The Origin and Evolution of ITHACA

ITHACA是一種於2024年推出的實用和治理代幣，為Ithaca Protocol生態系統提供動力。該協議是一個非託管、可組合的期權基礎設施，用於創建、交易和為任何標的資產進行期權、期權策略及結構化產品的市場製造。ITHACA代幣與Ithaca Protocol的核心目標是通過實現專業用戶和零售用戶在時間和事件範圍上的最佳風險分擔，來解決鏈上期權中的信息碎片化和資本效率低下的問題。與傳統孤立的衍生品系統不同，ITHACA的協議強調模塊化、去中心化的基礎設施，能夠啟動完整的期權市場，同時保持非託管控制。

根據公開的上市信息，ITHACA Protocol以構建非託管、可組合的期權基礎設施為重點，旨在將鏈上風險市場專業化，服務於多樣化的用戶群體。ITHACA項目設計其架構，讓參與者能夠啟動並為期權和結構化產品進行市場製造，這表明早期設計以模塊化和資本高效風險轉移為核心。雖然具體創始人簡歷和團隊成員背景未在引用材料中詳細說明，但ITHACA協議的技術定位表明，其背後的團隊擁有衍生品、市場結構和智能合約方面的專業知識，致力於解決鏈上期權常見的流動性碎片化和操作複雜性。ITHACA協議邁向了在MEXC交易所的上市，於2024年12月19日（UTC）開放交易，標誌著該項目早期發展中的重要外部里程碑。

注意：如果您需要經核實的創始人簡歷和原始白皮書標題，請提供官方白皮書鏈接；當前引用的資料中不包含可下載的白皮書或具名作者列表。

預啟動階段：ITHACA Protocol概述了一個非託管、可組合的期權設計，以實現最佳風險分擔和模塊化市場創建。

上市計劃：MEXC宣布ITHACA代幣交易將於2024年12月19日開始，存款功能於同日開放，提現則於2024年12月20日（UTC）啟用，標誌著該代幣在該平台上的首次中心化交易所交易可用性。

市場準備就緒：MEXC的ITHACA/USDT市場頁面記錄了流通供應量、最大供應量、公鏈以及初始交易指標，標誌著從開發到實際市場活動的過渡。

注意：引用的資料中未提供融資輪次或投資者名單；如果官方白皮書中有相關信息，可在收到後補充。

ITHACA Protocol的設計核心是一個非託管、可組合的期權堆疊，使用戶能夠啟動並進行完整的期權市場、多腿策略及跨標的資產的結構化產品的市場製造。ITHACA架構以資本效率和靈活的風險轉移「跨越時間和事件範圍」為目標，表明支持多樣化的到期日和條件性敞口。ITHACA代幣在MEXC市場頁面上被歸類為BSC公鏈，符合EVM兼容部署和常見的DeFi工具。儘管引用的材料中未列出具名升級或合作夥伴關係，但對模塊化的重視意味著隨著流動性和用戶群的擴展，未來可以集成新的策略原語和市場製造工具。

展望未來，ITHACA Protocol聲稱的「實現最佳風險分擔」目標表明，將繼續擴展期權原語、策略庫和市場製造模塊，以提高零售用戶和專業用戶的流動性深度和價格發現能力。鑑於ITHACA的非託管、可組合設計，未來的整合可能會集中在更多的標的資產、到期日和策略模板，以及降低市場製造商操作負擔的工具。與當前定位一致的長期願景是成為鏈上期權和結構化產品的模塊化標準，相較於碎片化的傳統系統，提升透明度和效率。具體的路線圖、時間表或具名整合未在引用的資料中列出，需從項目的官方白皮書或文件中確認。

從解決鏈上期權流動性和信息碎片化的起源，到推出一個非託管、可組合的完整期權和結構化產品市場基礎設施，Ithaca Protocol將ITHACA代幣定位為其生態系統中的協調和實用層。若要開始自信地交易ITHACA，請探索MEXC專屬的ITHACA市場頁面和相關的ITHACA代幣經濟資源，獲取針對MEXC用戶量身定制的基本面、步驟和風險考量。