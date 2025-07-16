「減半」機制 減半機制是數字貨幣一種較為普遍的運行機制，不僅僅發生在比特幣上，比如大家耳熟能詳的以太坊，也存在這樣的機制； 存在這種機制的根本原因是，比特幣等主流數字貨幣的產生是通過「採礦設備」作為虛擬工具，挖入比特幣的數字洞穴，並獲取比特幣的。在這個過程中，比特幣「礦工」是通過添加「區塊」作為成本，獲得一定量的比特幣作為獎勵，從而得到經濟上的補償； 可是，在比特幣生產的過程中，每開採 210,0「減半」機制 減半機制是數字貨幣一種較為普遍的運行機制，不僅僅發生在比特幣上，比如大家耳熟能詳的以太坊，也存在這樣的機制； 存在這種機制的根本原因是，比特幣等主流數字貨幣的產生是通過「採礦設備」作為虛擬工具，挖入比特幣的數字洞穴，並獲取比特幣的。在這個過程中，比特幣「礦工」是通過添加「區塊」作為成本，獲得一定量的比特幣作為獎勵，從而得到經濟上的補償； 可是，在比特幣生產的過程中，每開採 210,0
第四次「減半」迫近，比特幣或將迎來重大利好

第四次「減半」迫近，比特幣或將迎來重大利好

2025年7月16日
0m
#初階#行業熱門#新手入門#基礎概念
比特幣
BTC$105,883.3+2.19%

「減半」機制


減半機制是數字貨幣一種較為普遍的運行機制，不僅僅發生在比特幣上，比如大家耳熟能詳的以太坊，也存在這樣的機制；

存在這種機制的根本原因是，比特幣等主流數字貨幣的產生是通過「採礦設備」作為虛擬工具，挖入比特幣的數字洞穴，並獲取比特幣的。在這個過程中，比特幣「礦工」是通過添加「區塊」作為成本，獲得一定量的比特幣作為獎勵，從而得到經濟上的補償；

可是，在比特幣生產的過程中，每開採 210,000 個區塊（大約每四年），「礦工」獲得的獎勵將會減半。 減半從50BTC開始，依次對折；

於是，就從比特幣單一市場上來看，在對比特幣需求不變的前提下，市場上所「供給」的比特幣將會大幅度減少，比特幣的價格或迎來一個新的突破。屆時，其他以比特幣為基準，或者儲備金以比特幣為主要權重比例的數字貨幣也會水漲船高。


比特幣減半對其價格的歷史影響


首次減半 (2012)


首次比特幣減半發生在 2012 年11月28日。 在第一組210,000個區塊開採完畢後，減半開始。 每個區塊的獎勵從50BTC減少至25BTC。

減半之前，比特幣的出售價格為每個比特幣12美元，三個月不到的時間，比特幣價格翻倍。


兩個月後，其市場出售價格超過225美元。


第二次減半 (2016)


當420,000個區塊開採完畢後，第二次減半發生了。2016年7月9日，比特幣礦工針對每個區塊可獲得12.5BTC獎勵。

2016年7月10日，比特幣的出售價格約為 665美元，一年內，其價格飆升至2973美元。


第三次減半 (2020)


2020年的比特幣減半發生在5月11日。 當第三組210,000個區塊開採完畢後，礦工的獎勵再次減半為每個區塊 6.25 BTC。 一年之內，比特幣的出售價格飆升至65145美元。



比特幣減半機制的影響


對MEXCers


對於MEXCers來說，這是四年一次的可視化投資機會。從第四次減半機制開始，比特幣的市場供給速度進一步減慢，在針對比特幣需求不變的情況下，供給數量降低，對比特幣價格的影響是巨大的，但是在價格上的變化不一定會隨著減半的開始而迅速反應。根據以往的數據顯示，減半機制所帶來的價格漲幅是長期的，並且不一定是單邊行情。所以，每一位有投資比特幣期望的MEXCer應該更為謹慎，或者通過不同的投資方式合理分散風險，以達到積累財富的目的。

對「礦工」


對於以「挖礦」為職業的數字貨幣從業者來說，比特幣獎勵減半會是一個「喜憂參半」的機制。從「挖礦」所得的數量上來說，減半意味著極大的減少，但是從比特幣的價格曲線上看，這種機制似乎預示著極大的利好。如果「礦工」能夠一直持有比特幣的話，數量減少所帶來的經濟價值的損失是完全可以通過價格的飆升所彌補的。這也是為什麽減半機制其實對挖礦的負面影響是有限的。很多「礦工」的身份也是多重的，可能既是「採礦者」，也是比特幣的持有者，更是交易者，能夠通過多種方式對沖風險，積累財富。


