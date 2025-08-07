REX 的起源與演變

REX 是一個在 BNB 智能鏈 (BSC) 上推出的實用型代幣，為 REVOX.AI 生態系統提供動力。其核心設計旨在解決去中心化 AI 和 Web3 領域中的 資訊碎片化 和 可訪問性 問題。與傳統的社交媒體或 AI 平台不同，REX 利用 無需許可的機器學習基礎設施，為開發者和用戶打造了一個更加 去中心化 和 模組化 的系統，用於構建 AI 驅動的去中心化應用程式 (dApps)。由 REX 代幣支持的 REVOX.AI 生態系統包括 Web3 GPT Lense、智能錢包和 ReadON DAO APP 等旗艦產品，這些產品已累計吸引了全球超過 2100 萬用戶。

REX 於 2020 年代初期由 REVOX.AI 團隊構思，這是一群 AI 和區塊鏈專家，他們意識到 Web3 應用對統一、開放和去中心化的 AI 基礎設施的需求日益增長。最初的構想是建立一個無需許可的平台，在該平台上可以開發、共享和貨幣化模組化的 AI 代理，而無需集中控制。團隊發表了一份全面的白皮書，闡述了他們對於共享 AI 介面的願景，迅速引起了 AI 和區塊鏈社區的關注。早期的挑戰包括將可擴展的機器學習協議與區塊鏈技術整合，並確保用戶數據的強大安全性。通過反覆的開發和策略性地招募 AI、密碼學和去中心化系統領域的專家，REX 開發團隊克服了這些障礙，為去中心化 AI 應用的新時代奠定了基礎。

預發布開發階段： REVOX.AI 團隊花了數年時間開發 REX 的核心基礎設施，專注於模組化、可擴展性和用戶賦能。

REVOX.AI 團隊花了數年時間開發 REX 的核心基礎設施，專注於模組化、可擴展性和用戶賦能。 主要里程碑和成就： Web3 GPT Lense 和智能錢包的推出標誌著重大成就，使 REX 代幣的用戶群迅速增長至超過 2100 萬。

Web3 GPT Lense 和智能錢包的推出標誌著重大成就，使 REX 代幣的用戶群迅速增長至超過 2100 萬。 融資輪次和知名投資者： 雖然具體的 REX 融資細節未公開披露，但其快速的採用率和生態系統的增長表明得到了強大的社區支持，可能還有機構的支持。

雖然具體的 REX 融資細節未公開披露，但其快速的採用率和生態系統的增長表明得到了強大的社區支持，可能還有機構的支持。 公開發布和市場初步反應： REX 在 BNB 智能鏈上首次亮相，其 REX 代幣開始在 MEXC 上進行交易。REX 代幣在 2024 年 12 月達到歷史最高價 0.081 美元，並且自那以後一直保持活躍的交易量。

REX 的技術已經從最初的 無需許可的機器學習基礎設施 發展成為一個穩健的模組化平台，支持各種去中心化的 AI 應用。最初的 REX 協議強調 去中心化 和 互操作性，允許開發者在沒有集中守門人的情況下構建和部署 AI 代理。關鍵的 REX 升級包括對模組化代理框架的增強、處理數百萬用戶的可擴展性提升，以及與先進 AI 模型的整合。生態系統的旗艦產品——Web3 GPT Lense、智能錢包和 ReadON DAO APP——展示了該平台的技術成熟度和以用戶為中心的設計。與 AI 和 Web3 領域的戰略合作夥伴關係進一步加速了創新，使 REX 成為去中心化 AI 基礎設施的技術領導者。

展望未來，REX 專注於在去中心化 AI 和 Web3 領域實現 主流採用 和 生態系統擴展。即將推出的 REX 更新預計將引入更先進的 AI 代理功能、與其他區塊鏈網絡的增強互操作性，以及與去中心化社交媒體和內容平台的深度整合。REX 團隊旨在拓展新的市場領域，包括企業 AI 解決方案和跨鏈數據服務，這代表著重大的增長機會。長期來看，REX 致力於成為 去中心化 AI 應用的標準，遵循 去中心化、用戶賦能 和 持續創新 的原則。

從解決 Web3 中 AI 和資訊碎片化的起源，到成為去中心化 AI 基礎設施的開創性力量，REX 的演變突顯了其創作者的創新願景。要自信地開始交易 REX 代幣，請查看我們的《REX 交易完整指南》，獲取基本知識、逐步流程和風險管理策略。準備好將您的知識付諸行動了嗎？立即探索我們全面的 REX 指南，並在 MEXC 安全的交易平台開始您的 REX 學習之旅。

