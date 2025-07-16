Scallop (SCA) 的網絡結構與去中心化優勢

Scallop (SCA) 的架構代表了一個基於先進加密原則構建的分布式區塊鏈網絡。與集中式系統不同，Scallop 採用了一個由全球獨立節點陣列維護的完全分布式賬本。SCA 代幣網絡由幾個核心組件組成：

共識層 ：負責交易驗證和區塊生成。

：負責交易驗證和區塊生成。 數據層 ：管理區塊鏈狀態，確保數據完整性和可訪問性。

：管理區塊鏈狀態，確保數據完整性和可訪問性。 網絡層 ：促進節點之間的安全高效通信。

：促進節點之間的安全高效通信。 應用層：支持去中心化應用（dApps）的開發和部署。

在這個生態系統中，Scallop 使用了不同類型的節點：

全節點 ：維護區塊鏈的完整副本，確保數據冗餘和安全性。

：維護區塊鏈的完整副本，確保數據冗餘和安全性。 輕量級節點 ：僅存儲必要信息，實現更快的同步和更低的資源需求。

：僅存儲必要信息，實現更快的同步和更低的資源需求。 驗證節點：通過權益證明（PoS）共識機制確認交易並參與區塊生成，這大大降低了能耗，同時保持強大的安全性。

在 Scallop 的背景下，去中心化指的將控制權和決策權分佈在全球網絡中，而不是依賴於中央機構。這是通過以下方式實現的：

加密驗證 ：確保所有交易和變更都由網絡進行驗證。

：確保所有交易和變更都由網絡進行驗證。 民主治理：賦予 SCA 代幣持有者參與協議決策的權利。

Scallop 網絡中的權力通過基於代幣的治理系統分佈。在這裡，SCA 代幣持有者根據其持有的代幣數量獲得相應的投票權，從而創建一個自我調節的生態系統。協議變更和升級需要社區的多數批准。驗證節點通過以下方式發揮關鍵作用：

驗證交易

提出新區塊

參與治理

他們的質押 SCA 代幣作為誠實行為的經濟激勵，因為惡意行為可能會導致懲罰——即損失其質押資產。

增強的安全性 ：分布式共識模型意味著攻擊者需要控制至少 51% 的網絡驗證能力，隨著 Scallop 網絡的增長，這一目標變得越來越困難。

：分布式共識模型意味著攻擊者需要控制至少 51% 的網絡驗證能力，隨著 Scallop 網絡的增長，這一目標變得越來越困難。 抗審查和不可篡改性 ：一旦交易被確認，就無法被阻止或更改，為 SCA 代幣用戶提供前所未有的金融主權。

：一旦交易被確認，就無法被阻止或更改，為 SCA 代幣用戶提供前所未有的金融主權。 減少單點故障 ：該網絡運行在數千個獨立節點上，即使某些節點離線也能確保連續性。

：該網絡運行在數千個獨立節點上，即使某些節點離線也能確保連續性。 透明度：所有交易都被記錄在一個不可篡改的公共賬本上，允許獨立驗證和實時審計。

Scallop 實施了多種先進的協議和技術以確保去中心化運作：

拜占庭容錯 ：即使存在惡意節點，仍能保持共識。

：即使存在惡意節點，仍能保持共識。 零知識證明 ：實現私密但可驗證的交易。

：實現私密但可驗證的交易。 門限簽名：分配簽名權限，提高安全性。

網絡的安全性由橢圓曲線加密支撐，提供軍用級別的保護且具有高效的密鑰大小。數據管理通過分片進行優化，將數據分佈在多個節點上，提高安全性和檢索效率。為了實現可擴展性，Scallop 利用二層解決方案，能夠處理高交易量而不影響去中心化。

有幾種方式可以參與 Scallop 網絡：

成為驗證節點 ：需要符合最低規格的硬件並將一定數量的 SCA 代幣作為抵押品。

：需要符合最低規格的硬件並將一定數量的 SCA 代幣作為抵押品。 質押 ：參與者可以通過質押其 SCA 代幣獲得年化收益和相應的投票權。

：參與者可以通過質押其 SCA 代幣獲得年化收益和相應的投票權。 社區治理 ：利益相關者可以通過專用論壇和投票平台提出改進意見並對協議變更進行投票。

：利益相關者可以通過專用論壇和投票平台提出改進意見並對協議變更進行投票。 教育資源：全面的文檔和社區資源可供用戶了解網絡的技術方面，使 Scallop 對初學者和專家都友好。

SCA 代幣的總發行量為25,000,000 枚代幣。Scallop 代幣的比例分佈如下：

類別 百分比 SCA 代幣數量 私人銷售 36.00% 9,000,000 公開銷售 2.00% 500,000 去中心化交易所流動性 3.50% 875,000 核心團隊 / 開發團隊 17.50% 4,375,000 早期貢獻者 1.50% 375,000 天使輪銷售（團隊） 2.64% 660,000 種子輪 5.71% 1,428,571 顧問 5.00% 1,250,000 合作夥伴生態系統 8.00% 2,000,000 激勵、社區、推薦、空投 8.00% 2,000,000 生態系統儲備 10.15% 2,536,429

總供應量：100% = 25,000,000 枚 SCA 代幣。

更多背景信息：超過4600 萬枚 SCA 代幣已被鎖定 3.76 年，這個數字似乎超出了上述總供應量。這可能指的是另一個指標（例如跨多條鏈或多版本累積鎖定的代幣），或者可能是報告錯誤。然而，目前流通供應量的 41% 已被鎖定。有關最權威和最新的詳細信息，請參閱官方的 Scallop 文檔和 SCA 代幣分佈披露。

