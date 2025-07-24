The Origin and Evolution of Redbelly Network RBNT

RBNT 是 Redbelly Network 的原生實用代幣，這是一個第一層區塊鏈，旨在為下一代專注於現實資產 (RWA) 代幣化的生態系統提供動力。Redbelly Network RBNT 的核心設計是為了解決資產代幣化和數位資本市場領域中的可擴展性和合規性問題。與傳統區塊鏈經常在吞吐量和法規遵循方面遇到困難不同，Redbelly Network RBNT 利用專利的超級區塊可擴展技術和以合規為先的架構，為資產發行方、管理者和投資者創造一個更高效、安全和透明的系統。

RBNT 背後的遠見者

Redbelly Network RBNT 由 Vincent Gramoli 構思，他是分散式系統和區塊鏈技術的知名專家，並擔任 Redbelly Network 的創始人兼首席技術官。最初的構想源於 Gramoli 對現有區塊鏈協議局限性的研究，特別是它們無法支持符合規範且高吞吐量的資產代幣化來滿足機構和企業使用案例。

初始概念與開發

基礎白皮書《The Redbelly Network Whitepaper》概述了一個可擴展、安全且符合法規的區塊鏈基礎設施願景。Gramoli 組建了一支 Web3 技術和商業專家團隊，包括產品工程、研究和創新方面的領導者，以解決早期挑戰，例如在不犧牲去中心化的前提下實現可擴展性和合規性。

早期挑戰與突破

團隊通過開發超級區塊技術（美國專利 #12093247）克服了重大的技術障礙，該技術實現了無與倫比的效率和吞吐量，並通過整合全網合規的可驗證憑證來加強合規性。

關鍵團隊成員及其專業知識

Redbelly Network 團隊包括具有區塊鏈、金融和監管技術背景的高階主管、顧問和工程師，確保對網絡開發和 RBNT 採用採取跨學科的方法。

上市前開發階段

Redbelly Network 的旅程始於廣泛的研究和協議開發，最終發布了其白皮書並組建了一支核心團隊來開發 RBNT 生態系統。

主要里程碑和成就

推出 Redbelly Network 主網作為一個 可擴展的公共第 1 層區塊鏈 。

。 在 Redbelly Network RBNT 生態系統中引入 超級區塊可擴展技術 ，實現高吞吐量的資產代幣化。

，實現高吞吐量的資產代幣化。 部署合規功能，包括全網可驗證憑證和針對 Redbelly Network 上結構化產品的可組合資格標準。

融資輪次和著名投資者

雖然具體的融資細節未在白皮書中披露，但 Redbelly Network RBNT 項目的進展和技術成就已引起了 Web3 和機構資產管理社區的關注。

公開上市和初始市場反應

RBNT 作為 Redbelly Network 的原生貨幣首次亮相，充當智能合約部署和網絡參與的交換媒介、計價單位和支付燃氣費機制。Redbelly Network RBNT 代幣的市值和交易活動穩步增長，流通供應量約為 19 億 RBNT，總供應量上限為 100 億。

原始協議設計與架構

Redbelly Network 被設計為一個公共、可擴展的第一層區塊鏈，專注於合規性和現實資產整合。Redbelly Network RBNT 協議的原始設計優先考慮了安全性、吞吐量和法規一致性。

技術升級和協議改進

關鍵升級包括在 Redbelly Network 中實施超級區塊技術，大幅提高交易吞吐量和效率，以及整合可驗證憑證以管理 RBNT 生態系統中的合規性和資格標準。

新技術的整合

Redbelly Network 已納入先進的加密技術和模塊化智能合約環境，使資產管理者能夠使用 RBNT 創建和管理代幣化的投資組合和結構化產品。

值得注意的技術合作夥伴關係

Redbelly Network RBNT 與資產發行方、機構合作夥伴和技術提供商合作，擴大其生態系統並加速符合規範的資產代幣化解決方案的採用。

即將推出的特性和開發計劃

展望未來，Redbelly Network 專注於 RBNT 在全球資本市場中的主流採用和生態系統擴張。計劃中的升級包括增強互操作性、擴大對新資產類別的支持，以及進一步改進 Redbelly Network 上的合規工具。

長期戰略願景

團隊將 Redbelly Network RBNT 視為符合規範的鏈上資產代幣化的標準基礎設施，彌補傳統金融和 Web3 之間的差距。路線圖包括與互補技術的整合，並擴展到新市場細分領域，如私人信貸、碳信用額和房地產。

潛在市場擴張

通過讓全球投資者池進入並支持廣泛的代幣化資產，Redbelly Network RBNT 旨在為資產管理者和機構參與者解鎖重要的市場機會。

技術整合計劃

未來的計劃包括與去中心化身份解決方案、先進智能合約框架和跨鏈互操作性協議進行更深入的整合，進一步提升 Redbelly Network RBNT 的能力。

從最初解決資產代幣化的可擴展性和合規性挑戰開始，Redbelly Network RBNT 已經演變為 Redbelly Network 對數字資本市場未來願景的基礎元素。要開始自信地交易 RBNT，請查看我們的“RBNT 交易完整指南”，獲取基本知識、逐步流程和風險管理策略。準備好將您的知識付諸行動了嗎？立即探索我們的綜合指南，並在 MEXC 安全的交易平台開始您的 Redbelly Network RBNT 學習之旅。