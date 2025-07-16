TON 生態爆發！MEXC 豪送百萬，多重福利引爆夏日狂歡！

區塊鏈世界風雲再起，TON 生態正以驚人速度崛起，成為市場矚目的焦點！用戶量激增、生態應用爆發、代幣價值飆升，TON 的每一步都牽引著無數投資者的目光。









當前 TON 生態正處於價值爆發階段。 TON 價格 近期漲幅顯著，最高漲至 3.6 USDT，24 小時成交額超過 2 億 USDT，市場活躍且流動性充足。





















為了讓用戶更加方便地參與，積極把握 TON 生態紅利，MEXC 特於 2025年5月21日 22:00（UTC+8）– 2025年6月20日 22:00（UTC+8）期間推出了多重福利！









TON/USDC、 0 手續費。同時，在 TON 網絡上提取 0 手續費！ 活動期間，在 MEXC 進行 TON/USDT TON/EUR 現貨交易或 TONUSDT 合約交易，均可享受。同時，在 TON 網絡上提取 TON USDE 和其他代幣也同樣享受

























活動期間，用戶完成 TON 現貨交易任務，即可根據交易量瓜分 32,500 TON 獎勵。















