GRAND 的起源與演變

GRAND 是一種於 2024 年推出的實用代幣，為 Grand Base 生態系統提供動力。其核心在於，GRAND 的設計旨在解決去中心化金融（DeFi）領域中資訊碎片化以及對現實世界資產（RWA）可及性有限的問題。與傳統金融系統不同，GRAND 利用 BASE 區塊鏈上的合成資產協議，為尋求接觸 RWAs 的交易者和投資者創造了一個更高效且透明的系統，而無需持有實際的底層資產。Grand Base 平台代表了用戶在去中心化環境中與現實世界資產互動方式的重大創新。
GRAND 背後的遠見者
GRAND 於 2023 年由一群區塊鏈開發人員和 DeFi 專家構思，他們認識到通過 Grand Base 協議實現對現實世界資產市場無縫、去中心化訪問的需求日益增長。最初的構想源於觀察到現有的 DeFi 協議往往無法提供安全、流動性強且用戶友好的 RWAs 暴露途徑，導致零售和機構參與者效率低下並面臨障礙。在發表基礎白皮書後，核心團隊——由智能合約開發、金融工程和區塊鏈安全方面的專家組成——合作建立了 GRAND 協議，該協議可以在保持完全去中心化和透明度的同時合成 RWA 暴露。早期的挑戰包括確保合成資產的準確價格饋送和建立穩健的抵押機制，Grand Base 團隊通過創新性的預言機整合和協議設計解決了這些問題。
展望未來，GRAND 致力於 Grand Base 生態系統的擴展和在 DeFi 領域中的主流應用。即將推出的特性包括在 Grand Base 上引入新的合成資產類別、增強跨鏈互操作性以及以用戶為中心的治理機制。團隊計劃整合額外的補充技術，如去中心化身份和合規解決方案，以拓寬市場准入和監管兼容性。GRAND 計劃通過 Grand Base 進入機構級 RWA 市場，這代表著重大的增長機會。長期而言，GRAND 的目標是成為去中心化 RWA 暴露的標準，在 Grand Base 生態系統中遵循透明度、安全性和用戶賦能的原則。
從最初解決現實世界資產市場碎片化和不可及性的問題，到如今作為 DeFi RWA 領域的先驅協議的地位，GRAND 的演變展示了其創始人的創新遠見和 Grand Base 平台的潛力。要自信地開始交易 GRAND，請查看我們的「GRAND 交易完整指南」，了解基本知識、逐步流程和導航 Grand Base 生態系統的風險管理策略。準備好將您的知識付諸行動了嗎？立即探索我們的綜合指南，並在 MEXC 安全的交易平台上開始您的 GRAND 學習之旅，您可以在此充分發揮 Grand Base 的潛力。
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。