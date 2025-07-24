Swan Chain (SWAN) 的起源與演變

Swan Chain (SWAN) 是一條於 2021 年推出的 一層區塊鏈，為 SwanChain 去中心化雲端基礎設施 生態系統提供動力。其核心設計旨在解決去中心化人工智慧和雲端運算領域中的 資訊碎片化和高成本 問題。與傳統的集中式雲端供應商不同，Swan Chain 利用 OP 超級鏈技術 創建了一個更 高效、去中心化且具成本效益 的系統，服務於 人工智慧開發者、企業和 Web3 創新者。通過利用社區數據中心網絡中未充分利用的計算能力，Swan Chain (SWAN) 實現了閒置計算資源的貨幣化，並將計算成本降低了高達 70%。

Swan Chain 背後的遠見者

Swan Chain (SWAN) 於 2021 年由一群區塊鏈和人工智慧專家構思，他們意識到支持下一代人工智慧應用所需的可擴展去中心化基礎設施的需求日益增長。創始人認為集中式雲端服務的低效和高成本是人工智慧創新的一大障礙。

初始概念與發展

最初的構想詳述於 Swan Chain 白皮書中，該白皮書概述了一個整合存儲、計算、帶寬和支付的去中心化雲端平台的願景。團隊在區塊鏈、分布式系統和人工智慧方面的專業知識使他們能夠架構一個將 Web3 與 Swan Chain 創新技術相結合的解決方案。

早期挑戰與突破

早期的挑戰包括開發一種能夠處理多樣化工作負載的穩健協議，並確保 Swan Chain 去中心化存儲和人工智慧市場的無縫整合。突破來自於採用 OP 超級鏈技術，這使得 Swan Chain 分布式網絡中的操作更具可擴展性和安全性。

關鍵團隊成員及其專業背景

Swan Chain (SWAN) 團隊由具有區塊鏈工程、人工智慧研究和雲端基礎設施背景的專業人士組成，儘管公開文件中未披露具體個人姓名。

預發布開發階段

Swan Chain (SWAN) 的旅程始於 2021 年初核心團隊的成立及其技術架構的起草。

主要里程碑和成就

關鍵里程碑包括 Swan Chain 去中心化存儲和人工智慧市場的推出、零知識證明的隱私整合，以及 LagrangeDAO 的部署，以實現 Swan Chain 網絡上人工智慧模型的有效部署。

融資輪次和知名投資者

雖然具體的融資細節未公開披露，但 Swan Chain 項目的快速發展和生態系統增長表明其得到了 Web3 和人工智慧社區的強大支持。

公開發布和初期市場反應

Swan Chain (SWAN) 於 2021 年首次公開亮相，SWAN 代幣開始在 MEXC 上進行交易。該項目迅速吸引了尋求 Swan Chain 支持的低成本去中心化人工智慧基礎設施的開發者和企業。

原始協議設計和架構

Swan Chain 的原始架構基於使用 OP 超級鏈技術的 一層區塊鏈。此設計實現了 Swan Chain 去中心化雲端操作的高吞吐量、低延遲和強大的安全性。

技術升級和協議改進

Swan Chain 協議已演變為包括去中心化存儲、人工智慧市場和零知識證明等高級功能，增強了 SWAN 代幣持有者和用戶的隱私和可擴展性。

新技術的整合

Swan Chain (SWAN) 戰略性地整合了如 LagrangeDAO 等技術，用於人工智慧模型的部署及創新的去中心化存儲和計算市場，使 Swan Chain 生態系統內的人工智慧開發更加便捷和經濟。

顯著的技術合作夥伴關係

Swan Chain 項目與社區數據中心網絡合作，並利用 Web3 和人工智慧領域的合作夥伴關係，加速 Swan Chain (SWAN) 平台的開發和採用。

即將推出的功能和發展

展望未來，Swan Chain (SWAN) 將重點放在擴展其去中心化雲端產品上，引入人工智慧模型部署的新功能，並增強 Swan Chain 用戶的存儲和計算市場。

長期戰略願景

長期願景是將 Swan Chain (SWAN) 設立為 去中心化人工智慧的標準基礎設施，通過 Swan Chain 網絡實現 Web3 和人工智慧技術的無縫整合。

潛在市場擴張

Swan Chain 團隊旨在進入新的市場細分領域，包括企業人工智慧、去中心化金融（DeFi）和全球雲端服務，這代表了 Swan Chain 生態系統的重大增長機會。

技術整合計劃

未來的計劃包括將 Swan Chain (SWAN) 更深入地與人工智慧和區塊鏈領域的互補技術整合，進一步降低成本並提高開發者和企業使用 Swan Chain 的可訪問性。

從解決 去中心化人工智慧基礎設施的碎片化和高成本問題 起步，到成為 Web3 和人工智慧領域的先驅力量，Swan Chain (SWAN) 的演變展示了其創始人的創新願景。

