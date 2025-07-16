2024 熱門 Meme 幣匯總





Meme 幣是一種加密貨幣，其名稱來源於互聯網文化中的"meme"（即流行的圖片、視頻或概念在網絡上迅速傳播的現象）。





Meme 幣的目的主要是作為一種娛樂和社交工具，通過創造有趣的數字資產來引起人們的興趣。這些幣種的價值往往來自於社區的共識和市場需求，而非傳統金融指標。





如果您想了解更多關於 Meme 幣的相關基礎知識，您可以通過閱讀《 什麼是Meme幣 》進行學習。









從最初的狗狗幣（DOGE）到後來的動物園系列代幣，再到如今層出不窮的 Meme 幣出現，Meme 幣大致上可以簡單劃分成以下幾類：





1.1 知名形象IP類：以狗狗幣（DOGE）和 PEPE 為代表，由早期互聯網絡流行的圖片形象代幣化。DOGE 和 PEPE 都是由網絡爆火的表情包代幣化而來。LADYS 是知名 NFT Milady 系列的自組織迷因幣。





1.2 名人效應類：以名人相關的事物（如寵物）命名的 Meme 代幣。如 MAGA 是以特朗普競選美國總統口號命名；FLOKI 是以馬斯克的寵物狗命名等等。





1.3 銘文類：以 SATS 和 RATS 為代表，發行方式和其他類型 Meme 有所差異。SATS 是為了致敬中本聰和比特幣，而 RATS 則是諷刺加密世界中的老鼠倉。









目前在市場上引起關注的 Meme 代幣有很多，我們以時間維度，選擇了在 2024 年才發行，或者流行傳播開的時間在 2024 年中的一些熱門 Meme 代幣進行介紹。









BOME 全稱 BOOK OF MEME，由 Pepe Meme 圖片創造藝術家 Darkfarm 創造。BOOK OF MEME是一個面向 Meme 的永久儲存圖庫，同時還將擴展一系列 Meme 創作功能。





BOME 的預售玩法簡單粗暴，用戶向 Darkfarm 提供的 Solana 地址發送 SOL ，所有參與預售的用戶根據捐贈 SOL 的比例分配 BOME 代幣。預售效果遠超預期，一共募集到超過 10000 枚 SOL。





隨後 Darkfarm 將募集到的所有 SOL 添加至流動性池，BOME 初始價格 0.000496 USDT。BOME 開始了價格狂奔，一天內價格拉升 50 倍，總成交量達到 2.3 億美元。





BOME 代幣從 3 月 12 日開啟預售，到上線頭部交易所只用了三天，刷新了最快上所記錄， BOME 市值突破 15億美元。截至目前，BOME 代幣價格回落至 0.017 美元。













受到 BOME 財富效應影響，3 月 17 日 Slerf 宣布募資，13 小時募資數額超過 5 萬枚 SOL。





3 月 18 日 SLERF 創始人發推表示，由於自己操作失誤銷毀了 LP 和空投預留代幣，沒有 1000 萬美元向預售用戶退款。





這次失誤並未導致預料中的 rug 事件發生，用戶將其視為"去中心化行為"，引發了購買的狂潮，代幣價格隨之上漲，刷新了 BOME 用時 9 小時市值破億的紀錄，僅用30分鐘，SLERF 市值突破億，成為新一代Meme之王。





SLERF 此前價格最高上漲至 1.6 美元，目前價格 0.47 美元。













MAGA (TRUMP) 代幣在 2023 年 8 月被創建，名稱來源於特朗普競選總統口號「讓美國再次偉大」的縮寫，創建上線後一直沒有市場熱度，關注量很低。





隨著特朗普在 2024 年總統選舉初選中不斷獲勝，和其相關的 MAGA 代幣熱度也逐漸升溫，並在 2 月底特朗普被提名為總投候選人後，熱度和幣價均達到新高。





目前熱度退去，MAGA 代幣的價格也相應回調。MAGA 代幣的波動和特朗普的新聞熱度存在高度關聯，不難想象未來如果特朗普贏得大選，MAGA 的價格也會隨之上升。













隨著 Solana 網絡接二連三地出現熱度高漲的 Meme 代幣，其他網絡競相模仿，希望能夠獲得一批熱度和流量。DEGEN 就是在 BASE 網絡上獲得成功的 Meme 代幣。





DEGEN 起源於 Farcaster 社區，是由社區主導的 Meme 項目。由於其公平發行、草根氛圍、自下而上推進社區增長、非官方 DAO 組織建設運營，讓其吸引大量用戶關注和加入。





近期隨著炒 Meme 的熱潮由 Solana 網絡向 BASE 網絡轉移，Degen 項目宣布推出低成本的 Layer3 區塊鏈 Degen Chain，DEGEN 為網絡原生 Gas 代幣。消息傳出後 DEGEN 價格 24 小時漲幅超過 37%，隨後價格不斷拉升屢創新高。





根據鏈上數據查詢，DEGEN 最高價格達到 0.065 美元，目前價格回落到 0.04 美元。













Dogwifhat（WIF）形象是一隻帶著粉色毛線帽的柴犬，項目於 2023 年 11 月悄悄上線 Solana 網絡，沒有任何宣發推廣，12 月底受到 Solana 網絡整體向上趨勢影響，WIF 價格有所拉升，並出現一定關注度，官推第一次現身並轉發了一張帶著粉色毛線帽的柴犬 meme 圖。





1 月 11 日，WIF 出現一筆失誤的交易，價值 770 萬美元的 SOL 流入購買了當時只有 270 萬美元流動性的 WIF 代幣，WIF 價格瞬間拉升至 3.99 美元。一周後，Binance 宣布上線 WIF 合約交易。隨後 Backpack 宣布上線 WIF 現貨交易。





3 月 1 日 Robinhood 上線 WIF 引起市場廣泛關注，WIF 價格迅速攀升並突破 1 美元。這也是第一個突破 1 美元的狗狗類型 Meme 代幣。





3 月 2 日，加密貨幣交易所 BitMEX 的聯合創始人兼首席執行官 Arthur Hayes 發推表示看好 WIF。WIF 價格隨即突破 2 美元。WIF 代幣價格最高時達到 4.88 美元，目前回落至 4.05 美元附近。





WIF 代幣總量 9.989 億枚，沒有質押、銷毀等常見玩法，沒有任何項目前景規劃，純價值投資屬性，官方運營也非常隨意，大多數時間都在轉發帶粉色毛線帽的 meme 圖。這種類型的項目更多承載的是用戶投資的情緒價值。













WEN 是 Solana DeFi 聚合平臺 Jupiter 的 Meme 代幣，其屬性來源於社區對於潛在空投的渴望與期待。





Jupiter 項目的聯合創始人 meow 表示自己經常收到社區「 Wen Token」、「Wen airdrop」之類的問題，因此做了一首詩歌以做回應。這首詩歌被作為 NFT 進行鑄造，並拆分成 1 萬億枚碎片，也就是現在流通的 WEN 代幣。





和 WIF 代幣類似，WEN 代幣更多承載的是用戶情緒價值的投資，並沒有更多的項目發展規劃和路線圖。不同的地方在於 WEN 的創新之處在於是第一個由分割 NFT 所創建的社群代幣，成為第一個符合 WNS NFT 標準的 NFT。













