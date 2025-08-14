Tectum（TET）的起源與演變

Tectum (TET) 是一個於 2018 年推出的 第一層區塊鏈代幣，為 Tectum 生態系統提供動力。其核心設計旨在解決數位支付和分散式帳本領域中的 可擴展性 問題。與傳統的比特幣和以太坊等區塊鏈不同，Tectum 採用專有的 實用性證明 (Proof-of-Utility, PoU) 共識機制 和高速網絡協議，打造了一個更 高效且可擴展 的系統，適用於企業、開發者和金融服務提供商。其架構實現了全球最快的區塊鏈速度，非常適合即時金融交易和數字記錄保存。
Tectum 於 2017 年由一群區塊鏈工程師和密碼學專家構思，他們意識到現有區塊鏈系統在 交易吞吐量和高昂費用方面的限制。最初的構想在 Tectum 白皮書中正式化，該白皮書描述了一個能夠每秒處理超過一百萬筆交易的區塊鏈願景。創始團隊包括分散式系統和數字安全領域的專家，他們通過開發專有的 PoU 協議和記錄更改簽名管理算法，克服了早期技術障礙——例如共識算法優化和網絡延遲問題。這項創新使 Tectum 能夠解決行業內交易緩慢且昂貴的痛點，為區塊鏈性能設立了新標準。
Tectum 的技術已從最初專注於可擴展性和安全性的 專有第一層架構 演變為穩健且可用於生產環境的區塊鏈。初始協議引入了 實用性證明共識 和記錄更改簽名管理算法，實現了無與倫比的交易速度和數據完整性。關鍵升級包括推出 SoftNote 系統——一種「無交易」支付解決方案，允許終端用戶進行即時、免手續費的支付。Tectum 還整合了先進的加密技術，並與 Digimentor 等組織合作，推動區塊鏈教育和採用。這些技術進步和合作關係鞏固了 Tectum 在高速、企業級區塊鏈解決方案中的領導地位。
展望未來，Tectum 將專注於在數位支付和物聯網領域實現 主流採用和生態系統擴展。即將推出的協議更新將引入增強的互操作性功能，並進一步優化交易效率。與物聯網設備和數字身份解決方案等互補技術的整合，將為即時、安全的數據交換開拓新能力。團隊期望拓展至新的市場領域，包括全球匯款和企業數據管理，這代表了重大的增長機會。長期來看，Tectum 的目標是成為 超快速去中心化應用的標準，並以 創新、安全和用戶賦能 的原則為指導。
從解決傳統區塊鏈的 可擴展性和速度限制，到成為 高性能分布式賬本技術的先驅，Tectum 的演變展示了其創始人的創新願景。
