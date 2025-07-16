LOOM的網絡結構與去中心化優勢

LOOM Network（LOOM）被設計為一個分布式區塊鏈網絡，旨在支持高度可擴展的遊戲和社交應用程序。其核心架構基於先進的加密原則，並利用由全球獨立節點陣列維護的完全分布式賬本。LOOM網絡分為幾個關鍵層：

共識層： 驗證交易並確保網絡達成一致。

驗證交易並確保網絡達成一致。 數據層： 管理區塊鏈的狀態並存儲應用程序數據。

管理區塊鏈的狀態並存儲應用程序數據。 網絡層： 促進節點之間的通信。

促進節點之間的通信。 應用層：支持去中心化應用程序（dApps）的開發和部署。

在這個LOOM生態系統中，有幾種不同類型的節點：

全節點： 維護完整的區塊鏈副本並參與交易驗證。

維護完整的區塊鏈副本並參與交易驗證。 輕量節點： 僅存儲相關信息，以提高效率。

僅存儲相關信息，以提高效率。 驗證節點：確認交易並使用委託權益證明（DPoS）共識機制保護LOOM網絡。這種方法顯著降低了能源消耗，同時保持了強大的安全性和高吞吐量。

LOOM網絡中的去中心化意味著將控制權和決策權分配給全球網絡，而不是依賴中央機構。這是通過以下方式實現的：

加密驗證： 確保所有LOOM交易都是有效且防篡改的。

確保所有LOOM交易都是有效且防篡改的。 民主治理：LOOM代幣持有者參與協議決策，防止任何單一實體主導網絡。

權力通過基於代幣的治理系統進行分配。LOOM代幣持有者根據其持倉比例獲得投票權，從而創造了一個自我調節的生態系統。協議變更需要多數批准，確保LOOM網絡根據參與者的集體意志演進。驗證者通過以下方式發揮關鍵作用：

驗證交易

提出新區塊

參與治理

他們抵押的LOOM代幣作為誠實行為的經濟激勵，如果他們惡意行事，則面臨失去抵押品（懲罰）的風險。

增強的安全性： 分布式共識意味著攻擊者需要控制至少51%的LOOM網絡驗證能力，隨著網絡的增長，這變得越來越困難。

分布式共識意味著攻擊者需要控制至少51%的LOOM網絡驗證能力，隨著網絡的增長，這變得越來越困難。 抗審查性： 一旦確認，LOOM交易無法被阻止或撤銷，為用戶提供 前所未有的金融自主權 。

一旦確認，LOOM交易無法被阻止或撤銷，為用戶提供 。 減少單點故障： LOOM網絡運行在數千個獨立節點上，即使一些節點離線，也能確保持續運行。

LOOM網絡運行在數千個獨立節點上，即使一些節點離線，也能確保持續運行。 透明度：所有LOOM交易都記錄在不可更改的公共賬本上，從而實現獨立驗證和即時審計。

LOOM網絡整合了多種先進的協議和技術，以確保去中心化操作：

拜占庭容錯： 即使某些節點惡意行事，也能保持共識。

即使某些節點惡意行事，也能保持共識。 零知識證明： 實現私密但可驗證的LOOM交易。

實現私密但可驗證的LOOM交易。 門檻簽名：分散簽名權限以增強安全性。

LOOM網絡依靠橢圓曲線加密來實現軍用級別的保護和高效的密鑰大小。數據通過分片進行管理，這提高了安全性和檢索效率。為了實現可擴展性，LOOM網絡實施了能夠每秒處理高達10萬筆交易的第二層解決方案，而不會影響去中心化。

成為驗證者： 需要符合最低規格的硬件以及抵押一定數量的LOOM代幣。

需要符合最低規格的硬件以及抵押一定數量的LOOM代幣。 抵押： 參與者可以抵押LOOM以獲得年回報並獲得相應的投票權。

參與者可以抵押LOOM以獲得年回報並獲得相應的投票權。 社區治理： LOOM利益相關者可以通過專用論壇和投票平台提出改進建議並對協議變更進行投票。

LOOM利益相關者可以通過專用論壇和投票平台提出改進建議並對協議變更進行投票。 教育資源：LOOM網絡提供了全面的文檔和社區資源，即使對於剛接觸區塊鏈技術的人來說，也使其參與變得容易。

LOOM網絡的去中心化架構通過在全球範圍內分佈的數千個節點提供了無與倫比的安全性和抗審查性。要充分利用這一革命性的LOOM技術，請查看我們在MEXC上的LOOM網絡交易完整指南，該指南涵蓋了從LOOM基礎知識到高級策略的所有內容。