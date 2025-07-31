GRAND 的網絡結構與去中心化優勢

GRAND 是 Grand Base 協議的原生代幣，運行在一個去中心化的架構上，旨在促進現貨合成現實世界資產（RWAs）的市場，而無需用戶持有底層資產。Grand Base 生態系統中 GRAND 網絡的核心組件包括：

共識層 ：負責交易驗證並維護 Grand Base 上合成資產市場的完整性。

：負責交易驗證並維護 Grand Base 上合成資產市場的完整性。 數據層 ：管理區塊鏈狀態，包括 GRAND 生態系統內的合成資產發行、轉移和結算。

：管理區塊鏈狀態，包括 GRAND 生態系統內的合成資產發行、轉移和結算。 網絡層 ：促進節點之間的通信，並確保數據在 Grand Base 生態系統中的傳播。

：促進節點之間的通信，並確保數據在 Grand Base 生態系統中的傳播。 應用層：支持開發和部署與 Grand Base 上的合成 RWAs 進行交互的去中心化應用程序（dApps）。

GRAND 網絡建立在 BASE 公有區塊鏈之上，利用先進的加密原則確保所有 Grand Base 參與者的安全性和透明度。生態系統內的節點類型包括：

全節點 ：維護區塊鏈的完整副本，並參與 Grand Base 網絡上的交易驗證。

：維護區塊鏈的完整副本，並參與 Grand Base 網絡上的交易驗證。 驗證者節點：確認交易並通過共識機制（可能基於權益證明（PoS）或類似協議）保護 GRAND 網絡，這種機制在降低能耗的同時保持了 Grand Base 運營的強大安全性。

在 GRAND 和 Grand Base 的背景下，去中心化 指的是將控制權和決策權分佈在全球網絡中，消除對任何中央機構的依賴。這通過以下方式實現：

加密驗證 ：確保 Grand Base 上的所有交易和合成資產操作均由獨立節點進行驗證。

：確保 Grand Base 上的所有交易和合成資產操作均由獨立節點進行驗證。 民主治理 ：GRAND 代幣持有者參與協議決策，其投票權與其在 Grand Base 生態系統中的持倉成比例。

：GRAND 代幣持有者參與協議決策，其投票權與其在 Grand Base 生態系統中的持倉成比例。 基於代幣的治理系統：利益相關者可以提出並對 GRAND 協議升級進行投票，創建一個自我調節的 Grand Base 生態系統，其中的變更需要獲得大多數批准。

驗證者在 Grand Base 網絡中發揮著關鍵作用，具體如下：

驗證交易和合成資產操作。

向區塊鏈提出新區塊。

參與 GRAND 發展的治理決策。

他們抵押的 GRAND 代幣作為誠實行為的經濟激勵，如果在 Grand Base 協議內惡意行事，則會面臨失去抵押金（罰沒）的風險。

GRAND 和 Grand Base 的去中心化結構提供了幾個重要的優勢：

增強的安全性 ：分布式共識要求攻擊者控制網絡大多數的驗證能力，隨著 GRAND 網絡的增長，這變得越來越困難。

：分布式共識要求攻擊者控制網絡大多數的驗證能力，隨著 GRAND 網絡的增長，這變得越來越困難。 抗審查性和不可篡改性 ：一旦交易在 Grand Base 上得到確認，就無法被阻止或更改，為用戶提供金融自主權和免受外部干擾的保護。

：一旦交易在 Grand Base 上得到確認，就無法被阻止或更改，為用戶提供金融自主權和免受外部干擾的保護。 減少單點故障 ：GRAND 網絡運行在眾多獨立節點上，即使某些節點出現停機，也能確保 Grand Base 的運營連續性。

：GRAND 網絡運行在眾多獨立節點上，即使某些節點出現停機，也能確保 Grand Base 的運營連續性。 透明度：所有交易和合成資產操作都記錄在 Grand Base 的不可篡改的公共賬本上，支持獨立驗證和即時審計。

GRAND 在 Grand Base 上的去中心化運營由幾個關鍵技術特徵支持：

拜占庭容錯 ：即使在 Grand Base 網絡中存在惡意或故障節點的情況下，仍能確保共識。

：即使在 Grand Base 網絡中存在惡意或故障節點的情況下，仍能確保共識。 高級加密技術 ：可能採用橢圓曲線加密技術，以實現 GRAND 生態系統內安全高效的交易簽名。

：可能採用橢圓曲線加密技術，以實現 GRAND 生態系統內安全高效的交易簽名。 數據管理 ：利用分布式存儲解決方案（可能包括分片），以提高 Grand Base 的安全性和檢索效率。

：利用分布式存儲解決方案（可能包括分片），以提高 Grand Base 的安全性和檢索效率。 可擴展性：BASE 區塊鏈基礎設施和潛在的二層解決方案能夠實現 GRAND 的高交易吞吐量，而不會影響 Grand Base 的去中心化。

用戶可以通過多種方式參與 GRAND 網絡和 Grand Base：

節點運行 ：通過滿足硬體要求並抵押 GRAND 代幣作為擔保，在 Grand Base 上運行全節點或驗證者節點。

：通過滿足硬體要求並抵押 GRAND 代幣作為擔保，在 Grand Base 上運行全節點或驗證者節點。 質押 ：質押 GRAND 代幣以賺取獎勵並獲得 Grand Base 協議治理中的投票權。

：質押 GRAND 代幣以賺取獎勵並獲得 Grand Base 協議治理中的投票權。 社區治理 ：參與專門的論壇和投票平台，提出改進意見並對 Grand Base 生態系統內的 GRAND 協議變更進行投票。

：參與專門的論壇和投票平台，提出改進意見並對 Grand Base 生態系統內的 GRAND 協議變更進行投票。 教育資源：訪問 Grand Base 項目提供的全面文檔和社區資源，加深技術理解並促進參與 GRAND 生態系統。

GRAND 在 Grand Base 上的去中心化架構通過將權力分佈在全球節點網絡中，提供了無與倫比的安全性、抗審查性和透明度。要了解更多關於 GRAND 的信息以及如何參與其 Grand Base 生態系統，請探索我們在 MEXC 上的 GRAND 交易完整指南，該指南涵蓋了從基礎知識到參與 Grand Base 協議的高級策略的所有內容。