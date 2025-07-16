LayerNet 的起源與演變

LayerNet 是一個建立在 Telegram 上的遊戲層，利用Solana 的區塊鏈技術，為 Telegram 廣大的用戶群提供無縫且低成本的 web3 遊戲體驗。LayerNet 於 2024 年推出，旨在解決 web3 遊戲領域中的擴展性與高交易成本問題。與傳統的遊戲基礎設施不同，LayerNet 使用 Solana 上的專屬遊戲 Rollup 解決方案，為開發者和玩家創造了一個更高效且易於使用的系統。其原生代幣NET 代幣推動了 LayerNet 生態系統，促進交易費用的降低、質押、治理以及整個 NET 生態系統中的玩家獎勵。

LayerNet 的誕生是為了回應 Telegram 生態系統中對於可擴展且用戶友好的區塊鏈遊戲解決方案日益增長的需求。創始團隊認識到現有 web3 遊戲平台的局限性——特別是高昂的費用和緩慢的交易速度——同時觀察到 Telegram 擁有龐大且積極參與的用戶群體。在發布詳細說明其願景的白皮書後，LayerNet 團隊集結了區塊鏈開發、遊戲設計和社群建設等領域的專家。他們的專業知識使團隊克服了早期的技術挑戰，例如將 Solana 的高吞吐量能力與 Telegram 的消息基礎設施相結合，最終交付了一個專為遊戲大眾採用而設計的 NET 支持解決方案。

LayerNet 的旅程始於 2024 年初的初始開發階段，重點是打造一個針對 Telegram 遊戲優化的穩健 Rollup 解決方案。關鍵里程碑包括測試網的成功部署、社群的形成以及 NET 代幣的發行。該項目在公開亮相並隨後於 MEXC 上市後獲得動力，LayerNet 立即吸引了玩家和加密愛好者的注意。NET 代幣的推出伴隨著強勁的社群參與度，以及越來越多利用 LayerNet 基礎設施的遊戲和應用程序所構建的生態系統。

LayerNet 的技術堆棧基於 Solana 上的專屬遊戲 Rollup 架構，優先考慮可擴展性、低費用以及與 Telegram 的無縫整合。最初的協議設計用於處理典型遊戲環境中的高交易量，通過優化的交易批次處理和快速終結性來區分自己。技術升級集中在加強與其他基於 Solana 的項目的互操作性，並改善 Telegram 受眾的用戶體驗。LayerNet 團隊持續整合新技術，例如先進的 NET 代幣質押機制和治理功能，同時探索與領先的區塊鏈遊戲工作室的合作，以擴大 LayerNet 的影響力和能力。

展望未來，LayerNet 致力於在 web3 遊戲領域實現主流採用和生態系統擴展。即將推出的發展包括新遊戲標題的推出、增強的 NET 代幣質押和治理功能，以及與 Telegram 原生功能的深度整合。團隊希望將 LayerNet 生態系統擴展到更多的消息平台和遊戲垂直領域，開拓價值數十億美元的市場機會。長期而言，LayerNet 的目標是成為去中心化遊戲基礎設施的標準，通過去中心化、效率和用戶賦能的原則，賦予開發者和玩家更多力量。

從最初解決 web3 遊戲領域中可擴展性和高交易成本的挑戰，LayerNet 已迅速演變為區塊鏈遊戲領域的一股先驅力量。其創新地運用 Solana 技術並與 Telegram 深度整合，使其成為提供便捷、高效且有益的遊戲體驗的領導者。

