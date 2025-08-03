RaiseEntertainmentT. (RETS) 的起源與演變

RaiseEntertainmentT. (RETS) 是一種於 2024 年推出的實用型代幣，為 Agro Global 生態系統提供動力，這是一個基於區塊鏈的平台，專注於通過數字創新徹底改變農業和娛樂產業。 RETS 的核心設計旨在解決全球農業供應鏈中的信息碎片化和效率低下的問題，同時在數字娛樂領域創造新的價值流。與依賴孤立數據庫和手動流程的傳統系統不同，RETS 利用區塊鏈技術，在 Agro Global 網絡內為農民、農業企業和內容創作者打造更透明、安全和高效的環境。
RaiseEntertainmentT. (RETS) 於 2023 年由一群由 Agro Global 創始人領導的遠見者構思，他們認為農業供應鏈中缺乏透明度和可追溯性是全球糧食安全和公平貿易的重大障礙。憑藉其在區塊鏈開發、供應鏈管理和數字媒體方面的背景，團隊發表了 Agro Global 白皮書，概述了一個去中心化平台的願景，該平台整合了農業數據、物流和娛樂內容。主要成員包括智能合約工程、數據科學和國際農業企業方面的專家，他們共同克服了早期挑戰，例如將物聯網數據與區塊鏈集成以及確保跨多個司法管轄區的法規遵從性。他們的解決方案利用區塊鏈的不可篡改性和智能合約來自動化交易和數據共享，解決了該行業長期以來的效率低下問題。
RaiseEntertainmentT. (RETS) 的旅程始於 2023 年底 Agro Global 社區的成立及其白皮書的發布。該項目在 2024 年初推出了測試網，展示了平台使用區塊鏈追蹤農產品從農場到餐桌的能力，達成了重要的里程碑。隨後進行了一輪成功的私人融資，吸引了來自農業科技和數字娛樂領域的戰略合作伙伴投資。 RETS 於 2024 年年中公開亮相，並在 MEXC 上開放交易，獲得了社區的強烈支持和顯著的交易量。該項目透明的代幣經濟模型和清晰的使用案例促使其市場初期反應良好。
RaiseEntertainmentT. (RETS) 最初建立在一個專有的區塊鏈架構上，該架構專為高吞吐量數據處理和智能合約自動化而設計。最初的協議強調透明度和可追溯性，集成了物聯網傳感器和數據預言機，以確保農業活動的實時、防篡改記錄。關鍵升級包括實施先進的共識機制以提高可擴展性，以及整合 AI 驅動的分析工具以實現預測性供應鏈管理。團隊還與領先的物聯網設備製造商和數據提供商建立了技術合作夥伴關係，加速了自動合規報告和數字內容分發等功能的開發。這些創新使 RETS 成為農業科技與數字娛樂交匯處的技術領導者。
展望未來，RaiseEntertainmentT. (RETS) 將專注於推動主流採用，並擴大其生態系統以涵蓋新的農業市場和娛樂垂直領域。計劃於 2025 年第四季度推出的 Agro Global 2.0 更新將引入與其他區塊鏈網絡的增強互操作性，並支持專為農業企業定制的去中心化金融（DeFi）應用。與先進的物聯網和人工智能技術的集成將實現自動作物保險和實時市場分析等新功能。團隊計劃擴展至非洲、亞洲和拉丁美洲的新興市場，這代表著巨大的增長機會。長期而言，RETS 致力於成為透明、區塊鏈驅動的農業和娛樂解決方案的標準，遵循去中心化、安全性和用戶賦能的原則。
從最初致力於解決農業和娛樂領域的效率低下和碎片化問題，到如今作為創新區塊鏈解決方案的地位，RaiseEntertainmentT. (RETS) 充分體現了其創始人的前瞻性願景。
