GUN是一種Layer-1區塊鏈代幣，於2025年推出，為Gunzilla Games開發的GUNZ生態系統提供動力。其核心設計旨在解決Web3遊戲領域中的可擴展性與基礎設施碎片化問題。與傳統遊戲平台不同，GUN利用區塊鏈原生基礎設施，為遊戲開發者和玩家創造了一個更高效且對開發者友好的系統。該代幣支撐著一個綜合生態系統，支持社區驅動的經濟，並在GUN Layer-1區塊鏈中實現AAA級遊戲體驗的高級功能。
GUN由Gunzilla Games團隊在2020年代初期構思，這是一家以AAA遊戲開發和區塊鏈技術專業聞名的工作室。最初的構想源自於為Gunzilla的旗艦遊戲Off The Grid（OTG）打造強大、可擴展且透明的基礎設施的需求。團隊發表了一份詳細的白皮書，概述了他們對於能夠支持複雜遊戲內經濟和無縫玩家互動的區塊鏈的願景。核心成員背景涵蓋傳統遊戲開發與分布式賬本技術，使他們能夠克服早期技術挑戰，例如高交易吞吐量和GUNZ生態系統的用戶體驗優化。他們的綜合專業知識促成了一個滿足現代Web3遊戲獨特需求的平台。
- 預發行開發階段：GUN的旅程始於其專有Layer-1區塊鏈的開發，以及針對遊戲生態系統定制的功能整合。
- 主要里程碑與成就：該項目通過成功支持Off The Grid的社區驅動經濟，展示了GUN Layer-1區塊鏈的可擴展性和實用性。
- 融資輪次與知名投資者：雖然具體融資細節尚未公開披露，但項目的快速發展和GUNZ生態系統的增長表明其受到遊戲和區塊鏈社區的強力支持。
- 公開發行與市場初步反應：GUN於2025年3月31日首次公開亮相，並在MEXC上市。發行獲得了強烈的社區關注，代幣迅速在玩家和加密愛好者中獲得青睞。MEXC通過大型空投和交易活動慶祝這一上市，進一步提升了Web3遊戲空間的參與度和流動性。
GUN的技術從最初專為遊戲設計的Layer-1架構演變為支持廣泛區塊鏈原生服務的綜合平台。初始協議聚焦於可擴展性和與遊戲引擎的無縫集成，實現了高吞吐量和低延遲交易等功能。關鍵升級包括開發者工具包的增強、與其他區塊鏈資產的互操作性改善，以及GUNZ生態系統內先進安全措施的引入。團隊持續整合新技術，如模塊化智能合約和跨鏈兼容性，促進更豐富的遊戲內經濟和更廣泛的生態系統參與。與領先遊戲工作室和技術提供商的戰略合作加速了協作功能的開發，鞏固了GUN作為Web3遊戲領域技術創新者的地位。
展望未來，GUN將專注於在不斷發展的Web3遊戲格局中實現主流採用和生態系統擴張。預計即將推出的更新將引入增強的開發者API，支持更多遊戲類型，並與互補的區塊鏈技術進行深度集成。團隊計劃拓展到新的市場細分領域，例如電子競技和用戶生成內容平台，這為GUN Layer-1區塊鏈帶來了顯著的增長機會。長期來看，GUN旨在成為去中心化遊戲應用的標準基礎設施，並在整個GUNZ生態系統中遵循去中心化、安全性和用戶賦能的原則。
從解決Web3遊戲的碎片化和可擴展性挑戰，到成為該領域的先驅平台，GUN的演變展示了其創始人的創新視野。若要自信地開始交易GUN，請查看我們的《GUN交易完整指南》，其中包含基本原理、逐步流程以及GUNZ生態系統中的風險管理策略。準備好將您的知識付諸實踐了嗎？立即探索我們的綜合指南，並在MEXC的安全交易平台開始您的GUN學習之旅，交易Layer-1區塊鏈代幣。
Start
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。