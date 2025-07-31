GRAND 的起源與演變

GRAND 是一種於 2024 年推出的實用代幣，為 Grand Base 生態系統提供動力。其核心在於，GRAND 的設計旨在解決去中心化金融（DeFi）領域中資訊碎片化以及對現實世界資產（RWA）可及性有限的問題。與傳統金融系統不同，GRAND 利用 BASE 區塊鏈上的合成資產協議，為尋求接觸 RWAs 的交易者和投資者創造了一個更高效且透明的系統，而無需持有實際的底層資產。Grand Base 平台代表了用戶在去中心化環境中與現實世界資產互動方式的重大創新。

GRAND 背後的遠見者

GRAND 於 2023 年由一群區塊鏈開發人員和 DeFi 專家構思，他們認識到通過 Grand Base 協議實現對現實世界資產市場無縫、去中心化訪問的需求日益增長。最初的構想源於觀察到現有的 DeFi 協議往往無法提供安全、流動性強且用戶友好的 RWAs 暴露途徑，導致零售和機構參與者效率低下並面臨障礙。在發表基礎白皮書後，核心團隊——由智能合約開發、金融工程和區塊鏈安全方面的專家組成——合作建立了 GRAND 協議，該協議可以在保持完全去中心化和透明度的同時合成 RWA 暴露。早期的挑戰包括確保合成資產的準確價格饋送和建立穩健的抵押機制，Grand Base 團隊通過創新性的預言機整合和協議設計解決了這些問題。

上市前開發階段： GRAND 項目於 2023 年底開始進行廣泛的研究和智能合約開發，專注於 Grand Base 上去中心化合成 RWA 市場的技術可行性。

GRAND 項目於 2023 年底開始進行廣泛的研究和智能合約開發，專注於 Grand Base 上去中心化合成 RWA 市場的技術可行性。 主要里程碑和成就： 關鍵的里程碑包括成功部署 BASE 區塊鏈上的 Grand Base 協議，以及推出總供應量為 50,000,000 枚代幣的 GRAND 代幣。

關鍵的里程碑包括成功部署 BASE 區塊鏈上的 Grand Base 協議，以及推出總供應量為 50,000,000 枚代幣的 GRAND 代幣。 融資輪次和著名投資者： GRAND 項目獲得了專注於 DeFi 的投資者和社區貢獻者的早期支持，促進了快速開發和 Grand Base 生態系統的增長。

GRAND 項目獲得了專注於 DeFi 的投資者和社區貢獻者的早期支持，促進了快速開發和 Grand Base 生態系統的增長。 公開發行和初始市場反應： GRAND 於 2024 年首次公開亮相，交易可在 MEXC 上進行，迅速受到那些通過 Grand Base 平台尋求創新 RWA 曝光解決方案的用戶青睞。

原始協議設計與架構： GRAND Base 最初被設計為一個去中心化的現貨合成 RWA 市場，利用智能合約在 BASE 區塊鏈上鑄造和交易現實世界資產的合成表示。

GRAND Base 最初被設計為一個去中心化的現貨合成 RWA 市場，利用智能合約在 BASE 區塊鏈上鑄造和交易現實世界資產的合成表示。 技術升級和協議改進： Grand Base 協議經歷了持續的升級，以提高安全性、可擴展性和用戶體驗，包括改進預言機整合和針對 GRAND 代幣持有者的抵押管理。

Grand Base 協議經歷了持續的升級，以提高安全性、可擴展性和用戶體驗，包括改進預言機整合和針對 GRAND 代幣持有者的抵押管理。 新技術的整合： GRAND Base 已整合先進的價格預言機解決方案和自動做市機制，以確保 Grand Base 生態系統內合成資產的準確定價和深層流動性。

GRAND Base 已整合先進的價格預言機解決方案和自動做市機制，以確保 Grand Base 生態系統內合成資產的準確定價和深層流動性。 顯著的技術合作夥伴關係： 與領先的區塊鏈基礎設施提供商和預言機網絡的戰略合作加速了安全可靠的合成 RWA 市場的開發，使 GRAND 和 Grand Base 平台成為 DeFi RWA 領域的技術創新者。

展望未來，GRAND 致力於 Grand Base 生態系統的擴展和在 DeFi 領域中的主流應用。即將推出的特性包括在 Grand Base 上引入新的合成資產類別、增強跨鏈互操作性以及以用戶為中心的治理機制。團隊計劃整合額外的補充技術，如去中心化身份和合規解決方案，以拓寬市場准入和監管兼容性。GRAND 計劃通過 Grand Base 進入機構級 RWA 市場，這代表著重大的增長機會。長期而言，GRAND 的目標是成為去中心化 RWA 暴露的標準，在 Grand Base 生態系統中遵循透明度、安全性和用戶賦能的原則。

從最初解決現實世界資產市場碎片化和不可及性的問題，到如今作為 DeFi RWA 領域的先驅協議的地位，GRAND 的演變展示了其創始人的創新遠見和 Grand Base 平台的潛力。