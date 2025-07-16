Scallop (SCA) 的網絡結構與去中心化優勢

Scallop (SCA) 的架構代表了一個基於先進加密原則構建的分布式區塊鏈網絡。與集中式系統不同，Scallop 採用了一個由全球獨立節點陣列維護的完全分布式賬本。SCA 代幣網絡由幾個核心組件組成：
在這個生態系統中，Scallop 使用了不同類型的節點：
在 Scallop 的背景下，去中心化指的將控制權和決策權分佈在全球網絡中，而不是依賴於中央機構。這是通過以下方式實現的：
Scallop 網絡中的權力通過基於代幣的治理系統分佈。在這裡，SCA 代幣持有者根據其持有的代幣數量獲得相應的投票權，從而創建一個自我調節的生態系統。協議變更和升級需要社區的多數批准。驗證節點通過以下方式發揮關鍵作用：
他們的質押 SCA 代幣作為誠實行為的經濟激勵，因為惡意行為可能會導致懲罰——即損失其質押資產。
Scallop 實施了多種先進的協議和技術以確保去中心化運作：
網絡的安全性由橢圓曲線加密支撐，提供軍用級別的保護且具有高效的密鑰大小。數據管理通過分片進行優化，將數據分佈在多個節點上，提高安全性和檢索效率。為了實現可擴展性，Scallop 利用二層解決方案，能夠處理高交易量而不影響去中心化。
有幾種方式可以參與 Scallop 網絡：
SCA 代幣的總發行量為25,000,000 枚代幣。Scallop 代幣的比例分佈如下：
|類別
|百分比
|SCA 代幣數量
|私人銷售
|36.00%
|9,000,000
|公開銷售
|2.00%
|500,000
|去中心化交易所流動性
|3.50%
|875,000
|核心團隊 / 開發團隊
|17.50%
|4,375,000
|早期貢獻者
|1.50%
|375,000
|天使輪銷售（團隊）
|2.64%
|660,000
|種子輪
|5.71%
|1,428,571
|顧問
|5.00%
|1,250,000
|合作夥伴生態系統
|8.00%
|2,000,000
|激勵、社區、推薦、空投
|8.00%
|2,000,000
|生態系統儲備
|10.15%
|2,536,429
總供應量：100% = 25,000,000 枚 SCA 代幣。
更多背景信息：超過4600 萬枚 SCA 代幣已被鎖定 3.76 年，這個數字似乎超出了上述總供應量。這可能指的是另一個指標（例如跨多條鏈或多版本累積鎖定的代幣），或者可能是報告錯誤。然而，目前流通供應量的 41% 已被鎖定。有關最權威和最新的詳細信息，請參閱官方的 Scallop 文檔和 SCA 代幣分佈披露。
Scallop 的去中心化架構通過將權力分佈在全球節點網絡中，提供了無與倫比的安全性和抗審查能力。要充分利用這項創新技術，請探索我們在 MEXC 上的SCA 代幣交易完整指南，涵蓋從基礎知識到高級交易策略的所有內容。
