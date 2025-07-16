第四次「減半」迫近，比特幣或將迎來重大利好









減半機制是數字貨幣一種較為普遍的運行機制，不僅僅發生在比特幣上，比如大家耳熟能詳的以太坊，也存在這樣的機制；





存在這種機制的根本原因是，比特幣等主流數字貨幣的產生是通過「採礦設備」作為虛擬工具，挖入比特幣的數字洞穴，並獲取比特幣的。在這個過程中，比特幣「礦工」是通過添加「區塊」作為成本，獲得一定量的比特幣作為獎勵，從而得到經濟上的補償；





可是，在比特幣生產的過程中，每開採 210,000 個區塊（大約每四年），「礦工」獲得的獎勵將會減半。 減半從50BTC開始，依次對折；





於是，就從比特幣單一市場上來看，在對比特幣需求不變的前提下，市場上所「供給」的比特幣將會大幅度減少，比特幣的價格或迎來一個新的突破。屆時，其他以比特幣為基準，或者儲備金以比特幣為主要權重比例的數字貨幣也會水漲船高。













首次比特幣減半發生在 2012 年11月28日。 在第一組210,000個區塊開採完畢後，減半開始。 每個區塊的獎勵從50BTC減少至25BTC。





減半之前，比特幣的出售價格為每個比特幣12美元，三個月不到的時間，比特幣價格翻倍。









兩個月後，其市場出售價格超過225美元。













當420,000個區塊開採完畢後，第二次減半發生了。2016年7月9日，比特幣礦工針對每個區塊可獲得12.5BTC獎勵。





2016年7月10日，比特幣的出售價格約為 665美元，一年內，其價格飆升至2973美元。













2020年的比特幣減半發生在5月11日。 當第三組210,000個區塊開採完畢後，礦工的獎勵再次減半為每個區塊 6.25 BTC。 一年之內，比特幣的出售價格飆升至65145美元。





















對於MEXCers來說，這是四年一次的可視化投資機會。從第四次減半機制開始，比特幣的市場供給速度進一步減慢，在針對比特幣需求不變的情況下，供給數量降低，對比特幣價格的影響是巨大的，但是在價格上的變化不一定會隨著減半的開始而迅速反應。根據以往的數據顯示，減半機制所帶來的價格漲幅是長期的，並且不一定是單邊行情。所以，每一位有投資比特幣期望的MEXCer應該更為謹慎，或者通過不同的投資方式合理分散風險，以達到積累財富的目的。







