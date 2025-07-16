2024全球加密友好國家Top榜，誰是下一個加密中心？

前言 隨著加密貨幣和區塊鏈技術的迅猛發展，越來越多國家意識到這一新興行業帶來的巨大機遇，紛紛調整監管框架，積極吸引加密企業和初創公司入駐。2024年，全球加密產業蓬勃發展，加密友好國家的名單不斷擴大。爲了在激烈的市場競爭中搶佔先機，各國通過獨特政策和優惠條件，爭相吸引全球的加密從業者和投資者。在這一背景下，加密貨幣不僅改變了投資和數字資產的格局，還極大推動了技術創新和地區經濟增長。 1.2024全前言 隨著加密貨幣和區塊鏈技術的迅猛發展，越來越多國家意識到這一新興行業帶來的巨大機遇，紛紛調整監管框架，積極吸引加密企業和初創公司入駐。2024年，全球加密產業蓬勃發展，加密友好國家的名單不斷擴大。爲了在激烈的市場競爭中搶佔先機，各國通過獨特政策和優惠條件，爭相吸引全球的加密從業者和投資者。在這一背景下，加密貨幣不僅改變了投資和數字資產的格局，還極大推動了技術創新和地區經濟增長。 1.2024全
前言
隨著加密貨幣和區塊鏈技術的迅猛發展，越來越多國家意識到這一新興行業帶來的巨大機遇，紛紛調整監管框架，積極吸引加密企業和初創公司入駐。2024年，全球加密產業蓬勃發展，加密友好國家的名單不斷擴大。爲了在激烈的市場競爭中搶佔先機，各國通過獨特政策和優惠條件，爭相吸引全球的加密從業者和投資者。在這一背景下，加密貨幣不僅改變了投資和數字資產的格局，還極大推動了技術創新和地區經濟增長。

1.2024全球加密友好國家Top 10

根據SocialCapitalMarkets的最新研究，瑞士和新加坡長期以來被視爲全球加密企業最友好的國家。而在過去幾年中，愛沙尼亞、馬耳他和阿聯酋等地也在這一領域取得了顯著的進步。通過深入分析監管政策、稅務框架和商業環境，評選出了2024年全球加密友好國家的前十名。這些國家憑藉開放的政策、合理的稅務體系和創新的商業環境，成爲加密企業和投資者的理想選擇。



Top 1: 迪拜（阿拉伯聯合酋長國） - 全球領先的加密友好國家（得分：79）

迪拜憑藉明確的監管政策和稅收優勢成爲加密企業的首選目的地。作爲G20成員國，迪拜的多種商品交易中心（DMCC）和虛擬資產監管局（VARA）爲加密公司提供了一個穩定且友好的經營環境。最吸引加密企業的特點是，迪拜不徵收資本利得稅，而企業稅也僅爲9%。目前，迪拜已有超過550家註冊的加密公司，進一步奠定了其在全球加密市場的領導地位。

屬性
詳情
G20 成員國
監管框架
迪拜多種商品交易中心（DMCC）、迪拜金融服務管理局（DFSA）
法律透明度
明確且支持性強
資本利得稅
企業稅
對超過 375,000 阿聯酋迪拉姆的應稅收入徵收 9%
註冊的加密公司數量
550+
加密企業友好度總分
79/100

Top 2: 瑞士 - 楚格“加密谷”的崛起（得分：74.5）

瑞士的加密政策尤爲友好，尤其是在楚格州，被譽爲全球“加密谷”。瑞士早在2018年便提出了“加密國家”的願景，瑞士金融市場監督管理局（FINMA）爲加密公司提供了透明且支持性的監管框架。瑞士對長期資本利得稅的稅率僅爲7.8%，加之靈活的企業稅(12% 到 21% 之間，使其成爲加密創業者的天堂。如今，瑞士已有900多家加密公司在此落戶。

屬性
詳情
G20 成員國
監管框架
瑞士金融市場監督管理局（FINMA）
法律透明度
明確且支持性強，尤其是在楚格（Zug）地區
資本利得稅
7.8%
企業稅
12% - 21%
註冊的加密公司數量
900+
加密企業友好度總分
74.5/100

Top 3: 韓國 - 亞洲加密市場的崛起力量（得分：73.5）

韓國在加密行業中扮演了越來越重要的角色，特別是在東亞地區。儘管目前資本利得稅的實施已被推遲，但韓國已經爲加密貨幣提供了逐步完善的法律框架。超過376家加密公司已在韓國註冊，韓國金融情報單位（KFIU）和金融服務委員會（FSC）爲這些公司提供監管支持。隨著加密行業的快速發展，韓國無疑是全球加密市場的強大力量。

屬性
詳情
G20 成員國
監管框架
韓國金融情報單位（KFIU），隸屬於金融服務委員會（FSC）
法律透明度
逐步完善中
資本利得稅
暫緩實施（0%）
企業稅
延至 2025 年執行
註冊的加密公司數量
376+
加密企業友好度總分
73.5/100

Top 4: 新加坡 - 東南亞的加密中心（得分：72）

新加坡以其強大的商業環境和政府支持爲加密企業提供了巨大的機會。新加坡金融管理局（MAS）爲加密公司提供了清晰的監管政策，而無資本利得稅和17%的企業稅也吸引了大量企業和投資者。新加坡的區塊鏈技術研發也得到鉅額資助，進一步鞏固了其在東南亞加密市場的主導地位。

屬性
詳情
G20 成員國
監管框架
新加坡金融管理局（MAS）
法律透明度
明確且支持性強
資本利得稅
企業稅
17%
註冊的加密公司數量
100+
加密企業友好度總分
72/100


