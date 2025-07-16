BOME（Book of Meme）的網絡結構與去中心化優勢

BOME（Book of Meme） 是一種運行在 Solana 區塊鏈 上的迷因幣，利用 Solana 的高吞吐量、低延遲基礎設施來提供可擴展且高效的去中心化網絡。BOOK OF MEME 網絡的核心組件包括：

共識層： 使用 Solana 的歷史證明（PoH）結合權益證明（PoS）進行交易驗證。

BOME 生態系統中的節點類型包括：

完整節點： 保存 Solana 區塊鏈的完整副本，確保數據完整性與冗餘。

推動 BOME 運作的共識機制是 Solana 的混合 PoH/PoS 協議，該協議在保持強大安全性同時提供高吞吐量和低能耗。

BOOK OF MEME 的去中心化指的是將 控制權和驗證分散到一個全球獨立節點網絡中，而非依賴中央機構。這是通過以下方式實現的：

加密驗證： 確保所有 BOME 交易有效且防篡改。

權力分佈在 驗證者和 BOME 代幣持有者 之間，形成了一個自我調節的生態系統。驗證者的職責包括：

驗證交易

提出新區塊

參與 BOOK OF MEME 網絡治理

他們的質押金作為誠實行為的經濟激勵，如果惡意行為可能會失去質押金（罰沒）。

增強的安全性： 分布式共識要求攻擊者控制 BOOK OF MEME 網絡大部分的驗證能力，隨著網絡增長這一難度會增加。

BOOK OF MEME 得益於 Solana 的先進技術特性，包括：

拜占庭容錯： 即使存在惡意節點也能確保共識。

數據通過 多個節點的分布式存儲 進行管理，提高了安全性和檢索效率。

成為驗證者或節點運營商： 需要符合 Solana 最低規格的硬件，並質押一定數量的 SOL（不是直接質押 BOME，因為 BOOK OF MEME 是 Solana 上的一種代幣）。

BOME 的去中心化架構建立在 Solana 之上，通過將權力分佈在全球節點網絡中，提供了 強大的安全性、抗審查性和透明度。