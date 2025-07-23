OVER的起源與演變

OVER是一種於2021年推出的實用型代幣，為OVER生態系統提供動力，這是一個去中心化的平台，專注於通過擴增實境（AR）和元宇宙體驗來連接現實世界與數位世界。其核心理念在於解決元宇宙和AR領域中資訊碎片化以及缺乏互操作性的問題。與傳統的集中式元宇宙平台不同，OVER利用區塊鏈技術和非同質化代幣（NFT）打造了一個更加去中心化、透明且賦能用戶的系統，讓內容創作者、開發者和用戶都能在OVER網絡中受益。

OVER的概念於2020年由Davide Cuttini提出，他是一位具有電腦視覺和AR背景的企業家兼技術專家。Cuttini在歐洲進行AR項目時發現了數位體驗碎片化的挑戰，以及新興元宇宙中創作者缺乏真正所有權的問題。在發表名為「OVER：去中心化的AR元宇宙」的初步白皮書後，Cuttini組建了一支團隊，其中包括具備數位轉型經驗的商業策略家Diego Di Tommaso，以及其他在區塊鏈、AR和社群建設方面的專家。他們共同克服了早期的技術障礙——例如即時AR映射和NFT整合——通過開發專有算法並利用開源區塊鏈協議。這種合作方式使OVER代幣生態系統能夠賦予用戶在去中心化的AR環境中擁有、交易和盈利數位資產的能力。

預發布開發階段： OVER項目從2020年底發布白皮書和開發OVER協議開始。

OVER項目從2020年底發布白皮書和開發OVER協議開始。 主要里程碑和成就： 2021年初，OVER推出測試網，隨後主網上線，並引入了用於AR資產的OVER市場。

2021年初，OVER推出測試網，隨後主網上線，並引入了用於AR資產的OVER市場。 融資輪次和知名投資者： 團隊通過私人銷售和與專注於AR及區塊鏈的投資者的戰略合作獲得了初始資金。

團隊通過私人銷售和與專注於AR及區塊鏈的投資者的戰略合作獲得了初始資金。 公開發布和初期市場反應：2021年，OVER正式公開亮相，迅速在AR愛好者和內容創作者中獲得關注。在MEXC上市後，OVER代幣獲得了強大的社群支持和活躍的交易量，進一步確認了市場對其改變AR和元宇宙行業願景的信心。

原始協議設計與架構： OVER最初的架構是作為一個去中心化的AR平台，利用基於以太坊的智能合約和NFT來代表OVER生態系統中數位土地和資產的所有權。

OVER最初的架構是作為一個去中心化的AR平台，利用基於以太坊的智能合約和NFT來代表OVER生態系統中數位土地和資產的所有權。 技術升級與協議改進： 關鍵升級包括整合先進的AR映射技術和推出OVER SDK，使開發者能夠構建定制的AR體驗。

關鍵升級包括整合先進的AR映射技術和推出OVER SDK，使開發者能夠構建定制的AR體驗。 新技術的整合： OVER團隊已納入基於地理位置的NFT和即時AR渲染功能，實現身臨其境的、特定地點的數位體驗。

OVER團隊已納入基於地理位置的NFT和即時AR渲染功能，實現身臨其境的、特定地點的數位體驗。 重要的技術合作夥伴關係：OVER與領先的AR技術提供商和區塊鏈項目合作，提升互操作性並擴大其生態系統，鞏固了其在去中心化AR和元宇宙領域的技術創新地位。

展望未來，OVER專注於在快速演變的元宇宙和AR領域中實現主流採用和生態系統擴展。計劃於2025年底推出的OVER 2.0更新將引入增強的創作者工具、改進的AR映射功能，並整合更多區塊鏈網絡。OVER團隊希望拓展至新的市場領域，如數位旅遊和教育，這對於OVER代幣而言代表著巨大的增長機會。長期來看，OVER旨在成為去中心化AR應用的標準，遵循去中心化、用戶賦能和創新的原則。

從解決數位與現實體驗碎片化的起源，到成為領先的去中心化AR平台，OVER的演變展示了其創始人的創新遠見。若想更有信心地開始交易OVER，請查看我們的《OVER交易完整指南》，了解基礎知識、逐步流程以及風險管理策略。準備好將您的知識付諸行動了嗎？立即探索我們的綜合指南，並在MEXC的安全交易平台開始您的OVER學習之旅。