ONG的網絡結構是什麼？ 本體Gas（ONG）是本體區塊鏈生態系統中的核心實用代幣，旨在促進鏈上操作並獎勵網絡參與者。本體Gas代幣的架構代表了一個基於先進加密原則構建的分布式區塊鏈網絡。與集中式系統不同，本體Gas加密貨幣採用了一個由全球數千個獨立節點維護的完全分布式賬本。本體網絡由幾個核心組件組成： 共識層用於交易驗證 數據層管理區塊鏈狀態 網絡層促進節點通信 應用層支持dApp開發 該網絡利ONG的網絡結構是什麼？ 本體Gas（ONG）是本體區塊鏈生態系統中的核心實用代幣，旨在促進鏈上操作並獎勵網絡參與者。本體Gas代幣的架構代表了一個基於先進加密原則構建的分布式區塊鏈網絡。與集中式系統不同，本體Gas加密貨幣採用了一個由全球數千個獨立節點維護的完全分布式賬本。本體網絡由幾個核心組件組成： 共識層用於交易驗證 數據層管理區塊鏈狀態 網絡層促進節點通信 應用層支持dApp開發 該網絡利
新手學院/Learn/幣圈脈動/本體Gas（ON...與去中心化優勢

本體Gas（ONG）的網絡結構與去中心化優勢

2025年7月27日MEXC
0m
Ontology Gas
ONG$0.1104-0.89%
Brazil National Fan
BFT$0.014888+5.21%

ONG的網絡結構是什麼？

本體Gas（ONG）是本體區塊鏈生態系統中的核心實用代幣，旨在促進鏈上操作並獎勵網絡參與者。本體Gas代幣的架構代表了一個基於先進加密原則構建的分布式區塊鏈網絡。與集中式系統不同，本體Gas加密貨幣採用了一個由全球數千個獨立節點維護的完全分布式賬本。本體網絡由幾個核心組件組成：

  • 共識層用於交易驗證
  • 數據層管理區塊鏈狀態
  • 網絡層促進節點通信
  • 應用層支持dApp開發

該網絡利用了不同類型的節點，包括完整節點（維護完整的區塊鏈副本）、輕量級節點（僅存儲相關信息）和驗證節點（確認交易）。本體的共識機制基於VBFT（可驗證拜占庭容錯）協議，該協議結合了權益證明（PoS）、可驗證隨機函數（VRF）和拜占庭容錯（BFT），以實現高吞吐量和強大的安全性，同時降低能耗。

ONG中的去中心化如何運作

在ONG代幣的背景下，去中心化指的是在全球網絡中分配控制權，而不是依賴中央機構。這是通過加密驗證民主治理模型來實現的，確保沒有單一實體能夠控制網絡。權力通過基於代幣的治理系統進行分配，其中本體Gas幣持有者根據其持倉比例獲得投票權。這創建了一個自我調節的生態系統，其中協議變更需要多數批准。驗證者通過以下方式發揮關鍵作用：

  • 驗證交易
  • 提出新區塊
  • 參與治理

他們的質押本體Gas代幣作為誠實行為的經濟激勵，因為惡意行為可能導致通過懲罰機制損失質押金

ONG去中心化結構的關鍵優勢

本體Gas的分布式共識模型提供了增強的安全性，要求攻擊者至少妥協51%的網絡驗證能力，隨著網絡的增長，這一目標變得越來越困難。ONG加密貨幣的去中心化提供了：

  • 抗審查和篡改的能力：一旦確認，交易不能被阻止或撤銷，為用戶提供了前所未有的金融自主權
  • 消除單點故障：網絡運行於數千個獨立節點之上，即使有重要部分出現停機，也能確保持續運行。
  • 透明度：所有交易都記錄在不可更改的公共賬本上，支持獨立驗證實時審計，這是傳統金融系統無法匹敵的。

支持ONG去中心化的技術特徵

本體Gas實施了幾項關鍵協議以確保去中心化操作：

  • 拜占庭容錯（BFT）用於共識，允許網絡即使某些節點行為惡意也能安全運行。
  • 橢圓曲線加密提供具有高效密鑰大小的軍用級保護
  • 分片跨多個節點增強了安全性和數據檢索效率。
  • 二層解決方案正在開發中，以解決可擴展性問題，使ONG代幣網絡能夠每秒處理大量交易而不影響去中心化。

如何參與ONG的去中心化網絡

要作為驗證者或節點運營商加入本體網絡，參與者必須滿足一定的硬件要求質押最低數量的本體Gas代幣作為抵押。驗證者和節點運營商獲得年回報比例投票權。社區治理通過專用論壇和投票平台促進，允許利益相關者提出改進意見並對協議變更進行投票。對於那些尋求更深入技術理解的人，本體提供了全面的文檔和社區資源，使ONG加密貨幣對初學者和高級用戶都易於使用。

結論

本體Gas幣的去中心化架構通過在全球範圍內分佈數千個節點，提供了無與倫比的安全性和抗審查能力

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金