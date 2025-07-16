加密貨幣中，Meme 以其獨特的魅力和無限的可能性，吸引了無數投資者的目光。從最初的誕生到如今的遍地開花，Meme 幣不僅見證了加密貨幣市場的風雲變幻，更引領了一場前所未有的文化現象。隨著市場的不斷演進，Meme 幣的超級週期似乎也在悄然發生變化，從 Solana 的輝煌到 BNB Chain 的崛起，這一遷徙之路究竟蘊含著怎樣的機遇與挑戰？ Solana 鏈上的 Meme 幣輝煌時期 Solan加密貨幣中，Meme 以其獨特的魅力和無限的可能性，吸引了無數投資者的目光。從最初的誕生到如今的遍地開花，Meme 幣不僅見證了加密貨幣市場的風雲變幻，更引領了一場前所未有的文化現象。隨著市場的不斷演進，Meme 幣的超級週期似乎也在悄然發生變化，從 Solana 的輝煌到 BNB Chain 的崛起，這一遷徙之路究竟蘊含著怎樣的機遇與挑戰？ Solana 鏈上的 Meme 幣輝煌時期 Solan
新手學院/Learn/精選內容/Meme 幣超級...已逝還是轉型？

Meme 幣超級週期：已逝還是轉型？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
Memecoin
MEME$0.001684+2.80%
幣安幣
BNB$987.18-0.62%
pump.fun
PUMP$0.004397+10.47%
FUNToken
FUN$0.002273-1.43%
dogwifhat sol
WIF$0.489+2.30%

加密貨幣中，Meme 以其獨特的魅力和無限的可能性，吸引了無數投資者的目光。從最初的誕生到如今的遍地開花，Meme 幣不僅見證了加密貨幣市場的風雲變幻，更引領了一場前所未有的文化現象。隨著市場的不斷演進，Meme 幣的超級週期似乎也在悄然發生變化，從 Solana 的輝煌到 BNB Chain 的崛起，這一遷徙之路究竟蘊含著怎樣的機遇與挑戰？

Solana 鏈上的 Meme 幣輝煌時期


Solana，這個以高性能和低延遲著稱的區塊鏈網絡，自問世以來便以其獨特的技術優勢吸引了衆多開發者和用戶的關注。特別是在 Meme 幣領域，Solana 的表現尤爲搶眼。過去一年裏，Meme 幣的發行量在 Solana 鏈上激增，而 Pump.fun 等平臺大大簡化了代幣發行流程，使得 Meme 幣的創建和上市變得更加便捷。一時間，Solana 鏈成爲了Meme 幣發行的主要陣地，其總鎖倉價值在過去 12 個月內飆升逾 600%。

在 Solana 鏈上，Meme 幣的種類繁多，涵蓋了從狗狗、貓咪到各種奇特主題的廣泛範疇。據 Coinranking 數據顯示，Solana 上的 Meme 幣數量已經達到了 1,936 種，市值高達 91.3 億美元。這些 Meme 幣不僅豐富了加密貨幣市場的多樣性，更通過社區的力量推動了 Solana 生態系統的繁榮發展。

在 2024 年上半年，Solana 鏈上的 DEX 交易量持續攀升，一度超越了衆多主流區塊鏈網絡，成爲 Meme 幣交易的熱土。特別是像*URLS-WIF_USDT*、*URLS-BONK_USDT*等熱門 Meme 幣，在短時間內實現了價格的飛速上漲，吸引了大量投資者的關注。


然而，隨著市場的不斷變化和競爭的加劇，Solana 鏈上的 Meme 幣也面臨著諸多挑戰。一方面，隨著新項目的不斷涌現，市場注意力逐漸分散，使得部分Meme幣難以維持其熱度。另一方面，Solana 網絡本身也面臨著擴展性和穩定性等問題，這些問題在一定程度上制約了其生態系統的進一步發展。近期 Solana 上的 Meme 熱潮有明顯降溫的趨勢。有數據統計，從 Pump.fun 上架至 Raydium 的 Meme 幣日均交易量大幅下滑，創下了自 2024 年聖誕節以來的最低水平。

BNB Chain 上的 Meme 新景象


正當 Solana 鏈上的 Meme 幣熱潮逐漸降溫之際，BNB Chain 卻在 Meme 幣領域迅速崛起。這主要得益於 CZ（幣安創始人趙長鵬）的巧妙營銷策略。

