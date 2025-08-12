The Origin and Evolution of ITHACA

ITHACA是一種於2024年推出的實用和治理代幣，為Ithaca Protocol生態系統提供動力。該協議是一個非託管、可組合的期權基礎設施，用於創建、交易和為任何標的資產進行期權、期權策略及結構化產品的市場製造。ITHACA代幣與Ithaca Protocol的核心目標是通過實現專業用戶和零售用戶在時間和事件範圍上的最佳風險分擔，來解決鏈上期權中的信息碎片化和資本效率低下的問題。與傳統孤立的衍生品系統不同，ITHACA的協議強調模塊化、去中心化的基礎設施，能夠啟動完整的期權市場，同時保持非託管控制。
根據公開的上市信息，ITHACA Protocol以構建非託管、可組合的期權基礎設施為重點，旨在將鏈上風險市場專業化，服務於多樣化的用戶群體。ITHACA項目設計其架構，讓參與者能夠啟動並為期權和結構化產品進行市場製造，這表明早期設計以模塊化和資本高效風險轉移為核心。雖然具體創始人簡歷和團隊成員背景未在引用材料中詳細說明，但ITHACA協議的技術定位表明，其背後的團隊擁有衍生品、市場結構和智能合約方面的專業知識，致力於解決鏈上期權常見的流動性碎片化和操作複雜性。ITHACA協議邁向了在MEXC交易所的上市，於2024年12月19日（UTC）開放交易，標誌著該項目早期發展中的重要外部里程碑。
注意：如果您需要經核實的創始人簡歷和原始白皮書標題，請提供官方白皮書鏈接；當前引用的資料中不包含可下載的白皮書或具名作者列表。
注意：引用的資料中未提供融資輪次或投資者名單；如果官方白皮書中有相關信息，可在收到後補充。
ITHACA Protocol的設計核心是一個非託管、可組合的期權堆疊，使用戶能夠啟動並進行完整的期權市場、多腿策略及跨標的資產的結構化產品的市場製造。ITHACA架構以資本效率和靈活的風險轉移「跨越時間和事件範圍」為目標，表明支持多樣化的到期日和條件性敞口。ITHACA代幣在MEXC市場頁面上被歸類為BSC公鏈，符合EVM兼容部署和常見的DeFi工具。儘管引用的材料中未列出具名升級或合作夥伴關係，但對模塊化的重視意味著隨著流動性和用戶群的擴展，未來可以集成新的策略原語和市場製造工具。
展望未來，ITHACA Protocol聲稱的「實現最佳風險分擔」目標表明，將繼續擴展期權原語、策略庫和市場製造模塊，以提高零售用戶和專業用戶的流動性深度和價格發現能力。鑑於ITHACA的非託管、可組合設計，未來的整合可能會集中在更多的標的資產、到期日和策略模板，以及降低市場製造商操作負擔的工具。與當前定位一致的長期願景是成為鏈上期權和結構化產品的模塊化標準，相較於碎片化的傳統系統，提升透明度和效率。具體的路線圖、時間表或具名整合未在引用的資料中列出，需從項目的官方白皮書或文件中確認。
從解決鏈上期權流動性和信息碎片化的起源，到推出一個非託管、可組合的完整期權和結構化產品市場基礎設施，Ithaca Protocol將ITHACA代幣定位為其生態系統中的協調和實用層。若要開始自信地交易ITHACA，請探索MEXC專屬的ITHACA市場頁面和相關的ITHACA代幣經濟資源，獲取針對MEXC用戶量身定制的基本面、步驟和風險考量。
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。