabeth Warren（提出加密行業強監管法案）和“她的打手們”遠離比特幣持有者；
  • 承諾（在上任第一天）撤換 SEC主席 Gary Gensler
  • 承諾建立比特幣國家戰略儲備，不出售持有的比特幣；
  • 承諾建立比特幣諮詢委員會；
  • 不支持 CBDC。

特朗普當選對加密行業的影響


從政策與市場情緒的角度來看，特朗普當選可能會爲加密行業帶來一系列積極的變化。特朗普在競選期間多次表達了對加密貨幣的支持態度，並承諾將推動相關政策的制定和實施。如果他的政策主張得以兌現，那麼加密行業可能會迎來更加寬鬆和友好的監管環境。這將極大地提升投資者對加密貨幣的信心，推動市場情緒的提升，進而促進加密貨幣市場的繁榮。


其次，從行業發展的角度來看，特朗普當選可能會爲加密行業帶來更多的機遇和挑戰。一方面，特朗普的政策可能會鼓勵加密貨幣領域的創新和技術進步，推動比特幣和區塊鏈技術的進一步發展。另一方面，特朗普的當選也可能帶來一些潛在的風險和挑戰。例如，如果他的政策未能如期實施或遭遇阻力，可能會對加密貨幣市場產生負面影響。此外，加密行業也需要應對監管政策的不確定性，以及市場競爭的加劇等挑戰。

寫在最後


在美國大選掀起的熱潮中，MEXC 交易所憑藉其出色的技術實力、廣泛的交易品種以及卓越的客戶服務，成爲眾多投資者信賴的首選交易平臺。MEXC 不僅涵蓋了比特幣等主流加密貨幣的交易對，還上線了包括 $TRUMP 、$FIGHT等在內的多個特朗普概念 Meme 幣，爲投資者提供了豐富多樣的投資選擇和高效便捷的交易體驗。此外，MEXC 更推出行業最低費率政策，最大限度降低了用戶交易成本。

隨著特朗普以首位“加密總統”之名成功入主白宮，加密行業將迎來更加廣闊的發展空間。MEXC 交易所將繼續作爲投資者最堅實的後盾，陪伴用戶共同見證加密世界的每一次飛躍與輝煌。無論是對比特幣等傳統加密貨幣的持有者，還是對特朗普概念 Meme 幣等新興熱幣的探索者，MEXC 都將提供最全面、最專業的服務，助力投資者在加密市場中捕捉機遇，實現財富增值。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


