隨著以太坊穩定收益協議 Ethena 正式登陸 TON 網路，TON DeFi 生態迎來了重要拓展。借助 USDe（鏈上加密美元）及其質押形式 tsUSDe，用戶可在不承擔劇烈波動風險的前提下，參與去中心化金融（DeFi）並獲得可觀回報。這項變革不僅降低了新手參與門檻，也為 TON 帶來了穩定資產層的關鍵基礎設施。 本文將從錢包選擇、資產取得、質押流程到收益策略四個方面，全面解析 TON DeFi
TON DeFi 使用指南：如何賺取加密美元收益?

2025年7月16日

隨著以太坊穩定收益協議 Ethena 正式登陸 TON 網路，TON DeFi 生態迎來了重要拓展。借助 USDe（鏈上加密美元）及其質押形式 tsUSDe，用戶可在不承擔劇烈波動風險的前提下，參與去中心化金融（DeFi）並獲得可觀回報。這項變革不僅降低了新手參與門檻，也為 TON 帶來了穩定資產層的關鍵基礎設施。

本文將從錢包選擇、資產取得、質押流程到收益策略四個方面，全面解析 TON DeFi 使用方法，幫助用戶高效接入鏈上穩定收益體系。

1. 選擇支持 TON 的主流錢包


在參與 TON DeFi 之前，用戶首先需要選擇一個支援 TON 的主流錢包，主要包括：

  • TON Space（Telegram 原生錢包 @Wallet）：可在 Telegram 設定頁中進入「錢包」，或搜尋「@Wallet」進行存取。
  • MyTonWallet：可透過下載應用程式，或發送私訊給 Telegram 上的「@MyApp」進入迷你應用程式操作。
  • TonHub：直接下載 TonHub 錢包應用程式。
  • TONKeeper：透過下載 TONKeeper 應用程式或在 Telegram 上發送私訊給「@TonKeeper」進行存取。

以上錢包均支援接收 USDe 和 tsUSDe，並整合 DeFi 質押功能。

2. 在 TON 網路上取得 USDe


USDe 是 Ethena 協議發行的鏈上美元資產，用戶可透過以下三種方式取得：

  • 跨鏈橋接：用戶可在以太坊主網、Arbitrum、Solana 或 Base 上購買 USDe，並透過 LayerZero 與 Stargate 橋接至 TON 網路。

  • 在 TON 直接購買 USDe：利用錢包的內建兌換功能，或連接去中心化交易所（如 DeDust、StonFi），使用 USDT 或其他資產直接兌換取得。

  • 透過中心化交易所提現：在 MEXC 等支援平台購買 USDe 後，直接提現至用戶自控的 TON 錢包，如 TON Space、TonKeeper 等。

注意：操作過程中需事先準備 TON 代幣用於支付網路交易手續費。

3. 如何在 TON 上取得 tsUSDe（質押型 USDe）？


tsUSDe 是用戶將 USDe 質押至 Ethena 協議後獲得的收益憑證型資產，用於參與穩定收益機制。不同錢包的獲取路徑略有差異：

  • TON Space：用戶點選錢包內 USDe 板塊，進入 Ethena Staking 區域，點選「Stake」或「Start Earning」即可轉換為 tsUSDe。
  • MyTonWallet：點選 USDe 餘額或「Earn」按鈕，即可進入質押介面，完成 USDe → tsUSDe 的轉換。
  • TonHub：在「Earnings」板塊點選「Start Earning」，選擇 USDe 並點選「Top Up」完成質押。
  • TONKeeper：對於 TONKeeper 用戶來說，操作流程略有不同。需通過由 StonFi 提供的專屬質押應用進行操作。在這個質押應用程式中，用戶既可以質押已持有的 USDe，也可以直接在應用程式內使用 USDT 購買 USDe 並完成質押，以換取 tsUSDe。完成質押後，用戶所獲得的 tsUSDe 將自動顯示在錢包中，無需額外操作。

4. 參與 TON DeFi 的三種收益策略


Ethena 協議在 TON 上不僅提供穩定資產，還透過 tsUSDe 及流動性模組建構了完整收益路徑。用戶可依風險偏好與操作便利性，選擇以下三種方式取得鏈上報酬：

4.1 持有 tsUSDe 賺取協議收益


tsUSDe 是一種原生帶息資產，持有後可自動獲得協議獎勵：

  • tsUSDe 每 8 小時自動分發收益，目前基礎年化報酬率約 8%；
  • 若完成錢包內的綁定或激勵交互，可獲得額外 Toncoin（TON）激勵，使綜合年化收益率達到 15%–20%；
  • 支援平台包括 TON Space、MyTonWallet、TonHub、TONKeeper 等。


4.2 在 Telegram 錢包中質押 USDT


  • 透過 Telegram 的 @Wallet 功能，將 USDT 存入 Ethena 支援的金庫中，參與質押並定期獲得收益。
  • 無需跨鏈、兌換等複雜操作，即可獲得穩定收益，適合新手參與。


4.3 在 DEX 上提供流動性賺取手續費與獎勵


用戶可將 USDe 或 tsUSDe 與 USDT 配對，在 StonFi、DeDust 等去中心化交易平台提供流動性，以取得以下收益來源：

  • 交易手續費；
  • Ethena 協議激勵；
  • Toncoin 流動性激勵（視活動安排而定）。

注意：請確保添加流動性時錢包中同時持有等值資產，以降低交易滑點。

5. 常見問題與操作指引


問題
解答
如何在 TON 取得 USDe？

可透過中心化交易所提現、橋接跨鏈、TON 上資產兌換等方式實現。
tsUSDe 如何獲得？
僅能透過在 TON 錢包中質押 USDe 獲取，不支持直接鑄造。
哪些方式可獲得 tsUSDe 持有獎勵？
僅限於主流錢包中持有，DEX 或非託管地址無法享受獎勵。

6. 總結：鏈上美元資產的穩定收益新範式


Ethena 在 TON 網路的部署，標誌著穩定收益型資產正逐步走向主流區塊鏈生態。透過 USDe 與 tsUSDe，用戶可在不承擔高波動性的前提下參與 DeFi 並獲得鏈上收益。這不僅降低了參與門檻，也提升了鏈上資產的可組合性和實際應用價值。

隨著 TON 錢包基礎設施、跨鏈橋接技術與 DeFi 協議持續優化，Ethena 將成為 TON 網路內重要的穩定資產解決方案。對於希望透過鏈上美元資產實現穩定收益的用戶而言，現在是參與 TON DeFi 的關鍵時點。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