Top 5: 美國 - 全球加密支付的先驅（得分：71）

美國在全球加密支付方面處於領先地位，超過5000家企業接受加密貨幣作爲支付方式。儘管美國各州的監管政策存在差異，但總體而言，加密企業在美國享有較高的法律透明度和較低的稅率。加密公司在美國迅速增長，目前已有超過474家加密公司在美國註冊。

屬性
詳情
G20 成員國
監管框架
證券交易委員會（SEC），金融犯罪執法網絡（FinCEN）
法律透明度
透明度不一，因州而異
資本利得稅
因州而異（大多數爲 0%）
企業稅
21%
註冊的加密公司數量
474+
加密企業友好度總分
71/100

Top 6: 愛沙尼亞 - 小國大作爲的加密先鋒（得分：69.5）

愛沙尼亞憑藉其先進的數字化和嚴格的監管框架，迅速成爲加密行業的重要玩家。儘管該國對反洗錢法規要求嚴格，但有利的稅收政策依然使其對加密企業具有吸引力。無資本利得稅和20%的企業稅，使得愛沙尼亞成爲加密企業的理想註冊地，吸引了超過1200家加密公司。

屬性
詳情
G20 成員國
監管框架
金融監督管理局（EFSA）
法律透明度
明確且支持性強
資本利得稅
0%
企業稅
20%
註冊的加密公司數量
1200+
加密企業友好度總分
69.5/100

Top 7: 意大利 - 加密監管逐步完善（得分：68）

長期以來，意大利對加密貨幣公司一直持歡迎態度，沒有設置任何監管障礙。然而，最近在歐盟《加密資產市場監管》（MiCA）框架的推動下，該國加強了對加密行業的監管。雖然稅率相對較高（資本利得稅爲26%，企業稅爲24%），但其支持加密公司的態度使意大利成爲歐洲加密企業的重要市場。

屬性
詳情
G20 成員國
監管框架
經濟和財政部（MEF），意大利證券交易委員會（CONSOB）
法律透明度
明確但仍在發展中
資本利得稅
26%
企業稅
24%
註冊的加密公司數量
73+
加密企業友好度總分
68/100

Top 8: 俄羅斯 - 稅收優勢助力加密行業（得分：67）

俄羅斯對加密貨幣的接受度逐漸提高，並採取了有利的稅收政策，吸引加密公司。儘管監管環境較爲嚴格，但俄羅斯沒有資本利得稅，企業稅固定爲20%。超過500家企業接受加密貨幣支付，使俄羅斯成爲加密交易的熱門地區。

屬性
詳情
G20 成員國
監管框架
俄羅斯中央銀行（CBR）
法律透明度
明確但限制性較強
資本利得稅
企業稅
20%
註冊的加密公司數量
70+
加密企業友好度總分
67/100

Top 9: 德國 - 加密產業發展的歐洲中心（得分：66.5）

德國是歐洲加密市場的重要參與者，儘管稅率較高，但透明的法律和支持性的監管環境吸引了衆多企業。德國政府對持有加密貨幣長期收益免徵資本利得稅，企業所得稅在15%-30%之間。加密企業在德國的增長迅速，超過300家企業已經成功註冊，德國在全球加密生態中佔據重要地位。

屬性
詳情
G20 成員國
監管框架
聯邦金融監管局（BaFin）
法律透明度
對持牌企業明確且支持性強
資本利得稅
25%
企業稅
15%-30%
註冊的加密公司數量
300+
加密企業友好度總分
66.5/100

Top 10: 巴西 - 南美加密市場的潛力股（得分：66.5）

巴西雖然在全球加密市場中的地位尚在發展，但其在南美地區具有重要的影響力。巴西央行設立的加密服務框架爲企業提供了基本的運營環境，但較高的資本利得稅和企業稅使其吸引力有限。儘管如此，巴西依然是南美洲加密企業的重要市場。

屬性
詳情
G20 成員國
監管框架
巴西中央銀行
法律透明度
逐步完善中
資本利得稅
15.0% – 22.5%
企業稅
0% – 27.5%
註冊的加密公司數量
19+
加密企業友好度總分
66.5/100

2.結語：加密友好國家的未來趨勢

從 2024 年全球加密友好國家的表現可以看出，政策的明確性、稅收優惠和監管透明度對吸引加密企業起到了至關重要的作用。迪拜、瑞士、新加坡等地以其政策明確和稅務優勢，吸引了大量的區塊鏈和加密企業。而像韓國、美國等國家在推動加密貨幣的實際應用方面取得了巨大進展。新興市場如巴西，雖然目前吸引力有限，但在南美地區的加密行業潛力巨大，隨著政策的逐步完善，未來有望吸引更多企業入駐。

這一全球趨勢對像MEXC這樣處於行業前沿的交易平臺尤爲重要。2018成立至今，MEXC已服務超過1000萬用戶，覆蓋170多個國家和地區。憑藉卓越的交易體驗和優良的行業口碑，MEXC在激烈的市場競爭中脫穎而出，榮獲五項世界第一！

短短六年間，MEXC已上線2900+現貨交易對和500+合約交易對，成爲上幣最快，幣種最全的平臺！並以全網最低手續費和提幣費顯著降低用戶成本！同時，MEXC的交易流動性獨佔鰲頭，BTC 現貨和USDT本位永續合約在內的多個主流幣交易對中間價上下 0.05%（5 bps）可成交量遠超同行！此外，MEXC的MX空投活動領跑行業，2024年已舉辦1626場空投，平均每月230+場，進一步強化了其全球影響力。

隨著全球加密貨幣行業的快速發展，制定更開放和包容的政策，將決定哪些國家能在未來的數字經濟中佔據主導地位。我們不禁要問：誰將成爲下一個加密中心？這將是值得持續關注的話題。

