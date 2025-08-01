Holo Token (HOT) 的起源與演變

Holo Token (HOT) 是一種於 2018 年推出的實用型代幣，為 Holo 生態系統提供動力。其核心設計旨在解決去中心化應用程式（DApp）領域的可擴展性與資訊碎片化問題。與傳統區塊鏈系統不同，HOT 加密貨幣利用 Holochain 的以代理為中心架構，為開發者和用戶打造更高效且去中心化的點對點應用程式建構與存取系統。Holo 平台作為橋樑，讓分散式主機服務由用戶提供，並以 HOT 代幣獎勵資源提供者。
Holo Token (HOT) 於 2017 年由 Arthur Brock 和 Eric Harris-Braun 構思，兩人皆為擁有分散式計算和社交軟體背景的資深系統架構師。他們在參與分散式系統相關專案時，發現了全球共識區塊鏈的局限性，例如可擴展性瓶頸和高能耗問題。在發表 Holochain 白皮書後，Brock 和 Harris-Braun 組建了一支團隊，其中包括 David Atkinson 和 Mary Camacho，他們分別在商業發展和開源專案管理方面貢獻專業知識。該團隊通過開發獨特的以代理為中心協議克服早期技術挑戰，允許每位用戶維護私有分支，僅在必要時同步，從而解決 HOT 加密生態系統中的可擴展性和效率痛點。
HOT 代幣的旅程始於 2017 年的概念和白皮書發布，隨後在 2018 年初成功進行了首次社區發行（ICO），從全球支持者群體中籌集了大量資金。隨著 Holochain 開源框架的推出，該項目達到了關鍵里程碑，使開發者能夠建構真正的點對點應用程式。Holo Token (HOT) 於 2018 年公開亮相，迅速獲得關注和支持。隨著 Holo 生態系統的擴展，HOT 代幣實現了顯著的交易量和強勁的市場地位，確認了市場對其改變去中心化主機和應用程式開發願景的信心。
Holo Token 的技術已從最初的以代理為中心協議演進為一個穩健、可擴展的分散式應用程式平台。最初的設計重點是讓每位用戶維護私有分支，使用分布式哈希表（DHT）進行數據存儲和同步。關鍵升級包括對 Holochain 核心的改進，增強了安全性、互操作性和開發工具。新編程語言支持的整合以及與開源社區的合作加速了協作功能的開發，例如跨應用程式通信和資源共享。這些進步鞏固了 HOT 加密貨幣在點對點應用程式領域的技術創新地位。
展望未來，Holo Token 將專注於在去中心化應用程式領域實現主流採用和生態系統擴展。即將推出的 Holochain RSM（重構狀態模型）更新計劃引入增強的可擴展性和開發者體驗。與補充技術（如去中心化身份解決方案）的整合將為安全和私密的用戶互動提供新功能。團隊計劃將 HOT 代幣的應用場景拓展至企業和物聯網市場，這代表著重要的增長機會。長期而言，Holo Token (HOT) 致力於成為去中心化主機和應用程式開發的標準，遵循去中心化、安全性和用戶賦能的原則。
從解決可擴展性和資訊碎片化的初衷，到成為去中心化應用程式領域的領先實用型代幣，HOT 代幣的演變展現了其創始人的創新願景。
