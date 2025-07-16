Meme 幣超級週期：已逝還是轉型？

加密貨幣中，Meme 以其獨特的魅力和無限的可能性，吸引了無數投資者的目光。從最初的誕生到如今的遍地開花，Meme 幣不僅見證了加密貨幣市場的風雲變幻，更引領了一場前所未有的文化現象。隨著市場的不斷演進，Meme 幣的超級週期似乎也在悄然發生變化，從 Solana 的輝煌到 BNB Chain 的崛起，這一遷徙之路究竟蘊含著怎樣的機遇與挑戰？









Solana，這個以高性能和低延遲著稱的區塊鏈網絡，自問世以來便以其獨特的技術優勢吸引了衆多開發者和用戶的關注。特別是在 Meme 幣領域，Solana 的表現尤爲搶眼。過去一年裏，Meme 幣的發行量在 Solana 鏈上激增，而 Pump.fun 等平臺大大簡化了代幣發行流程，使得 Meme 幣的創建和上市變得更加便捷。一時間，Solana 鏈成爲了Meme 幣發行的主要陣地，其總鎖倉價值在過去 12 個月內飆升逾 600%。





在 Solana 鏈上，Meme 幣的種類繁多，涵蓋了從狗狗、貓咪到各種奇特主題的廣泛範疇。據 Coinranking 數據顯示，Solana 上的 Meme 幣數量已經達到了 1,936 種，市值高達 91.3 億美元。這些 Meme 幣不僅豐富了加密貨幣市場的多樣性，更通過社區的力量推動了 Solana 生態系統的繁榮發展。





在 2024 年上半年，Solana 鏈上的 DEX 交易量持續攀升，一度超越了衆多主流區塊鏈網絡，成爲 Meme 幣交易的熱土。特別是像*URLS-WIF_USDT*、*URLS-BONK_USDT*等熱門 Meme 幣，在短時間內實現了價格的飛速上漲，吸引了大量投資者的關注。









然而，隨著市場的不斷變化和競爭的加劇，Solana 鏈上的 Meme 幣也面臨著諸多挑戰。一方面，隨著新項目的不斷涌現，市場注意力逐漸分散，使得部分Meme幣難以維持其熱度。另一方面，Solana 網絡本身也面臨著擴展性和穩定性等問題，這些問題在一定程度上制約了其生態系統的進一步發展。近期 Solana 上的 Meme 熱潮有明顯降溫的趨勢。有數據統計，從 Pump.fun 上架至 Raydium 的 Meme 幣日均交易量大幅下滑，創下了自 2024 年聖誕節以來的最低水平。









正當 Solana 鏈上的 Meme 幣熱潮逐漸降溫之際，BNB Chain 卻在 Meme 幣領域迅速崛起。這主要得益於 CZ（幣安創始人趙長鵬）的巧妙營銷策略。





要想溯源這一輪 BNB Chain 熱潮，就不得不提到 TST。TST，這個最初僅作爲演示如何在 Four 平臺上發行 Meme 幣的視頻中用的代幣，因合約地址的意外泄露而迅速成爲炒作的焦點。隨著市場關注度的迅速攀升，TST 從一個無人問津的測試幣搖身一變成爲了炙手可熱的 Meme 幣。





如果說 TST 帶動 BNB Chain 的活躍是鋪墊，那麼 CZ 的“曬狗”事件，更是將 BNB Chain 鏈上的 Meme 幣熱潮推向了新的高度。CZ 的愛犬“Broccoli”成爲了新的炒作對象，無數投資者涌入市場，試圖在這場狂歡中分得一杯羹。









除了大量匿名 Dev，Bounce Brand 官方的參與繼續將這場“Broccoli”熱推向高潮。2 月13 日晚間，Bounce Brand 官方發佈了一個新的代幣，最初是根據 CZ 的Belgian Malinois 命名爲 $MAL，但在 CZ 公佈了自己愛犬的真實姓名後，Bounce Brand 將已經發射了的 $MAL 代幣改名爲 $BROCCOLI，並附上了 BNB Chain 上的合約地址。





在 CZ 的營銷策略推動下，BNB Chain上的 Meme 幣數量迅速增加，涵蓋了各種主題和玩法。這些 Meme 幣不僅豐富了市場的多樣性，還通過社區的力量推動了生態系統的繁榮發展。









隨著 Meme 幣市場的不斷演進，BNB Chain 與 Solana 鏈之間的較量也日益激烈。爲了直觀地展示兩者之間的差距，我們可以從 TPS、交易量、日活躍用戶數、代幣創建數量等方面進行對比分析。





在 TPS 方面，Solana 以其高吞吐量和低延遲而聞名。據區塊鏈瀏覽器數據，Solana 峯值 TPS 理論上爲 65,500，BNB Chain 的峯值 TPS 約爲 300-400。數據對比明顯，Solana 鏈的交易速度提速潛力遠高於 BNB Chain。對於大量的 Meme 幣來說，Solana 能夠在短時間內處理大量交易而不出現瓶頸。相比之下，BNB Chain 雖然在性能上沒有 Solana 那麼高，但依然具備較高的交易速度，且由於其結構較爲簡單，交易處理較爲穩定。





在交易量方面，儘管 Solana 鏈和 BNB Chain 的 24 小時交易量基本相當，但 Solana 鏈的活躍用戶數卻幾乎爲 BNB Chain 的三倍。高活躍用戶意味著更多的交易需求和鏈上流動性，這對 Meme 幣的快速交易和傳播至關重要。因此，在過去較長一段時間內，Solana鏈一直是 Meme幣 PVP 的主場，積累了大量的活躍用戶。









在代幣創建數量方面，數據顯示，截至 2025 年 2 月，在 Four.meme 平臺共有 31,162 個代幣被創建，每日創建的代幣數量爲 3,947；在 pump.fun 平臺共有 7,605,186 個代幣被創建，每日創建的代幣數量爲 54,368。









在這場較量中，BNB Chain 與 Solana 鏈各有千秋，難以簡單判定誰更勝一籌。Solana 鏈以其高吞吐量和低延遲的技術優勢，在處理大量交易時展現出強大的潛力，而 BNB Chain則以其穩定的交易處理和豐富的社區生態，吸引了大量投資者的青睞。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。