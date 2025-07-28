Highstreet (HIGH) 的起源與演進

Highstreet (HIGH) 是一種於 2021 年推出的治理與實用型代幣，為 Highstreet World 生態系統提供動力——這是一個以商業為中心、基於 MMORPG 架構並整合虛擬現實 (VR) 支持的元宇宙。其核心理念是，HIGH 代幣旨在解決元宇宙和零售領域中資訊碎片化及互操作性的問題。與傳統電子商務或遊戲平台不同，Highstreet 利用區塊鏈技術和雙代幣系統，為品牌和用戶創造一個更去中心化、安全且互動的環境。這使得現實世界與數字商務能夠無縫整合，讓遊戲內物品可以兌換成實體產品，並促進 Highstreet 虛擬世界與現實世界之間的雙向資金流動。

Highstreet 於 2021 年由一群區塊鏈和遊戲行業的老手構思而成，他們意識到數字與實體商務之間的脫節日益嚴重。最初的構想是打造一個元宇宙，讓傳統品牌和加密原生品牌都能在其中建立存在感，並通過沉浸式體驗直接與用戶互動。團隊發布了一份全面的白皮書，概述了他們對於去中心化、以商業為驅動的 Highstreet 元宇宙的願景。核心成員帶來了來自頂尖科技和遊戲公司的專業知識，使他們能夠克服早期挑戰，例如將現實世界的商務與基於區塊鏈的虛擬環境相結合。通過戰略合作和技術創新，團隊解決了碎片化的線上購物體驗這一痛點，構建了 Highstreet 平台，彌合了數字資產與實體商品之間的鴻溝。

- 預發布開發階段：Highstreet 在 2021 年底開始進行私人 Alpha 測試，專注於構建核心的 MMORPG 元宇宙並整合 HIGH 代幣生態系統的 VR 功能。

- 重要里程碑與成就：該項目達成了一個重要里程碑，推出了基於瀏覽器的市場平台，讓用戶能夠通過 Highstreet 與數字和現實世界的產品進行互動。公測版計劃於 2021 年底推出，進一步擴大用戶的訪問權限和參與度。

- 融資輪次與知名投資者：Highstreet 吸引了來自著名區塊鏈基金和行業領袖的投資，支持其重新定義線上商務的願景，並以 HIGH 代幣為核心。

- 公開發布與市場初步反應：HIGH 代幣於 2021 年 10 月正式上線，Highstreet 生態系統迅速在玩家、加密愛好者以及尋求創新數字互動的品牌中獲得關注。在 MEXC 上市後，Highstreet 實現了顯著的交易量和社區支持，反映出市場對其獨特元宇宙商務方法的信心。

- 原始協議設計與架構：Highstreet 最初建構於幣安智能鏈 (BSC)，利用專有架構來支持 HIGH 代幣在元宇宙中的治理和實用功能。

- 技術升級與協議改進：Highstreet 平台持續演進，引入了諸如 Merchant Portal 等功能以實現品牌整合，並擴展了 VR 支持，增強用戶在 Highstreet World 中的沉浸感。

- 新技術的整合：Highstreet 戰略性地整合了基於區塊鏈的資產管理、NFT 支持和即時商務系統，讓用戶能夠使用 HIGH 代幣購買兼具數字和現實用途的商品。

- 值得注意的技術合作夥伴關係：與領先的區塊鏈項目和技術提供商的合作加速了 Highstreet 的元宇宙即服務層的開發，進一步鞏固了 HIGH 代幣作為以商業驅動的元宇宙領域技術創新者的地位。

展望未來，Highstreet 專注於在不斷演變的元宇宙和零售格局中實現主流採用和生態系統擴展。即將推出的特性包括增強的 VR 體驗、擴大的品牌合作夥伴關係，以及在 Highstreet World 中更深入地整合現實世界的商務。團隊計劃引入新的市場功能和 HIGH 代幣的跨鏈互操作性，為用戶提供更廣泛的訪問權限和實用性。Highstreet 的願景是拓展至數字收藏品和體驗式零售等新市場領域，為 HIGH 代幣持有者帶來重大增長機會。從長遠來看，Highstreet 致力於成為元宇宙中去中心化商務的標準，遵循去中心化、用戶賦能和持續創新的原則。

從最初解決數字和實體商務碎片化的問題，到成為元宇宙領域的先驅力量，Highstreet 的演進展示了其創始人的創新視野。