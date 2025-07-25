CORN 的起源與演變

CORN 是什麼？ CORN 是一個基於 Arbitrum Orbit 構建的下一代 區塊鏈網絡，於 2025 年正式推出，致力於支持以 比特幣為核心的 DeFi 生態系統。其核心設計旨在解決去中心化金融（DeFi）領域中的 可擴展性和互操作性 問題。與傳統的單鏈 DeFi 解決方案不同，CORN 利用 LayerZero 技術 實現無縫的跨鏈資產轉移，並使用比特幣代幣化版本 Bitcorn（BTCORN 是什麼？ CORN 是一個基於 Arbitrum Orbit 構建的下一代 區塊鏈網絡，於 2025 年正式推出，致力於支持以 比特幣為核心的 DeFi 生態系統。其核心設計旨在解決去中心化金融（DeFi）領域中的 可擴展性和互操作性 問題。與傳統的單鏈 DeFi 解決方案不同，CORN 利用 LayerZero 技術 實現無縫的跨鏈資產轉移，並使用比特幣代幣化版本 Bitcorn（BT
CORN 是什麼？

CORN 是一個基於 Arbitrum Orbit 構建的下一代 區塊鏈網絡，於 2025 年正式推出，致力於支持以 比特幣為核心的 DeFi 生態系統。其核心設計旨在解決去中心化金融（DeFi）領域中的 可擴展性和互操作性 問題。與傳統的單鏈 DeFi 解決方案不同，CORN 利用 LayerZero 技術 實現無縫的跨鏈資產轉移，並使用比特幣代幣化版本 Bitcorn（BTCN）作為其燃料代幣。這一架構為希望通過創新加密貨幣技術將比特幣價值與以太坊計算能力結合的用戶和開發者提供了一個更 高效、可擴展且對開發者友好的 系統。

創立故事

  • CORN 背後的願景：
    CORN 由一群區塊鏈創新者構思，他們意識到現有 DeFi 生態系統的碎片化和低效問題，特別是在加密貨幣市場中缺乏直接的比特幣與可擴展智能合約平台的整合。
  • 初始概念與開發：
    這個初始概念是為了回應市場對於能夠結合比特幣安全性和價值與以太坊可編程性的網絡需求。團隊發布了一份全面的白皮書，概述了以比特幣為核心的 Layer 2 網絡技術願景，強調在更廣泛的區塊鏈生態系統中實現跨鏈互操作性和開發者易用性。
  • 早期挑戰與突破：
    在早期開發過程中，面臨如何將比特幣作為燃料代幣以及確保無縫跨鏈轉移的挑戰。這些問題透過採用 LayerZero 實現互操作性，並開發 popCORN 系統來激勵數字資產市場中的長期參與而得以解決。
  • 關鍵團隊成員及其專業背景：
    創始團隊包括區塊鏈協議設計、DeFi 基礎設施和跨鏈技術方面的專家，但該加密貨幣項目的公開資料中未披露具體個人姓名。

CORN 的發展時間線

  • 預發布開發階段：
    CORN 的旅程始於 2024 年的廣泛研究與開發，重點放在協議架構和加密貨幣生態系統設計上。
  • 主要里程碑與成就：
    • 整合 Bitcorn（BTCN） 作為區塊鏈網絡的燃料代幣。
    • 實施 popCORN 系統，為 DeFi 生態系統提供可持續的激勵措施。
    • 採用 LayerZero 實現跨鏈資產轉移和改進的互操作性。
    • 支持 Stylus，允許開發者使用多種程式語言撰寫區塊鏈應用程序的智能合約。
  • 融資輪次與知名投資者：
    加密貨幣市場中尚未公開披露具體的融資輪次和投資者細節。
  • 公開發佈與初期市場反應：
    CORN 的公開亮相定於 2025 年 3 月 28 日，並在 MEXC 上進行現貨和期貨交易。此次發佈伴隨著總計 149,000 USDT 的大規模空投和獎勵活動，反映出數字資產領域中社區的高度參與和期待。

CORN 的技術演變

  • 原始協議設計與架構：
    CORN 最初被設計為 Arbitrum Orbit 上的 以太坊 Layer 2 解決方案，側重於將比特幣作為加密貨幣生態系統中的核心資產和燃料代幣。
  • 技術升級與協議改進：
    協議已逐步演進，包括以下功能：
    • LayerZero 整合，增強區塊鏈互操作性以實現跨鏈轉移。
    • popCORN 系統，為 DeFi 應用程序提供長期生態激勵。
    • Stylus 支持，允許開發者為加密貨幣項目使用多種編程語言撰寫智能合約。
  • 新技術的整合：
    CORN 對 LayerZero 和 Stylus 的採用使其處於數字資產領域中跨鏈和開發者友好型區塊鏈創新的前沿。
  • 顯著的技術合作夥伴關係：
    雖然未提及具體合作方，但 Arbitrum Orbit 和 LayerZero 的整合表明其與以太坊和跨鏈生態系統中的領先協議提供商合作，進一步提升加密貨幣技術。

未來路線圖與願景

  • 即將推出的特性和發展：
    下一階段「Maizenet: Harvest」將迎來官方的 Token 生成事件（TGE），並進一步擴展區塊鏈網絡中的 DeFi 應用程序、質押和收益耕作機會。
  • 長期戰略願景：
    CORN 的目標是成為 以比特幣為核心的 DeFi 標準，在加密貨幣市場中彌合比特幣價值與以太坊可編程性之間的差距。
  • 潛在市場擴張：
    團隊計劃利用其作為比特幣驅動的 Layer 2 網絡的獨特地位，進入更廣泛的 DeFi 市場。
  • 技術整合計劃：
    未來計劃包括與跨鏈協議的深度整合和增強的開發者工具，以促進區塊鏈生態系統的增長和加密貨幣技術的主流採用。

結論

從最初解決比特幣與智能合約平台之間的碎片化問題開始，CORN 已演變為 DeFi 領域的開創性力量，提供了一個可擴展、互操作且對開發者友好的區塊鏈生態系統。要自信地開始交易 CORN，請查看我們的「CORN 交易完整指南」，了解加密貨幣交易的基本知識、分步流程和風險管理策略。準備好將您的知識付諸實踐了嗎？立即探索我們的綜合指南，並在 MEXC 安全的數字資產交易平台開始您的 CORN 學習之旅。

