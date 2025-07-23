EigenLayer 的起源與演變

EigenLayer 是一組運行在以太坊區塊鏈上的智能合約，於 2024 年作為協議代幣推出，為 EigenLayer 生態系統提供動力。其核心設計旨在解決去中心化金融（DeFi）領域的可擴展性和可組合性問題。與傳統的質押系統不同，EigenLayer 利用了一種名為「再質押」的新概念，允許用戶選擇將他們已質押的以太幣（ETH）和其他 ERC-20 代幣用於驗證建構在以太坊之上的新軟體模組。這種創新方法為開發人員和協議設計者創造了一個更高效且靈活的系統，使新興的去中心化應用能夠快速創新並提升安全性，同時確立了 EIGEN 代幣作為該生態系統的核心組件。

EigenLayer 於 2021 年由華盛頓大學電機與電腦工程教授 Sreeram Kannan 提出，他發現以太坊原生質押機制在支持新協議和中間件方面存在局限性。在發表題為《EigenLayer：以太坊的可編程信任》的基礎白皮書後，Kannan 組建了一支團隊，其中包括前 Compound 成員 Calvin Liu 以及其他密碼學和分布式系統專家。他們通過嚴謹的研究和迭代開發，克服了早期的技術障礙——例如確保再質押資產的經濟安全性和設計穩健的懲罰機制。他們的解決方案使以太坊生態系統能夠通過 EigenLayer 框架將其安全保證擴展到各種新協議，解決了 DeFi 基礎設施中的一個關鍵痛點。

預發布開發階段：該項目於 2021 至 2022 年間開始進行廣泛研究和原型開發，最終發布了 EigenLayer 白皮書。

主要里程碑與成就：EigenLayer 於 2023 年初啟動測試網，並於 2024 年部署主網，引入了 ETH 和部分 ERC-20 代幣的再質押功能，同時推出了 EIGEN 代幣。

融資輪次與知名投資者：該項目在種子輪和 A 輪融資中獲得了領先區塊鏈投資者的大力支持，推動了協議的快速開發和 EigenLayer 生態系統的增長。

公開發布與初期市場反應：EigenLayer 於 2024 年首次公開亮相，迅速在開發者和質押者中獲得關注。在 MEXC 上市後，EIGEN 代幣實現了顯著的交易量和社群參與度，確認了市場對其改變 DeFi 基礎設施願景的信心。

EigenLayer 的技術已從最初的專有智能合約架構演變為一個強大且模組化的協議，支持多種質押資產和中間件應用。初始設計專注於通過 EigenLayer 協議實現 ETH 的安全再質押，實現獨特的選擇加入機制和可編程的懲罰條件，以區別於競爭對手。關鍵升級包括 2024 年底推出的多資產再質押功能，擴展了對 ERC-20 代幣的支持，以及整合先進的加密技術以增強安全性。團隊已與領先的以太坊項目和中間件開發者建立戰略合作夥伴關係，加速 EigenLayer 成為以太坊生態系統中去中心化信任與安全的基礎層，同時確立了 EIGEN 代幣作為該基礎設施的重要元素。

展望未來，EigenLayer 將專注於生態系統的擴展和在不斷演變的 DeFi 領域中的技術領導地位。「EigenLayer v2」更新計劃於 2025 年第四季度推出，將引入跨鏈再質押功能和針對 EIGEN 代幣持有者的增強開發者工具。與零知識證明等新興技術的整合將在 EigenLayer 生態系統中實現新的隱私保護應用。團隊計劃拓展至企業和機構市場，這為 EIGEN 代幣帶來了顯著的增長機會。長期而言，EigenLayer 致力於成為去中心化應用中可編程信任和安全性的標準，遵循去中心化、安全性和創新的原則。

從解決以太坊質押模型的局限性到成為 DeFi 領域的關鍵基礎設施協議，EigenLayer 的演變展示了其創始人的創新願景。