TON DeFi 使用指南：如何賺取加密美元收益?





本文將從錢包選擇、資產取得、質押流程到收益策略四個方面，全面解析 TON DeFi 使用方法，幫助用戶高效接入鏈上穩定收益體系。









在參與 TON DeFi 之前，用戶首先需要選擇一個支援 TON 的主流錢包，主要包括：





TON Space （Telegram 原生錢包 @Wallet）：可在 Telegram 設定頁中進入「錢包」，或搜尋「@Wallet」進行存取。

MyTonWallet ：可透過下載應用程式，或發送私訊給 Telegram 上的「@MyApp」進入迷你應用程式操作。

TonHub ：直接下載 TonHub 錢包應用程式。

TONKeeper：透過下載 TONKeeper 應用程式或在 Telegram 上發送私訊給「@TonKeeper」進行存取。





以上錢包均支援接收 USDe 和 tsUSDe，並整合 DeFi 質押功能。









USDe 是 Ethena 協議發行的鏈上美元資產，用戶可透過以下三種方式取得：





跨鏈橋接：用戶可在以太坊主網、Arbitrum、Solana 或 Base 上購買 USDe，並透過 LayerZero 與 ：用戶可在以太坊主網、Arbitrum、Solana 或 Base 上購買 USDe，並透過 LayerZero 與 Stargate 橋接至 TON 網路。





在 TON 直接購買 USDe：利用錢包的內建兌換功能，或連接去中心化交易所（如 DeDust、StonFi），使用 USDT 或其他資產直接兌換取得。





透過中心化交易所提現：在 ：在 MEXC 等支援平台購買 USDe 後，直接提現至用戶自控的 TON 錢包，如 TON Space、TonKeeper 等。





注意：操作過程中需事先準備 TON 代幣用於支付網路交易手續費。









tsUSDe 是用戶將 USDe 質押至 Ethena 協議後獲得的收益憑證型資產，用於參與穩定收益機制。不同錢包的獲取路徑略有差異：





TON Space ：用戶點選錢包內 USDe 板塊，進入 Ethena Staking 區域，點選「Stake」或「Start Earning」即可轉換為 tsUSDe。

MyTonWallet ：點選 USDe 餘額或「Earn」按鈕，即可進入質押介面，完成 USDe → tsUSDe 的轉換。

TonHub ：在「Earnings」板塊點選「Start Earning」，選擇 USDe 並點選「Top Up」完成質押。

TONKeeper：對於 TONKeeper ：對於用戶來說，操作流程略有不同。需通過由 StonFi 提供的專屬質押應用進行操作。在這個質押應用程式中，用戶既可以質押已持有的 USDe，也可以直接在應用程式內使用 USDT 購買 USDe 並完成質押，以換取 tsUSDe。完成質押後，用戶所獲得的 tsUSDe 將自動顯示在錢包中，無需額外操作。









Ethena 協議在 TON 上不僅提供穩定資產，還透過 tsUSDe 及流動性模組建構了完整收益路徑。用戶可依風險偏好與操作便利性，選擇以下三種方式取得鏈上報酬：









tsUSDe 是一種原生帶息資產，持有後可自動獲得協議獎勵：





tsUSDe 每 8 小時自動分發收益，目前基礎年化報酬率約 8%；

若完成錢包內的綁定或激勵交互，可獲得額外 Toncoin（TON）激勵，使綜合年化收益率達到 15%–20%；

支援平台包括 TON Space、MyTonWallet、TonHub、TONKeeper 等。













透過 Telegram 的 @Wallet 功能，將 USDT 存入 Ethena 支援的金庫中，參與質押並定期獲得收益。

無需跨鏈、兌換等複雜操作，即可獲得穩定收益，適合新手參與。













用戶可將 USDe 或 tsUSDe 與 USDT 配對，在 StonFi、DeDust 等去中心化交易平台提供流動性，以取得以下收益來源：





交易手續費；

Ethena 協議激勵；

Toncoin 流動性激勵（視活動安排而定）。





注意：請確保添加流動性時錢包中同時持有等值資產，以降低交易滑點。









問題 解答 如何在 TON 取得 USDe？

可透過中心化交易所提現、橋接跨鏈、TON 上資產兌換等方式實現。 tsUSDe 如何獲得？ 僅能透過在 TON 錢包中質押 USDe 獲取，不支持直接鑄造。 哪些方式可獲得 tsUSDe 持有獎勵？ 僅限於主流錢包中持有，DEX 或非託管地址無法享受獎勵。









Ethena 在 TON 網路的部署，標誌著穩定收益型資產正逐步走向主流區塊鏈生態。透過 USDe 與 tsUSDe，用戶可在不承擔高波動性的前提下參與 DeFi 並獲得鏈上收益。這不僅降低了參與門檻，也提升了鏈上資產的可組合性和實際應用價值。





隨著 TON 錢包基礎設施、跨鏈橋接技術與 DeFi 協議持續優化，Ethena 將成為 TON 網路內重要的穩定資產解決方案。對於希望透過鏈上美元資產實現穩定收益的用戶而言，現在是參與 TON DeFi 的關鍵時點。



