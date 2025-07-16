AEVO的起源與演變

AEVO加密貨幣是一個去中心化衍生品交易所平台代幣，旨在推動Aevo生態系統。AEVO的核心設計是為了解決去中心化金融（DeFi）衍生品領域中的可擴展性和效率問題。與傳統的中心化交易所不同，Aevo利用以太坊Layer-2技術——特別是基於OP Stack的Rollup——來打造一個更可擴展、低成本且透明的系統，服務於交易者和DeFi用戶。這種架構能夠實現期權和永續合約的高吞吐量交易，讓更多用戶可以接觸到高級衍生品。

AEVO背後的願景源自於提供一個去中心化、高性能的衍生品交易平台的需求，這個平台需要在速度和用戶體驗上能與中心化替代方案相媲美。由經驗豐富的區塊鏈工程師和DeFi專家組成的創始團隊，發現了現有DeFi衍生品協議的局限性——尤其是在交易成本、延遲和流動性方面。通過採用OP Stack作為他們的Layer-2解決方案，團隊旨在克服這些障礙，並提供一個能夠支持機構級交易策略的平台。核心成員帶來了來自傳統金融和領先區塊鏈項目的專業知識，確保技術嚴謹性和市場洞察力的結合。

預發布開發： Aevo協議經歷了大量的研究和開發，重點在於整合OP Stack並優化衍生品交易。

AEVO的技術堆棧建立在以太坊Layer-2 Rollup之上，使用OP Stack，這為高頻衍生品交易提供了必要的可擴展性和低費用。最初的協議設計注重安全性和性能，具有以下功能：

Optimistic Rollup架構： 降低交易成本並提高吞吐量。

數字代幣AEVO的總發行量（最大供應量）為1,000,000,000 AEVO。這些代幣的比例分配如下：

私人投資者： 18.5%

18.5% Binance Launchpool： 4.5%

4.5% 做市商： 2%

2% 團隊： 23%

23% 公司儲備金： 2.7%

2.7% 空投： 3%

3% DAO儲備金： 36%

36% 流通中的剩餘AEVO：10.3%

根據最新數據顯示，目前的流通供應量約為904,000,000 AEVO，表明近期發生了一次重要的代幣解鎖或釋放事件。這種結構旨在平衡早期生態系統激勵、長期發展和社區治理。

展望未來，AEVO加密貨幣專注於在DeFi衍生品領域中擴展其生態系統和技術領導地位。即將推出的發展包括：

新的衍生品產品： 推出額外的期權和永續合約。

從解決DeFi衍生品的可擴展性和效率挑戰開始，AEVO已經演變成一個領先的去中心化交易平台，背後有創新的Layer-2技術和穩健的代幣經濟學結構支持。