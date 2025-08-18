什麼是 VIC？快速概覽 VIC 代幣是 Viction 的原生加密貨幣，Viction 是一個以人為本的第 1 層區塊鏈，於 2021 年推出，為 Viction 生態系統提供動力。其核心理念是，VIC 加密貨幣旨在解決 Web3 領域中的可擴展性和用戶可訪問性問題。與傳統區塊鏈不同，Viction 利用權益證明 (PoS) 共識機制和由 150 個主節點組成的網絡，為開發者、交易者和內容創作者什麼是 VIC？快速概覽 VIC 代幣是 Viction 的原生加密貨幣，Viction 是一個以人為本的第 1 層區塊鏈，於 2021 年推出，為 Viction 生態系統提供動力。其核心理念是，VIC 加密貨幣旨在解決 Web3 領域中的可擴展性和用戶可訪問性問題。與傳統區塊鏈不同，Viction 利用權益證明 (PoS) 共識機制和由 150 個主節點組成的網絡，為開發者、交易者和內容創作者
VIC 代幣的起源與演變

什麼是 VIC？快速概覽

VIC 代幣是 Viction 的原生加密貨幣，Viction 是一個以人為本的第 1 層區塊鏈，於 2021 年推出，為 Viction 生態系統提供動力。其核心理念是，VIC 加密貨幣旨在解決 Web3 領域中的可擴展性和用戶可訪問性問題。與傳統區塊鏈不同，Viction 利用權益證明 (PoS) 共識機制和由 150 個主節點組成的網絡，為開發者、交易者和內容創作者打造更高效、安全且用戶友好的系統。Viction 區塊鏈以其零燃氣費交易、增強的安全性以及對 EVM 兼容智能合約的支持而聞名，讓所有使用 VIC 幣的用戶都能輕鬆且安全地體驗 Web3。

起點：VIC 代幣的誕生

VIC 代幣源於 TomoChain 背後的願景，後來該項目更名為 Viction。Viction 加密項目於 2017 年由一群區塊鏈專家構思，他們意識到需要一個可擴展且易於訪問的區塊鏈解決方案來支持去中心化應用的主流採用。最初的構想詳細記載在 TomoChain 白皮書中，該白皮書概述了一個克服高交易費用和確認時間緩慢等技術障礙的計劃。創始團隊包括經驗豐富的工程師和研究人員，他們來自領先的科技公司並擁有深厚的學術背景。通過創新協議設計和持續開發，團隊通過實現主節點架構和 PoS 共識來解決早期挑戰，最終打造了一個優先考慮用戶體驗、安全性和可擴展性的區塊鏈，造福 VIC 代幣持有者。

時間線：VIC 的重要里程碑

  • 預發布開發階段：該項目從 TomoChain 協議的開發和測試開始，專注於未來成為 Viction 幣的可擴展性和低交易成本。
  • 重要里程碑與成就：2021 年，Viction（前身為 TomoChain）推出了主網，引入了零燃氣費交易和由 150 個主節點組成的強大 PoS 網絡，以支持 VIC 加密生態系統。
  • 融資輪次和知名投資者：Viction 項目在其早期開發階段獲得了來自著名區塊鏈投資者的資金支持，促進了 VIC 代幣的快速成長和技術創新。
  • 公開發行與初期市場反應：VIC 幣於 2021 年 9 月首次公開亮相，憑藉其獨特的零燃氣費模式和強大的社區支持迅速獲得關注。在 MEXC 上市後，VIC 代幣達到了顯著的交易量和市場興趣，進一步證實了市場對 Viction 改變 Web3 體驗願景的信心。

技術演進：VIC 如何不斷改進

Viction 的技術已從最初的 TomoChain 架構演變為一個尖端的第 1 層區塊鏈，專注於以用戶為中心的設計。最初的協議強調可擴展性和安全性，利用 PoS 共識和主節點驗證進行 VIC 代幣交易。關鍵升級包括引入VRC25 代幣標準，允許用戶直接使用 VIC 幣支付網絡費用，無需原生代幣，從而簡化了代幣操作。Viction 平台集成了雙重驗證、智能合約抵押和原子跨鏈代幣轉移等先進功能。與 Layer-Zero、Pyth、MoonPay 和 CoinGecko 的戰略合作加速了跨鏈能力的開發，並增強了生態系統的互操作性，鞏固了 VIC 加密貨幣作為去中心化應用領域技術創新者的地位。

接下來是什麼？VIC 的未來計劃

展望未來，VIC 代幣將專注於在不斷演變的 Web3 領域中實現主流採用和生態系統擴展。即將推出的 Viction 協議升級將帶來更高的可擴展性、改進的安全功能以及對去中心化應用的廣泛支持。與跨鏈橋和高級 DeFi 協議等互補技術的整合將為 VIC 幣用戶和開發者賦予新能力。團隊希望擴展到新的市場領域，包括遊戲和 NFT 市場，這代表了 Viction 加密貨幣的重大增長機會。長期來看，VIC 致力於成為去中心化應用的標準，遵循去中心化、安全性、用戶賦能和創新原則，推動 Viction 生態系統的發展。

準備好交易 VIC 了嗎？從 MEXC 開始

從解決可擴展性和可訪問性問題的起源，到成為 Web3 領域的領先第 1 層區塊鏈，VIC 代幣的演變展示了其創始人的創新願景。

