TOKYO BEAST：開啟虛實融合的加密娛樂 IP 新時代

TOKYO BEAST 是由日本頂級遊戲開發團隊打造的加密娛樂 IP (Crypto Entertainment IP）項目首作，它不僅是一款遊戲，更是一個融合鏈上資產、IP 打造與娛樂內容的未來型平台。在這裏，NFT 不再只是收藏品，而是具有生命與命運的數位生命體。每一個玩家，都是未來加密娛樂生態的建構者。

在遊戲中進化，在鏈上掌控命運，一場由 Web3 引領的娛樂變革已經啟程。

1. 什麼是 TOKYO BEAST？


TOKYO BEAST 是 Crypto Entertainment IP 項目推出的首個主打作品，旨在透過 Web2 與 Web3 的有機融合，打造一個集投資價值與娛樂性於一體的全新娛樂生態。項目獨創了雙系統架構 ——「BASE」系統（資產培育） 與 「TRIALS」 系統（內容參與），讓玩家既能享受鏈上資產的真實擁有感，也能沉浸於高質量的遊戲內容之中。項目核心代幣 TOKYO GAMES TOKEN（TGT） 是整個生態的價值中樞，連接所有娛樂模塊、資產系統與未來的多款 AAA 遊戲，構建出一個可持續擴展的加密娛樂平台。

1.1 項目亮點：Web2 遊戲品質 × Web3 資產邏輯


TOKYO BEAST 不僅是一款遊戲，更是一個生態系統。它由兩大系統構成：

  • BASE 系統：聚焦於資產所有權與管理，爲玩家提供 BEAST NFT 養成、資源獲取、資產交易等功能。
  • TRIALS 系統：專注於遊戲內容的競技與互動，涵蓋 PvP 戰鬥、賽事預測、錦標挑戰等玩法。

這兩個系統相互獨立又有機聯動，為玩家帶來雙重體驗：玩遊戲可以不持幣，持幣可以不硬玩，但兩者結合時則能享受最大化收益與樂趣

1.2 開發團隊：聚集日本頂級娛樂精英


TOKYO BEAST 的開發團隊由來自日本頂尖主機遊戲與手遊開發公司的核心成員組成，參與過多款國內外知名作品，擁有強大的世界觀構建與內容開發能力。項目也投入了極具野心的資金預算，力圖打造 Web3 娛樂史上首個「內容質量媲美 Web2」的大型原創 IP。

1.3 願景與使命：虛擬與現實的娛樂融合體


TOKYO BEAST 的願景不僅是做一款 Web3 遊戲，而是打造一個真正意義上的加密娛樂 IP，其使命包括：

  • 打破 Web2 與 Web3 的邊界
  • 實現內容娛樂與投資收益的平衡
  • 創造「遊戲即資產，IP即品牌」的未來娛樂體驗

2. TGT 代幣：價值支撐與生態驅動核心


作為 TOKYO BEAST 及整個 TGT 平台的核心資產，TGT 不僅具備平台級的代幣價值，還承載着生態內多樣化的功能使用場景：

2.1 遊戲內貨幣兌換

玩家可使用 TGT 購買遊戲內兩種主要通證：「Jewels（寶石）」與「Gems（晶石）」，進而參與角色強化、道具購買、功能解鎖等核心玩法。

2.2 Staking 激勵機制

持有者可透過質押 TGT 獲得雙重收益：

  • 獲得 TGT 質押獎勵
  • 有概率獲取稀有的 BEAST RAWDISK NFT

這一機制有效增強了 TGT 的長期持有動力，提升代幣的稀缺性與流通價值。

3.3 回購機制支持

官方會將部分遊戲內通證的銷售收益用於回購 TGT，從而實現生態內的價值閉環與通縮設計，有效保障 TGT 的市場價格支撐。

注：TGT 由 Play3 Ltd. 負責發行，TOKYO BEAST 開發公司並不直接負責 TGT 的相關事務。

3. TGT 平台生態佈局：多模組戰略推進


TOKYO BEAST 並非孤立存在，而是 TGT 平台未來生態中的重要一環。項目正在透過多個內容模塊擴展 TGT 的使用場景：

  • CLASH：每日預測互動
除每週末的「冠軍競猜」外，玩家還可在工作日參與每日遊戲預測，使用 TGT 進行競猜互動，實現內容與資產的輕度結合。

  • FUSION：NFT 联名企划
與熱門 NFT 項目、動漫、遊戲 IP 合作推出聯名「BEAST NFT」，提升 NFT 的文化屬性與收藏價值。

  • ITEMIZE：實體週邊商品
開發具有 TOKYO BEAST 世界觀的服飾、飾品等品牌週邊，讓用戶在現實中也能展示自己的虛擬身份。

  • CARDS：實體卡牌對戰
將 BEAST 角色實體化爲卡牌，玩家可收藏並進行輕量級對戰娛樂，打通線上與線下的遊戲體驗。

  • ANIMATION：視覺敘事拓展
製作動畫等視覺內容，深度講述 TOKYO BEAST 背後的世界觀與角色故事，彌補 TRIALS 遊戲中未能展現的敘事內容。

  • PARTY：線下大型活動
舉辦大型賽事觀戰派對及專屬 NFT 持有者 VIP 聚會，強化社群凝聚力與項目儀式感。

  • SPACE：實體門店與商業合作
建設 TOKYO BEAST 主題概念店，並與大眾商業品牌進行聯合營運，進一步降低 Web3 的進入門檻。

4. 如何在 MEXC 購買 TGT 代幣？


TOKYO BEAST 不僅是一款遊戲，更是一次關於娛樂、文化與加密資產如何融合的全新嘗試。它所代表的不只是一個 IP 項目，而是對加密內容走向大眾的信心與野心。在衆多鏈遊仍停留在「Play-to-Earn」的同質化階段時，TOKYO BEAST 已走在行業前沿：用頂級的內容團隊、嚴謹的代幣模型與模塊化的娛樂擴展，推動「遊戲 × IP × 商業 × 區塊鏈」的深度融合。隨着 TGT 平台的持續擴展，TOKYO BEAST 有望成爲 Web3 娛樂領域的標竿項目，引領更多內容創作者與用戶共同進入真正屬於加密世界的娛樂新時代。

目前，MEXC 平台已上線 TGT 的現貨交易合約交易，交易步驟如下：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋列中搜尋 TGT 代幣名稱，選擇 TGT 的現貨交易或者合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 TGT 的空投活動，贏取更多獎勵！

TOKYO BEAST 是一場值得期待的娛樂革命，也是 TGT 平台未來無限可能的起點。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

