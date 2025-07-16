JSM（Joseon Mun）是朝鮮民族的第一個合法認可的網路國家的國家貨幣。JSM 代幣的網絡架構被構建為一個利用先進加密原則的分布式區塊鏈網絡。與集中式金融系統不同，JSM 代幣運行在由全球眾多獨立節點維護的完全分布式賬本上。

Joseon Mun 網絡由幾個核心層組成：

共識層 ：驗證交易並確保網絡一致性。

：驗證交易並確保網絡一致性。 數據層 ：管理區塊鏈的狀態和歷史記錄。

：管理區塊鏈的狀態和歷史記錄。 網絡層 ：促進節點之間的通信。

：促進節點之間的通信。 應用層：支持去中心化應用程序 (dApp) 開發。

JSM 生態系統中的節點類型包括：

全節點 ：維護區塊鏈的完整副本。

：維護區塊鏈的完整副本。 輕量節點 ：僅存儲必要信息以實現高效參與。

：僅存儲必要信息以實現高效參與。 驗證節點：確認交易並保護網絡。

JSM 代幣採用權益證明（PoS）共識機制，這大大降低了能源消耗，同時保持了強大的安全性和網絡完整性。

在 Joseon Mun 的背景下，去中心化意味著將控制權和決策分佈在全球網絡中，而不是依賴中央權威。這是通過加密驗證和民主治理模型實現的，確保沒有單一實體可以主導網絡。

JSM 代幣網絡中的權力通過基於代幣的治理系統進行分配。JSM 代幣持有者根據其持有量獲得投票權，使他們能夠參與關鍵協議決策。這創建了一個自我調節的生態系統，其中變更需要多數批准，促進透明度和社區驅動的演進。

驗證者通過以下方式發揮關鍵作用：

驗證交易

提出新區塊

參與治理

他們抵押的 JSM 代幣作為誠實行為的經濟激勵，如果他們惡意行事，則有失去抵押的風險（罰沒）。

增強的安全性 ：分布式共識意味著攻擊者需要控制至少 51% 的網絡驗證能力，隨著 Joseon Mun 網絡的增長，這變得越來越困難。

：分布式共識意味著攻擊者需要控制至少 51% 的網絡驗證能力，隨著 Joseon Mun 網絡的增長，這變得越來越困難。 抗審查性 ：一旦確認，JSM 代幣交易無法被阻止或撤銷，為用戶提供前所未有的金融自主權。

：一旦確認，JSM 代幣交易無法被阻止或撤銷，為用戶提供前所未有的金融自主權。 減少單點故障 ：網絡運行在數千個獨立節點上，即使某些節點離線也能確保持續運行。

：網絡運行在數千個獨立節點上，即使某些節點離線也能確保持續運行。 透明度：所有交易都記錄在不可更改的公共賬本上，啟用獨立驗證和即時可審核性。

JSM 的去中心化運營依靠幾種先進的協議和加密技術：

拜占庭容錯 ：即使某些節點惡意行事也能確保共識。

：即使某些節點惡意行事也能確保共識。 零知識證明 ：實現私密但可驗證的交易。

：實現私密但可驗證的交易。 門檻簽名：分佈簽名權限以增強安全性。

網絡依靠橢圓曲線加密來實現軍用級別的保護和高效的密鑰大小。數據通過分片進行管理，這增強了安全性和檢索效率。為了解決可擴展性問題，Joseon Mun 實施了能夠處理高交易量而不影響去中心化的第二層解決方案。

要作為驗證者或節點運營商加入 Joseon Mun 網絡，參與者必須滿足最低硬件要求並抵押指定數量的 JSM 代幣作為擔保。驗證者獲得年度回報並在網絡治理中獲得相應的投票權。

社區治理通過專用論壇和投票平台進行，允許利益相關者提出改進意見並對協議變更進行投票。全面的文檔和社區資源可用於幫助用戶理解和參與網絡，使技術和非技術用戶都能使用 JSM 代幣。

JSM 的去中心化架構通過在全球獨立節點網絡中分佈權力，提供了無與倫比的安全性和抗審查性。