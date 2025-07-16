LayerNet 的起源與演變

LayerNet 是一個建立在 Telegram 上的遊戲層，利用Solana 的區塊鏈技術，為 Telegram 廣大的用戶群提供無縫且低成本的 web3 遊戲體驗。LayerNet 於 2024 年推出，旨在解決 web3 遊戲領域中的擴展性與高交易成本問題。與傳統的遊戲基礎設施不同，LayerNet 使用 Solana 上的專屬遊戲 Rollup 解決方案，為開發者和玩家創造了一個更高效且易於使用的系統。其原生代幣NET 代幣推動了 LayerNet 生態系統，促進交易費用的降低、質押、治理以及整個 NET 生態系統中的玩家獎勵。
LayerNet 的誕生是為了回應 Telegram 生態系統中對於可擴展且用戶友好的區塊鏈遊戲解決方案日益增長的需求。創始團隊認識到現有 web3 遊戲平台的局限性——特別是高昂的費用和緩慢的交易速度——同時觀察到 Telegram 擁有龐大且積極參與的用戶群體。在發布詳細說明其願景的白皮書後，LayerNet 團隊集結了區塊鏈開發、遊戲設計和社群建設等領域的專家。他們的專業知識使團隊克服了早期的技術挑戰，例如將 Solana 的高吞吐量能力與 Telegram 的消息基礎設施相結合，最終交付了一個專為遊戲大眾採用而設計的 NET 支持解決方案。
LayerNet 的旅程始於 2024 年初的初始開發階段，重點是打造一個針對 Telegram 遊戲優化的穩健 Rollup 解決方案。關鍵里程碑包括測試網的成功部署、社群的形成以及 NET 代幣的發行。該項目在公開亮相並隨後於 MEXC 上市後獲得動力，LayerNet 立即吸引了玩家和加密愛好者的注意。NET 代幣的推出伴隨著強勁的社群參與度，以及越來越多利用 LayerNet 基礎設施的遊戲和應用程序所構建的生態系統。
LayerNet 的技術堆棧基於 Solana 上的專屬遊戲 Rollup 架構，優先考慮可擴展性、低費用以及與 Telegram 的無縫整合。最初的協議設計用於處理典型遊戲環境中的高交易量，通過優化的交易批次處理和快速終結性來區分自己。技術升級集中在加強與其他基於 Solana 的項目的互操作性，並改善 Telegram 受眾的用戶體驗。LayerNet 團隊持續整合新技術，例如先進的 NET 代幣質押機制和治理功能，同時探索與領先的區塊鏈遊戲工作室的合作，以擴大 LayerNet 的影響力和能力。
展望未來，LayerNet 致力於在 web3 遊戲領域實現主流採用和生態系統擴展。即將推出的發展包括新遊戲標題的推出、增強的 NET 代幣質押和治理功能，以及與 Telegram 原生功能的深度整合。團隊希望將 LayerNet 生態系統擴展到更多的消息平台和遊戲垂直領域，開拓價值數十億美元的市場機會。長期而言，LayerNet 的目標是成為去中心化遊戲基礎設施的標準，通過去中心化、效率和用戶賦能的原則，賦予開發者和玩家更多力量。
從最初解決 web3 遊戲領域中可擴展性和高交易成本的挑戰，LayerNet 已迅速演變為區塊鏈遊戲領域的一股先驅力量。其創新地運用 Solana 技術並與 Telegram 深度整合，使其成為提供便捷、高效且有益的遊戲體驗的領導者。
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
