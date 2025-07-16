TON官方力推，「抵抗狗」REDO成爲市場新寵？

據新華社最新消息，杜羅夫（Pavel Durov）已結束長達96小時的羈押期，並被移交至巴黎法院，於8月27日晚被起訴。目前，他在司法監控下獲得保釋，但需繳納500萬歐元的保證金，每週兩次到警察局報到，且禁止離開法國領土。





上週六（8月24日），杜羅夫在巴黎近郊的布爾歇機場被法國警方逮捕，此舉引發了加密貨幣界的震動。事件發生後，電報和TON公鏈生態都積極發文，並採用抵抗狗Resistance Dog（REDO ）的相關圖案，以聲援拯救杜羅夫，REDO 代幣迅速成爲市場焦點。許多人開始猜測這一新興項目是否有潛力成爲下一個“狗王”？









Resistance Dog 是隻穿著連帽衫的狗，曾多次出現。例如，早在 2009 年，俄羅斯安全機構要求 Durov 創建的社交網站 VK 關閉當時俄羅斯抗議活動頁面時，Durov 回覆了穿著帽衫吐舌頭的小狗照片表達了對審查的不屑。Resistance Dog正式獲得身份認定並進入大衆視野是在2018年，由Durov 親手繪製並命名，象徵著對個人隱私和自由的捍衛。此形象逐漸成爲 Telegram 的非官方吉祥物，代表著對數字自由的堅持。加密行業倡導言論自由，抵抗審查的一種象徵。









近期，REDO因聲援杜羅夫事件再次成爲公衆焦點。被捕事件發生後，TON 社區迅速發文：“今天，我們與 Telegram 的創建者 Pavel Durov 站在一起。爲了支持DigitalResistance ，我們將 TON 社區頻道上的 Toncoin 徽標和個人資料圖片更新爲數字抵抗的全球象徵——抵抗狗。Pavel Durov 在爲維護 Telegram 用戶隱私和保護言論自由而戰時發起了這項運動。”這條有點像是戰鬥檄文的帖子還提到，建議參與者把頭像修改爲抵抗狗。此前，馬斯克也在社交媒體發文：“支持言論自由”。





隨後，這場運動獲得各界人士的參與和支持，包括 TON 基金會主席 Steve Yun 已將其推特頭像換爲 Resistance Dog 徽標、Binance 部分頁面也將 TON logo 進行更新。這場聲援行動不僅展示了對 Durov 的支持，還將 Resistance Dog 打造成抗議運動的核心象徵，進一步提升了 REDO 代幣的知名度。













Ton生態MEME幣REDO誕生於今年1月，因Durov被捕熱度再度飆升。分析認爲，REDO很有可能成爲TON生態的MEME領袖。自 8 月 25 日以來，REDO 的市值一度上漲超過 250%，突破 9570 萬美元。儘管當前價格相比歷史峯值下跌超過 46.8%，但 REDO 的交易量在短時間內激增至 1700 萬美元，顯示出市場的強烈反響和社區的廣泛支持。儘管Durov仍面臨法律調整的諸多不確定性，但以REDO爲代表的抵抗精神卻正燃起社區共鳴。









作爲 TON 生態中的 MEME 代幣，REDO 的發展前景不可避免地受到整體生態環境的影響。Durov 被捕對 TON 生態產生了顯著影響，據Coingecko數據顯示，TON 的流通市值一度縮水 37.7 億美元，跌出市值排名前十。雖然價格有所回升，但市場仍面臨不確定性。此外，TON 上的總鎖倉價值（TVL）在事件初期大幅下跌超過 37%，但目前已回升至 3.9 億美元。









事件發生後，多位加密領袖和機構在 Durov 被捕後選擇增持 TON 代幣，以示支持。DWF Labs、Memeland等在公開市場上購買了大量 TON 代幣，這些行動不僅穩定了市場，也對 REDO 幣的發展起到了支持作用。市場分析師預計，儘管當前面臨不確定性，但 TON 可能在未來幾周內出現反彈。歷史經驗表明，加密貨幣市場在經歷初期的恐慌性拋售後，通常會重新評估形勢並恢復理性。





對於 TON 未來走向，參與 TON 私募輪的對沖基金 DACM 聯合創始人 Richard Galvin 在彭博社採訪中表示，現在判斷 Durov 被拘留將對 Telegram 產生何種長期影響還「爲時過早」，週末的市場反應「暫時將這種不確定性計入了 TON 價格」。CoinTelegraph 報道稱，儘管之前Durov 被捕引發了劇烈波動，但市場分析表明 TON 可能在未來幾周內出現大幅反彈，這一趨勢對 REDO代幣也將產生積極影響。雖然杜羅夫目前已被釋放，但REDO的未來走勢並不明朗，市場對其潛在影響仍在觀察中。





Durov 的被捕和 Resistance Dog 運動爲 REDO 幣帶來了前所未有的關注。作爲抗議運動的象徵，REDO 在市場上的表現十分搶眼，並獲得了加密社區的廣泛支持。儘管市場面臨挑戰，Resistance Dog 運動和 REDO 的暴漲表明，REDO代幣有可能繼續受到市場關注。未來幾周，隨著事件的進一步發展和市場的重新評估，REDO 和 TON 的表現將繼續受到密切關注。無論最終結果如何，Resistance Dog 運動已經成功將 REDO 幣推向了加密市場的聚光燈下。



