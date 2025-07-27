CELR的起源與演變

CELR是一種治理和實用型代幣，於2019年推出，為Celer Network生態系統提供動力。其核心設計旨在解決DeFi和區塊鏈基礎設施領域中的可擴展性和互操作性問題。與傳統的單鏈解決方案不同，Celer Network加密貨幣利用第二層擴展技術（包括狀態通道、鏈下計算和跨鏈消息傳遞），為開發者、流動性提供者和用戶創造了一個更高效、低成本且無縫的多鏈互動系統。

Celer Network於2018年由來自麻省理工學院、普林斯頓大學、加州大學伯克利分校和伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的博士團隊構思而成，其中包括共同創始人董莫博士、劉俊達博士、李小舟博士和梁清凱博士。這些創始人擁有分布式系統、網絡和密碼學背景，他們認為區塊鏈應用中的可擴展性瓶頸和碎片化的用戶體驗是阻礙主流採用的關鍵障礙。在發表Celer Network白皮書後，該團隊匯集了來自領先科技公司和學術機構的專業知識。早期挑戰包括設計一種能夠實現鏈下可擴展性而不影響安全或去中心化的協議。通過開發cStack架構和創新經濟模型，團隊克服了這些困難，最終創造了一個通過CELR加密貨幣實現快速、安全且低成本的跨鏈交易的解決方案。

上市前開發階段： Celer Network於2018年開始設計並實施其cStack架構和狀態通道技術。

該項目成功將交易延遲降低了10,000倍，並將微支付費用降低了100倍，展示了其鏈下擴展方法的有效性，這得益於Celer Network幣。

CELR於2019年3月24日完成了公開代幣銷售，總供應量為100億枚CELR代幣，作為ERC-20資產發行。

在推出後，Celer Network代幣因其技術創新和跨鏈能力迅速獲得關注，並得到了強大的社區支持和dApp開發者的採用。

Celer Network的技術已從最初的第二層鏈下擴展解決方案演變為支持廣泛區塊鏈的綜合互操作性協議。最初的協議聚焦於狀態通道（cChannel）、分布式支付路由（cRoute）和開發者框架（cOS）。關鍵升級包括：

推出 cBridge ，這是一個高性能的跨鏈橋，能夠在以太坊、波卡、NEO和其他EVM兼容鏈之間實現無縫資產轉移和互操作性，由CELR幣驅動。

引入 Layer2.finance ，它聚合DeFi協議，為Celer Network加密用戶降低費用並最大化收益。

集成 狀態守護者網絡（SGN） ，這是一個基於Tendermint的區塊鏈，為使用CELR代幣進行跨鏈消息傳遞和資產轉移提供去中心化安全和共識。

，這是一個基於Tendermint的區塊鏈，為使用CELR代幣進行跨鏈消息傳遞和資產轉移提供去中心化安全和共識。 與領先的區塊鏈項目和DeFi協議建立戰略合作夥伴關係，加速了Celer互操作性框架的採用，鞏固了其在跨鏈基礎設施領域的技術創新地位。

展望未來，Celer Network專注於在快速發展的區塊鏈格局中實現主流採用和生態系統擴展。即將推出的發展計劃包括：

進一步增強 cBridge 和 Layer2.finance 平台，為使用CELR代幣的流動性提供者和dApp開發者引入新功能。

與更多區塊鏈網絡和互補技術集成，通過Celer Network生態系統實現 通用跨鏈兼容性 。

拓展到新的市場領域，例如 GameFi、NFT和企業區塊鏈解決方案 ，為CELR代幣帶來顯著增長機會。

，為CELR代幣帶來顯著增長機會。 長期而言，Celer Network旨在成為跨鏈去中心化應用的標準，遵循去中心化、安全性和用戶賦能的原則。

從最初解決區塊鏈網絡的可擴展性和互操作性挑戰，到成為領先的跨鏈基礎設施提供商，CELR的演變展現了其創始人和技術團隊的創新願景。