Tectum（TET）的起源與演變

Tectum (TET) 是一個於 2018 年推出的 第一層區塊鏈代幣，為 Tectum 生態系統提供動力。其核心設計旨在解決數位支付和分散式帳本領域中的 可擴展性 問題。與傳統的比特幣和以太坊等區塊鏈不同，Tectum 採用專有的 實用性證明 (Proof-of-Utility, PoU) 共識機制 和高速網絡協議，打造了一個更 高效且可擴展 的系統，適用於企業、開發者和金融服務提供商。其架構實現了全球最快的區塊鏈速度，非常適合即時金融交易和數字記錄保存。

Tectum 於 2017 年由一群區塊鏈工程師和密碼學專家構思，他們意識到現有區塊鏈系統在 交易吞吐量和高昂費用方面的限制。最初的構想在 Tectum 白皮書中正式化，該白皮書描述了一個能夠每秒處理超過一百萬筆交易的區塊鏈願景。創始團隊包括分散式系統和數字安全領域的專家，他們通過開發專有的 PoU 協議和記錄更改簽名管理算法，克服了早期技術障礙——例如共識算法優化和網絡延遲問題。這項創新使 Tectum 能夠解決行業內交易緩慢且昂貴的痛點，為區塊鏈性能設立了新標準。

預發布開發階段： Tectum 的旅程始於 2017 年的研究和協議開發，並於 2018 年正式推出 TET 代幣。

Tectum 的旅程始於 2017 年的研究和協議開發，並於 2018 年正式推出 TET 代幣。 主要里程碑與成就： 項目達成了每秒 138 萬筆交易的速度突破，將自己定位為全球最快的區塊鏈。2024 年，Tectum 獲得了「最佳區塊鏈創新獎」，肯定了其技術領導地位。

項目達成了每秒 138 萬筆交易的速度突破，將自己定位為全球最快的區塊鏈。2024 年，Tectum 獲得了「最佳區塊鏈創新獎」，肯定了其技術領導地位。 融資輪次與知名投資者： Tectum 通過私人銷售和戰略合作獲得早期資金，推動進一步的協議開發和生態系統擴展。

Tectum 通過私人銷售和戰略合作獲得早期資金，推動進一步的協議開發和生態系統擴展。 公開發布與初期市場反應： TET 於 2018 年首次公開亮相，迅速吸引了尋求高速區塊鏈解決方案的開發者和企業的關注。在 MEXC 上市後，TET 實現了顯著的交易量和社區增長，反映了市場對其願景的強烈信心。

Tectum 的技術已從最初專注於可擴展性和安全性的 專有第一層架構 演變為穩健且可用於生產環境的區塊鏈。初始協議引入了 實用性證明共識 和記錄更改簽名管理算法，實現了無與倫比的交易速度和數據完整性。關鍵升級包括推出 SoftNote 系統——一種「無交易」支付解決方案，允許終端用戶進行即時、免手續費的支付。Tectum 還整合了先進的加密技術，並與 Digimentor 等組織合作，推動區塊鏈教育和採用。這些技術進步和合作關係鞏固了 Tectum 在高速、企業級區塊鏈解決方案中的領導地位。

展望未來，Tectum 將專注於在數位支付和物聯網領域實現 主流採用和生態系統擴展。即將推出的協議更新將引入增強的互操作性功能，並進一步優化交易效率。與物聯網設備和數字身份解決方案等互補技術的整合，將為即時、安全的數據交換開拓新能力。團隊期望拓展至新的市場領域，包括全球匯款和企業數據管理，這代表了重大的增長機會。長期來看，Tectum 的目標是成為 超快速去中心化應用的標準，並以 創新、安全和用戶賦能 的原則為指導。

從解決傳統區塊鏈的 可擴展性和速度限制，到成為 高性能分布式賬本技術的先驅，Tectum 的演變展示了其創始人的創新願景。

