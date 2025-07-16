NKN 的起源與演變

NKN（New Kind of Network）是一個於 2019 年推出的第一層區塊鏈協議，為 New Kind of Network 生態系統提供動力。其核心設計旨在解決互聯網基礎設施領域中的中心化、可擴展性和安全性問題。與傳統的網絡提供商不同，NKN 加密貨幣利用獨特的基於細胞自動機的共識算法和一種稱為中繼證明的機制，創造了一個更去中心化、高效且穩健的系統來共享網絡帶寬和互聯網連接。NKN 代幣是該網絡的原生實用代幣，激勵參與者分享未使用的互聯網資源，並支持從安全消息傳遞到邊緣計算等多種去中心化應用。
New Kind of Network 於 2017 年由一群經驗豐富的技術專家和研究人員構思，他們意識到互聯網中心化和資源利用效率低下的日益嚴重問題。該項目於 2018 年 1 月正式啟動，其願景詳細記錄在 NKN 白皮書中。創始團隊包括知名人物如 Mathematica 和 Wolfram|Alpha 的創建者Stephen Wolfram，以及公鑰加密技術的先驅Whitfield Diffie，他們提供了早期指導和專業知識。團隊通過引入細胞自動機方法論和創新性的中繼證明系統克服了早期的技術障礙——例如設計可擴展的共識機制和激勵模型——該系統獎勵 NKN 加密節點傳輸現實數據，而不仅仅是執行計算工作。
- 預發布開發階段：New Kind of Network 的旅程始於 2018 年初的概念和白皮書發布，隨後形成了一個全球開發社區。
- 主要里程碑和成就：
- 融資輪次和知名投資者：該項目獲得了知名區塊鏈投資者的早期資金支持，並得到了業界領導者的支持，進一步驗證了其願景和技術方法。
- 公開發布和市場初步反應：在其主網首次亮相時，NKN 幣獲得了強大的社區支持，並迅速確立了自己作為去中心化互聯網應用領先基礎設施項目的地位。
New Kind of Network 技術已經從最初的基於細胞自動機的共識和Chord 分佈式哈希表 (DHT) 路由演變為一個穩健、可擴展且自我進化的網絡基礎設施。該協議早期的重點是去中心化和高效數據傳輸，其顯著特徵是中繼證明激勵有用的網絡活動，而非能耗密集型挖礦。關鍵技術升級包括：
- MOCA（多數投票細胞自動機）共識：確保高效、去中心化的數據流和系統級收斂。
- 開發者工具集成：NKN 加密貨幣提供多語言編程工具套件，使 dApp 開發者能夠輕鬆使用。
- 按需私有網絡：DDTN（去中心化數據傳輸網絡）的引入實現了私密、安全的通信渠道。
- 顯著的技術合作夥伴關係：與領先的研究人員和技術公司合作，加速了安全消息傳遞（nMobile）、遠程訪問（nConnect）和去中心化 AI 推理能力的開發。
展望未來，New Kind of Network 專注於在去中心化互聯網領域內的主流採用和生態系統擴展。即將到來的發展包括：
- 增強的 dApp 生態系統：持續增長像 nMobile（安全消息和錢包）和 nConnect（遠程訪問）這樣的應用程序，並計劃在未來版本中增加新功能。
- 與去中心化 AI 集成：利用其安全的數據中繼基礎設施支持去中心化 AI 推理，與區塊鏈和 AI 融合的趨勢保持一致。
- 市場擴張：計劃進入邊緣計算和物聯網等新市場領域，這對 NKN 幣來說代表著巨大的增長機會。
- 長期願景：New Kind of Network 旨在成為去中心化網絡連接的標準，賦予用戶共享和貨幣化其互聯網資源的能力，同時確保隱私、安全性和開放性。
從針對傳統互聯網基礎設施的中心化和低效問題出發，到成為去中心化網絡的領軍力量，New Kind of Network (NKN) 的演變展示了其創始人的創新願景和技術專長。