要想溯源這一輪 BNB Chain 熱潮，就不得不提到 TST。TST，這個最初僅作爲演示如何在 Four 平臺上發行 Meme 幣的視頻中用的代幣，因合約地址的意外泄露而迅速成爲炒作的焦點。隨著市場關注度的迅速攀升，TST 從一個無人問津的測試幣搖身一變成爲了炙手可熱的 Meme 幣。

如果說 TST 帶動 BNB Chain 的活躍是鋪墊，那麼 CZ 的“曬狗”事件，更是將 BNB Chain 鏈上的 Meme 幣熱潮推向了新的高度。CZ 的愛犬“Broccoli”成爲了新的炒作對象，無數投資者涌入市場，試圖在這場狂歡中分得一杯羹。


除了大量匿名 Dev，Bounce Brand 官方的參與繼續將這場“Broccoli”熱推向高潮。2 月13 日晚間，Bounce Brand 官方發佈了一個新的代幣，最初是根據 CZ 的Belgian Malinois 命名爲 $MAL，但在 CZ 公佈了自己愛犬的真實姓名後，Bounce Brand 將已經發射了的 $MAL 代幣改名爲 $BROCCOLI，並附上了 BNB Chain 上的合約地址。

在 CZ 的營銷策略推動下，BNB Chain上的 Meme 幣數量迅速增加，涵蓋了各種主題和玩法。這些 Meme 幣不僅豐富了市場的多樣性，還通過社區的力量推動了生態系統的繁榮發展。

BNB Chain VS Solana，誰更勝一籌？


隨著 Meme 幣市場的不斷演進，BNB Chain 與 Solana 鏈之間的較量也日益激烈。爲了直觀地展示兩者之間的差距，我們可以從 TPS、交易量、日活躍用戶數、代幣創建數量等方面進行對比分析。

在 TPS 方面，Solana 以其高吞吐量和低延遲而聞名。據區塊鏈瀏覽器數據，Solana 峯值 TPS 理論上爲 65,500，BNB Chain 的峯值 TPS 約爲 300-400。數據對比明顯，Solana 鏈的交易速度提速潛力遠高於 BNB Chain。對於大量的 Meme 幣來說，Solana 能夠在短時間內處理大量交易而不出現瓶頸。相比之下，BNB Chain 雖然在性能上沒有 Solana 那麼高，但依然具備較高的交易速度，且由於其結構較爲簡單，交易處理較爲穩定。

在交易量方面，儘管 Solana 鏈和 BNB Chain 的 24 小時交易量基本相當，但 Solana 鏈的活躍用戶數卻幾乎爲 BNB Chain 的三倍。高活躍用戶意味著更多的交易需求和鏈上流動性，這對 Meme 幣的快速交易和傳播至關重要。因此，在過去較長一段時間內，Solana鏈一直是 Meme幣 PVP 的主場，積累了大量的活躍用戶。


在代幣創建數量方面，數據顯示，截至 2025 年 2 月，在 Four.meme 平臺共有 31,162 個代幣被創建，每日創建的代幣數量爲 3,947；在 pump.fun 平臺共有 7,605,186 個代幣被創建，每日創建的代幣數量爲 54,368。


在這場較量中，BNB Chain 與 Solana 鏈各有千秋，難以簡單判定誰更勝一籌。Solana 鏈以其高吞吐量和低延遲的技術優勢，在處理大量交易時展現出強大的潛力，而 BNB Chain則以其穩定的交易處理和豐富的社區生態，吸引了大量投資者的青睞。

在這場遷徙的浪潮中，MEXC 作爲加密貨幣市場的佼佼者，憑藉其高效、便捷的交易服務和快速的上幣速度，成爲了衆多投資者關注的焦點。無論是 Solana 鏈上的 Meme 幣還是 BNB Chain 上的新興代幣，MEXC 都能在第一時間內捕捉機遇，爲用戶提供更多的交易選擇和機會。特別是在 Meme 幣領域，MEXC 憑藉其快速的上幣速度和專業的 Meme+，吸引了大量投資者的關注。未來，MEXC 也將繼續秉持高效、便捷的服務理念，爲投資者提供更多元化、更優質的交易體驗，共同見證加密貨幣市場的輝煌未來。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金