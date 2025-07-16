據新華社最新消息，杜羅夫（Pavel Durov）已結束長達96小時的羈押期，並被移交至巴黎法院，於8月27日晚被起訴。目前，他在司法監控下獲得保釋，但需繳納500萬歐元的保證金，每週兩次到警察局報到，且禁止離開法國領土。 上週六（8月24日），杜羅夫在巴黎近郊的布爾歇機場被法國警方逮捕，此舉引發了加密貨幣界的震動。事件發生後，電報和TON公鏈生態都積極發文，並採用抵抗狗Resistance Do據新華社最新消息，杜羅夫（Pavel Durov）已結束長達96小時的羈押期，並被移交至巴黎法院，於8月27日晚被起訴。目前，他在司法監控下獲得保釋，但需繳納500萬歐元的保證金，每週兩次到警察局報到，且禁止離開法國領土。 上週六（8月24日），杜羅夫在巴黎近郊的布爾歇機場被法國警方逮捕，此舉引發了加密貨幣界的震動。事件發生後，電報和TON公鏈生態都積極發文，並採用抵抗狗Resistance Do
新手學院/市場洞察/熱點分析/TON官方力推...成爲市場新寵？

TON官方力推，「抵抗狗」REDO成爲市場新寵？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
TONCOIN
TON$2.118-0.04%
Resistance Dog
REDO$0.04767-2.53%
DOG GO TO THE MOON
DOG$0.001698+6.05%
Memecoin
MEME$0.001677+2.56%

據新華社最新消息，杜羅夫（Pavel Durov）已結束長達96小時的羈押期，並被移交至巴黎法院，於8月27日晚被起訴。目前，他在司法監控下獲得保釋，但需繳納500萬歐元的保證金，每週兩次到警察局報到，且禁止離開法國領土。


上週六（8月24日），杜羅夫在巴黎近郊的布爾歇機場被法國警方逮捕，此舉引發了加密貨幣界的震動。事件發生後，電報和TON公鏈生態都積極發文，並採用抵抗狗Resistance Dog（REDO ）的相關圖案，以聲援拯救杜羅夫，REDO 代幣迅速成爲市場焦點。許多人開始猜測這一新興項目是否有潛力成爲下一個“狗王”？


REDO的誕生&走紅

Resistance Dog 是隻穿著連帽衫的狗，曾多次出現。例如，早在 2009 年，俄羅斯安全機構要求 Durov 創建的社交網站 VK 關閉當時俄羅斯抗議活動頁面時，Durov 回覆了穿著帽衫吐舌頭的小狗照片表達了對審查的不屑。Resistance Dog正式獲得身份認定並進入大衆視野是在2018年，由Durov 親手繪製並命名，象徵著對個人隱私和自由的捍衛。此形象逐漸成爲 Telegram 的非官方吉祥物，代表著對數字自由的堅持。加密行業倡導言論自由，抵抗審查的一種象徵。


近期，REDO因聲援杜羅夫事件再次成爲公衆焦點。被捕事件發生後，TON 社區迅速發文：“今天，我們與 Telegram 的創建者 Pavel Durov 站在一起。爲了支持DigitalResistance ，我們將 TON 社區頻道上的 Toncoin 徽標和個人資料圖片更新爲數字抵抗的全球象徵——抵抗狗。Pavel Durov 在爲維護 Telegram 用戶隱私和保護言論自由而戰時發起了這項運動。”這條有點像是戰鬥檄文的帖子還提到，建議參與者把頭像修改爲抵抗狗。此前，馬斯克也在社交媒體發文：“支持言論自由”。

隨後，這場運動獲得各界人士的參與和支持，包括 TON 基金會主席 Steve Yun 已將其推特頭像換爲 Resistance Dog 徽標、Binance 部分頁面也將 TON logo 進行更新。這場聲援行動不僅展示了對 Durov 的支持，還將 Resistance Dog 打造成抗議運動的核心象徵，進一步提升了 REDO 代幣的知名度。




REDO幣身價暴漲

Ton生態MEME幣REDO誕生於今年1月，因Durov被捕熱度再度飆升。分析認爲，REDO很有可能成爲TON生態的MEME領袖。自 8 月 25 日以來，REDO 的市值一度上漲超過 250%，突破 9570 萬美元。儘管當前價格相比歷史峯值下跌超過 46.8%，但 REDO 的交易量在短時間內激增至 1700 萬美元，顯示出市場的強烈反響和社區的廣泛支持。儘管Durov仍面臨法律調整的諸多不確定性，但以REDO爲代表的抵抗精神卻正燃起社區共鳴。


REDO將成爲下一個“狗王”？

作爲 TON 生態中的 MEME 代幣，REDO 的發展前景不可避免地受到整體生態環境的影響。Durov 被捕對 TON 生態產生了顯著影響，據Coingecko數據顯示，TON 的流通市值一度縮水 37.7 億美元，跌出市值排名前十。雖然價格有所回升，但市場仍面臨不確定性。此外，TON 上的總鎖倉價值（TVL）在事件初期大幅下跌超過 37%，但目前已回升至 3.9 億美元。


事件發生後，多位加密領袖和機構在 Durov 被捕後選擇增持 TON 代幣，以示支持。DWF Labs、Memeland等在公開市場上購買了大量 TON 代幣，這些行動不僅穩定了市場，也對 REDO 幣的發展起到了支持作用。市場分析師預計，儘管當前面臨不確定性，但 TON 可能在未來幾周內出現反彈。歷史經驗表明，加密貨幣市場在經歷初期的恐慌性拋售後，通常會重新評估形勢並恢復理性。

對於 TON 未來走向，參與 TON 私募輪的對沖基金 DACM 聯合創始人 Richard Galvin 在彭博社採訪中表示，現在判斷 Durov 被拘留將對 Telegram 產生何種長期影響還「爲時過早」，週末的市場反應「暫時將這種不確定性計入了 TON 價格」。CoinTelegraph 報道稱，儘管之前Durov 被捕引發了劇烈波動，但市場分析表明 TON 可能在未來幾周內出現大幅反彈，這一趨勢對 REDO代幣也將產生積極影響。雖然杜羅夫目前已被釋放，但REDO的未來走勢並不明朗，市場對其潛在影響仍在觀察中。

結語

Durov 的被捕和 Resistance Dog 運動爲 REDO 幣帶來了前所未有的關注。作爲抗議運動的象徵，REDO 在市場上的表現十分搶眼，並獲得了加密社區的廣泛支持。儘管市場面臨挑戰，Resistance Dog 運動和 REDO 的暴漲表明，REDO代幣有可能繼續受到市場關注。未來幾周，隨著事件的進一步發展和市場的重新評估，REDO 和 TON 的表現將繼續受到密切關注。無論最終結果如何，Resistance Dog 運動已經成功將 REDO 幣推向了加密市場的聚光燈下。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金