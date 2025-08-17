KALIS 的起源與演變

KALIS 是 KALICHAIN 平台的原生代幣，這是一個於 2022 年推出的 Layer-1 區塊鏈，為 KALICHAIN 生態系統提供動力。其核心設計旨在解決實體商品行業中資訊碎片化和產品驗證的問題。與傳統的供應鏈系統不同，KALIS 結合了 NFC（近場通信）和 NFT（非同質化代幣）技術，透過 KALICHAIN 網路為品牌、製造商和消費者建立一個更安全且透明的系統，用於驗證產品真實性並打擊假冒行為[4][5]。

KALICHAIN 於 2021 年由一群區塊鏈和物聯網專家構思，他們意識到假冒商品問題日益嚴重，且缺乏可靠、防篡改的產品認證。最初的構想在 KALICHAIN 白皮書中概述，詳細描述了將 NFC 晶片與區塊鏈註冊的 NFT 結合起來，為每件實體商品創建數位身份的願景。創始團隊包括密碼學、供應鏈管理和硬體工程領域的專家，他們共同克服了早期的技術障礙，例如安全的 NFC 整合和可擴展的 KALICHAIN 區塊鏈基礎設施。他們的專業知識使該平台能夠彌補實體與數位資產驗證之間的差距，而 KALIS 作為實用型代幣，為全球市場的產品真實性樹立了新標準[4][5]。

- 前期開發階段於 2021 年開始，重點放在 KALICHAIN 協議設計和 NFC 硬體整合。

- 2022 年初，KALICHAIN 發布了白皮書並成功完成了種子輪融資，吸引了對防偽技術感興趣的私人投資者支持。

- 該項目在 2022 年年中達成了一個重要里程碑，推出了 KALICHAIN 主網，展示了使用 KALIS 代幣在鏈上註冊和驗證實體商品的能力。

- KALIS 於 2022 年首次公開亮相，該代幣在 MEXC 上架後迅速吸引了對 KALICHAIN 區塊鏈實際應用感興趣的用戶[1][2][4]。

- 自推出以來，KALICHAIN 持續擴展其生態系統，奢侈品和供應鏈領域的持續合作夥伴關係推動了 KALIS 的採用。

KALICHAIN 的技術起源於專有的 Layer-1 區塊鏈架構，專注於安全性和互操作性。最初的協議允許將帶有 NFC 標籤的實體商品註冊為 NFT，提供由 KALIS 代幣支持的不可篡改的真實性證明。關鍵升級包括優化 KALICHAIN 上的 NFT 鑄造流程、提升 NFC 晶片兼容性，以及引入先進的防篡改功能。團隊還整合了去中心化身份管理及跨鏈互操作性等新技術，讓 KALIS 代幣能適用於更廣泛的使用案例和合作夥伴關係。與物聯網設備製造商和供應鏈解決方案提供商的顯著合作加速了即時產品追蹤和自動化真實性驗證等功能的開發，進一步鞏固了 KALIS 在區塊鏈實體資產應用領域的技術創新地位[4][5]。

展望未來，KALICHAIN 將聚焦於主流採用及全球供應鏈和奢侈品市場的生態系統擴展，而 KALIS 將成為這一增長的核心。即將到來的發展包括推出一款用於即時產品驗證的行動應用程式、整合更多物聯網設備，並擴展至藥品和收藏品等新垂直領域，KALIS 可以為這些領域提供真實性解決方案。團隊計劃於 2025 年底推出一項重大 KALICHAIN 協議更新，以增強可擴展性並支持企業級應用。長期而言，KALICHAIN 目標成為全球去中心化產品認證的標準，而 KALIS 代幣將在這個基於透明、安全和用戶賦能原則的生態系統中發揮關鍵作用。

從解決產品真實性和防偽挑戰的初衷，到成為區塊鏈認證的先驅力量，KALIS 在 KALICHAIN 平台上的演變充分展示了其創始人的創新願景。