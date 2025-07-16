BLAST 的起源與演變

BLAST 是一個於 2024 年推出的 二層區塊鏈協議，為 Blast 生態系統 提供動力。其核心設計旨在解決去中心化金融（DeFi）領域中的 收益生成與可擴展性 問題。與傳統的二層解決方案不同，BLAST 利用 ETH 和穩定幣的 原生收益機制，為開發者和用戶創造了一個更 高效且有利可圖的環境。這種方法讓用戶能夠在其資產上原生獲取收益，同時享受 Blast 二層技術帶來的可擴展性和低費用。

BLAST 的概念於 2023 年浮現，由一群區塊鏈工程師和 DeFi 創新者提出，他們察覺到現有以太坊二層解決方案中的 碎片化與效率低下。創始團隊成員擁有協議工程、密碼學和 DeFi 產品設計背景，他們致力於打造一個不僅能擴展以太坊，還能為用戶 解鎖新收益機會 的平台。在發布初步白皮書後，該團隊吸引了來自領先區塊鏈項目的人才，並通過開發直接整合到 Blast 二層基礎設施的專有收益協議克服了早期技術障礙。這項創新解決了 DeFi 用戶的 被動收入生成 痛點，使 BLAST 與其他擴展解決方案區分開來。

預啟動開發階段（2023–2024 年）： 團隊專注於構建核心 BLAST 協議，整合原生收益機制，並進行安全審計。

資金與社區： BLAST 吸引了 DeFi 社區的廣泛關注，並獲得生態系統補助金和私人捐助者的資金支持。

最初的 BLAST 協議被設計為一種 專有的二層解決方案，重點在於 可擴展性和收益生成。其架構將 原生收益引擎 直接整合到 Blast 二層中，讓用戶無需離開網絡即可在 ETH 和穩定幣上獲得收益。關鍵技術升級包括：

收益優化算法： 提高 Blast 收益分配的效率和安全性。

與領先的 DeFi 協議和基礎設施提供商建立的戰略合作關係加速了 BLAST 的採用和技術成熟。

數字代幣 BLAST 的總發行量（最大供應量）為 100,000,000,000（1000 億）枚代幣。根據最新數據（2025 年 7 月 8 日），流通供應量約為 414 億 BLAST 代幣，占 總供應量的約 41.4%。

比例分配：

總供應量： 100,000,000,000 BLAST（100%）

100,000,000,000 BLAST（100%） 流通供應量： 41,419,549,124 BLAST（約占總供應量的 41.4%）

41,419,549,124 BLAST（約占總供應量的 41.4%） 非流通（鎖定、保留或未發行）： 約 586 億 BLAST（約占總供應量的 58.6%）

搜索結果中未提供具體分配細節（如團隊、投資者、生態系統或社區）。若需進一步了解特定分配（例如歸屬計劃、分配比例），可以參考 BLAST 官方網站或其白皮書，可在 blastblastblast.com 獲取。

展望未來，BLAST 將專注於在 DeFi 領域內實現 主流採用與生態系統擴展。即將進行的發展包括：

協議升級： 計劃對 Blast 收益引擎和二層可擴展性進行增強。

計劃對 Blast 收益引擎和二層可擴展性進行增強。 生態系統增長： 引入新的 DeFi 項目並擴展 Blast 開發者工具。

引入新的 DeFi 項目並擴展 Blast 開發者工具。 市場擴展： 針對新用戶群體並與互補技術集成，以拓寬 Blast 的應用場景。

BLAST 的長期願景是成為 收益生成型二層解決方案的標準，賦予用戶最大化收益的能力，同時受益於以太坊的安全性和去中心化。

