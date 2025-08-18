Harmony ONE 的起源與演變

Harmony ONE 是一種Layer-1 區塊鏈實用代幣，於 2019 年推出，為Harmony生態系統提供動力。其核心設計旨在解決去中心化金融（DeFi）和更廣泛的區塊鏈領域中的可擴展性問題。與傳統區塊鏈在吞吐量和高費用方面遇到的困難不同，ONE 加密貨幣利用狀態分片和先進的點對點網絡技術，為尋求快速、低成本交易及穩健去中心化應用的開發者和用戶，打造一個更高效且安全的系統。

Harmony 幣的概念於 2018 年由謝翔雲提出，他是一名前 Google 工程師，同時也是密碼學博士，他發現了現有區塊鏈網絡中的可擴展性瓶頸。在科技行業工作期間，謝翔雲發表了 Harmony 白皮書，概述了一個分片式、高吞吐量區塊鏈的願景。他組建了一支團隊，其中包括蘭榮健（前 Google 地圖工程師）和Sahil Dewan（哈佛商學院畢業生）等人，各自在分布式系統、密碼學和商業發展方面擁有專業知識。團隊通過開創自適應狀態分片和全新的共識協議，克服了早期技術障礙（例如實現安全高效的分片），最終打造出能夠每秒支持數千筆交易且不犧牲安全性和去中心化的區塊鏈。

Harmony ONE 的旅程始於 2018 年底的測試網啟動與社區形成，隨後透過私人銷售成功從知名區塊鏈投資者手中獲得初始資金。項目在 2019 年 6 月 1 日的主網啟動中達到了關鍵里程碑，展示了即時狀態分片和快速區塊確認功能。ONE 代幣透過代幣銷售首次公開亮相，立即獲得了強大的市場關注和社區支持。在 MEXC 上市後，Harmony 代幣的交易量顯著增加，並於 2021 年 10 月達到歷史最高價 0.3798 美元，進一步確認了市場對 Harmony 改變去中心化應用與金融的願景充滿信心。

Harmony ONE 加密貨幣的技術已從最初的專有分片架構發展到如今的先進實現。最初的協議聚焦於可擴展性和安全性，實現了自適應狀態分片和有效權益證明（EPoS）共識機制，以區別於競爭對手。關鍵升級包括Horizon Bridge更新，該更新引入了跨鏈互操作性，以及對驗證者激勵和網絡效率的持續改進。團隊戰略性地整合了跨鏈通信和去中心化治理，實現無縫資產轉移和社區驅動的升級。與領先區塊鏈項目和基礎設施提供商的合作加速了生態系統工具的開發，鞏固了 Harmony ONE 幣作為可擴展區塊鏈領域技術創新者的地位。

展望未來，Harmony 加密貨幣將專注於在不斷演變的 DeFi 和 Web3 領域中實現主流採用和生態系統擴張。計劃於 2025 年推出的協議升級將引入增強的跨鏈功能和改善的開發者工具，而與零知識證明的整合將實現更高的隱私性和可擴展性。團隊希望拓展至新的市場領域，例如去中心化身份和企業區塊鏈，這代表著巨大的增長機會。長期來看，Harmony ONE 致力於成為可擴展去中心化應用的標準，遵循去中心化、安全性和用戶賦能的原則。

從最初解決可擴展性問題到成為 DeFi 領域的領先 Layer-1 區塊鏈，Harmony ONE 代幣的演變充分展示了其創始人的創新願景。