什麼是 Hyperliquid (HYPE)？ Hyperliquid (HYPE) 是一種於 2022 年推出的實用型代幣，為 Hyperliquid 生態系統提供動力。其核心設計旨在解決去中心化金融（DeFi）領域中的可擴展性與效率問題。不同於傳統的集中式交易系統，Hyperliquid 利用先進的區塊鏈技術，為交易者和流動性提供者創造了一個更高效、透明且去中心化的環境。HYPE 代幣對於平台什麼是 Hyperliquid (HYPE)？ Hyperliquid (HYPE) 是一種於 2022 年推出的實用型代幣，為 Hyperliquid 生態系統提供動力。其核心設計旨在解決去中心化金融（DeFi）領域中的可擴展性與效率問題。不同於傳統的集中式交易系統，Hyperliquid 利用先進的區塊鏈技術，為交易者和流動性提供者創造了一個更高效、透明且去中心化的環境。HYPE 代幣對於平台
新手學院/Learn/幣圈脈動/Hyperliqu...) 的起源與演變

Hyperliquid (HYPE) 的起源與演變

2025年7月16日MEXC
0m
Hyperliquid
HYPE$41.61+0.92%
DeFi
DEFI$0.000838+5.01%

什麼是 Hyperliquid (HYPE)？

Hyperliquid (HYPE) 是一種於 2022 年推出的實用型代幣，為 Hyperliquid 生態系統提供動力。其核心設計旨在解決去中心化金融（DeFi）領域中的可擴展性與效率問題。不同於傳統的集中式交易系統，Hyperliquid 利用先進的區塊鏈技術，為交易者和流動性提供者創造了一個更高效、透明且去中心化的環境。HYPE 代幣對於平台至關重要，能夠實現無縫交易、質押機會以及參與 Hyperliquid 協議和加密貨幣交易所的治理。

創立故事

Hyperliquid (HYPE) 的願景始於 2021 年，當時一群區塊鏈工程師和 DeFi 熱愛者意識到現有去中心化交易所的局限性，特別是在交易速度和用戶體驗方面。最初的構想是建立一個能夠實現高吞吐量交易的協議，同時不犧牲去中心化或安全性。在發布了一份詳細的白皮書，概述技術路線圖和經濟模型後，創始團隊——由密碼學、智能合約開發和金融工程領域的專家組成——開始開發 Hyperliquid 協議。早期的挑戰包括優化協議的速度和安全性，團隊通過創新共識機制和嚴格的智能合約審計來解決這些問題。

Hyperliquid (HYPE) 的發展時間表

  • 預推出開發階段：該項目於 2021 年底開始進行廣泛的研究與開發，重點放在協議設計和安全測試上。
  • 主要里程碑與成就：Hyperliquid 在 2022 年初推出了測試網，並於同年晚些時候成功部署主網，達成了重要里程碑。
  • 融資輪次與知名投資者：該項目通過私人代幣銷售獲得了初始資金，吸引了 DeFi 社群中多位知名人士的支持。
  • 公開發行與初期市場反應：Hyperliquid (HYPE) 於 2022 年 4 月首次亮相，因其用戶友好的界面和低交易費用，迅速受到加密貨幣交易所用戶、交易者和流動性提供者的青睞。

Hyperliquid (HYPE) 的技術演變

Hyperliquid 的技術已經從最初的專有協議設計演變為支持高頻交易和高級 DeFi 功能的穩健且可擴展的基礎設施。最初的協議強調安全性和低延遲，實施了獨特的共識機制以確保快速的交易確認。關鍵升級包括：

  • 協議優化：改進匹配引擎和訂單簿以提高吞吐量。
  • 質押與治理：引入質押機制和去中心化治理，賦予 HYPE 持有者影響協議升級的能力。
  • 新技術整合：採用跨鏈互操作性解決方案，實現 Hyperliquid 與其他 DeFi 平台之間的無縫資產轉移。
  • 技術合作夥伴關係：與領先的區塊鏈基礎設施提供商合作，加速新功能的開發並提升網絡韌性。

未來路線圖與願景

展望未來，Hyperliquid (HYPE) 將專注於在 DeFi 領域內實現主流採用和生態系統擴展。計劃於 2025 年第四季推出的協議升級將引入高級衍生品交易和自動化做市功能。與新興區塊鏈技術的整合將進一步提升可擴展性和用戶體驗。團隊希望擴展到機構級 DeFi 市場，這代表著巨大的增長機會。長期而言，Hyperliquid 致力於成為去中心化交易基礎設施的標準，遵循去中心化、安全性和用戶賦能的原則。

結論

從最初針對 DeFi 交易可擴展性和效率挑戰的解決方案，到如今作為去中心化金融領域的領先協議，Hyperliquid (HYPE) 的演變充分展現了其創始人的創新願景。要開始自信地交易 Hyperliquid (HYPE)，請查看我們的「Hyperliquid (HYPE) 交易完整指南」，了解基本知識、逐步流程和風險管理策略。準備好將您的知識付諸實踐了嗎？立即探索我們的綜合指南，並在 MEXC 安全的交易平台上開始您的 Hyperliquid (HYPE) 學習之旅。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金