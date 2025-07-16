BLAST 的起源與演變

BLAST 是一個於 2024 年推出的 二層區塊鏈協議，為 Blast 生態系統 提供動力。其核心設計旨在解決去中心化金融（DeFi）領域中的 收益生成與可擴展性 問題。與傳統的二層解決方案不同，BLAST 利用 ETH 和穩定幣的 原生收益機制，為開發者和用戶創造了一個更 高效且有利可圖的環境。這種方法讓用戶能夠在其資產上原生獲取收益，同時享受 Blast 二層技術帶來的可擴展性和低費用。
BLAST 的概念於 2023 年浮現，由一群區塊鏈工程師和 DeFi 創新者提出，他們察覺到現有以太坊二層解決方案中的 碎片化與效率低下。創始團隊成員擁有協議工程、密碼學和 DeFi 產品設計背景，他們致力於打造一個不僅能擴展以太坊，還能為用戶 解鎖新收益機會 的平台。在發布初步白皮書後，該團隊吸引了來自領先區塊鏈項目的人才，並通過開發直接整合到 Blast 二層基礎設施的專有收益協議克服了早期技術障礙。這項創新解決了 DeFi 用戶的 被動收入生成 痛點，使 BLAST 與其他擴展解決方案區分開來。
最初的 BLAST 協議被設計為一種 專有的二層解決方案，重點在於 可擴展性和收益生成。其架構將 原生收益引擎 直接整合到 Blast 二層中，讓用戶無需離開網絡即可在 ETH 和穩定幣上獲得收益。關鍵技術升級包括：
與領先的 DeFi 協議和基礎設施提供商建立的戰略合作關係加速了 BLAST 的採用和技術成熟。
數字代幣 BLAST 的總發行量（最大供應量）為 100,000,000,000（1000 億）枚代幣。根據最新數據（2025 年 7 月 8 日），流通供應量約為 414 億 BLAST 代幣，占 總供應量的約 41.4%。
比例分配：
搜索結果中未提供具體分配細節（如團隊、投資者、生態系統或社區）。若需進一步了解特定分配（例如歸屬計劃、分配比例），可以參考 BLAST 官方網站或其白皮書，可在 blastblastblast.com 獲取。
展望未來，BLAST 將專注於在 DeFi 領域內實現 主流採用與生態系統擴展。即將進行的發展包括：
BLAST 的長期願景是成為 收益生成型二層解決方案的標準，賦予用戶最大化收益的能力，同時受益於以太坊的安全性和去中心化。
從其源起於解決 可擴展、收益生成的 DeFi 基礎設施需求，到如今作為開創性的二層協議的地位，BLAST 的演變彰顯了其創始人的創新視野。要開始自信地交易 BLAST，請查看我們的「BLAST 交易完整指南」，其中包含基本知識、逐步流程和風險管理策略。準備好將您的知識付諸實踐了嗎？立即探索我們的全面指南，並在 MEXC 的安全交易平台開始您的 Blast 學習之旅。
