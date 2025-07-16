























坎昆升級計劃於 2024 年 3 月 13 日正式啟動上線，這一日期是在成功部署所有以太坊測試網（包括Goerli、Sepolia和Holesky）後確定的，這意味著以太坊主網為升級已經做好了準備。





在主網上線前，通過在不同的測試網上進行部署，可以對升級後的功能進行全面測試和驗證，確保在主網啟動前做好充分的準備並保持網絡的穩定性。如果在測試中發現了存在的合約漏洞等問題，最終上線時間會相應做出調整。













坎昆升級採用了新的擴容解決方案 Danksharding，這種方案顯著提高了網絡處理交易的能力，並大大提高網絡的可擴展性。









坎昆升級後將降低 Layer2 數據發布到以太坊主網上的 Gas 成本。尤其是對於 Rollup 解決的方案，可將其數據發布至主網的 Gas 費用降低至現在千分之一以下。









低 Gas 高 TPS 的特性將進一步釋放 Layer2 網絡的潛力，催生更多如遊戲等具備高頻交易需求的用例，用戶在二層網絡享受更豐富的生態時，不再為手續費和交易效率而煩惱。









坎昆升級將顯著提高以太坊的效用，鞏固其「公鏈之王」地位。同時利好 Layer2 協議和 Layer2 協議中的生態，OP 生態會更加多樣化，ZK 生態因為數據可用性增強而更加可用。





坎昆升級帶來的影響，可能會對以太坊的市場認知產生積極影響，這有助於提高投資者對 ETH 的投資熱情。另外受到升級影響的 Layer2 板塊相關代幣，如 Op、Arb 等也會成為投資者眼中的考慮對象。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。