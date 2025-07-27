什麼是CELR？ CELR是一種治理和實用型代幣，於2019年推出，為Celer Network生態系統提供動力。其核心設計旨在解決DeFi和區塊鏈基礎設施領域中的可擴展性和互操作性問題。與傳統的單鏈解決方案不同，Celer Network加密貨幣利用第二層擴展技術（包括狀態通道、鏈下計算和跨鏈消息傳遞），為開發者、流動性提供者和用戶創造了一個更高效、低成本且無縫的多鏈互動系統。 創立故事 Cel什麼是CELR？ CELR是一種治理和實用型代幣，於2019年推出，為Celer Network生態系統提供動力。其核心設計旨在解決DeFi和區塊鏈基礎設施領域中的可擴展性和互操作性問題。與傳統的單鏈解決方案不同，Celer Network加密貨幣利用第二層擴展技術（包括狀態通道、鏈下計算和跨鏈消息傳遞），為開發者、流動性提供者和用戶創造了一個更高效、低成本且無縫的多鏈互動系統。 創立故事 Cel
新手學院/Learn/幣圈脈動/CELR的起源與演變

CELR的起源與演變

2025年7月27日MEXC
0m
Celer Network
CELR$0.00597-1.67%
DeFi
DEFI$0.000836+3.46%
Contentos
COS$0.00187-2.90%
NEO
NEO$5.363-2.09%
Solayer
LAYER$0.2524-0.55%

什麼是CELR？

CELR是一種治理和實用型代幣，於2019年推出，為Celer Network生態系統提供動力。其核心設計旨在解決DeFi和區塊鏈基礎設施領域中的可擴展性和互操作性問題。與傳統的單鏈解決方案不同，Celer Network加密貨幣利用第二層擴展技術（包括狀態通道、鏈下計算和跨鏈消息傳遞），為開發者、流動性提供者和用戶創造了一個更高效、低成本且無縫的多鏈互動系統。

創立故事

Celer Network於2018年由來自麻省理工學院、普林斯頓大學、加州大學伯克利分校和伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的博士團隊構思而成，其中包括共同創始人董莫博士、劉俊達博士、李小舟博士和梁清凱博士。這些創始人擁有分布式系統、網絡和密碼學背景，他們認為區塊鏈應用中的可擴展性瓶頸碎片化的用戶體驗是阻礙主流採用的關鍵障礙。在發表Celer Network白皮書後，該團隊匯集了來自領先科技公司和學術機構的專業知識。早期挑戰包括設計一種能夠實現鏈下可擴展性而不影響安全或去中心化的協議。通過開發cStack架構和創新經濟模型，團隊克服了這些困難，最終創造了一個通過CELR加密貨幣實現快速、安全且低成本的跨鏈交易的解決方案。

CELR的發展時間線

  • 上市前開發階段： Celer Network於2018年開始設計並實施其cStack架構和狀態通道技術。
  • 主要里程碑與成就： 該項目成功將交易延遲降低了10,000倍，並將微支付費用降低了100倍，展示了其鏈下擴展方法的有效性，這得益於Celer Network幣。
  • 融資輪次與知名投資者： CELR於2019年3月24日完成了公開代幣銷售，總供應量為100億枚CELR代幣，作為ERC-20資產發行。
  • 公開上市與初期市場反應： 在推出後，Celer Network代幣因其技術創新和跨鏈能力迅速獲得關注，並得到了強大的社區支持和dApp開發者的採用。

CELR的技術演進

Celer Network的技術已從最初的第二層鏈下擴展解決方案演變為支持廣泛區塊鏈的綜合互操作性協議。最初的協議聚焦於狀態通道（cChannel）、分布式支付路由（cRoute）和開發者框架（cOS）。關鍵升級包括：

  • 推出cBridge，這是一個高性能的跨鏈橋，能夠在以太坊、波卡、NEO和其他EVM兼容鏈之間實現無縫資產轉移和互操作性，由CELR幣驅動。
  • 引入Layer2.finance，它聚合DeFi協議，為Celer Network加密用戶降低費用並最大化收益。
  • 集成狀態守護者網絡（SGN），這是一個基於Tendermint的區塊鏈，為使用CELR代幣進行跨鏈消息傳遞和資產轉移提供去中心化安全和共識。
  • 與領先的區塊鏈項目和DeFi協議建立戰略合作夥伴關係，加速了Celer互操作性框架的採用，鞏固了其在跨鏈基礎設施領域的技術創新地位。

未來路線圖與願景

展望未來，Celer Network專注於在快速發展的區塊鏈格局中實現主流採用和生態系統擴展。即將推出的發展計劃包括：

  • 進一步增強cBridgeLayer2.finance平台，為使用CELR代幣的流動性提供者和dApp開發者引入新功能。
  • 與更多區塊鏈網絡和互補技術集成，通過Celer Network生態系統實現通用跨鏈兼容性
  • 拓展到新的市場領域，例如GameFi、NFT和企業區塊鏈解決方案，為CELR代幣帶來顯著增長機會。
  • 長期而言，Celer Network旨在成為跨鏈去中心化應用的標準，遵循去中心化、安全性和用戶賦能的原則。

結論

從最初解決區塊鏈網絡的可擴展性和互操作性挑戰，到成為領先的跨鏈基礎設施提供商，CELR的演變展現了其創始人和技術團隊的創新願景。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金