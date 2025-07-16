最近加密貨幣交易所交易基金（ETF） 市場可謂是熱鬧非凡，一系列熱門消息紛至沓來，引發了市場的廣泛關注與熱烈討論。 最新數據顯示，全球最大的資產管理公司貝萊德又添新成員，成爲持有 Crypto ETF 最多的公司。Coinglass 數據顯示，貝萊德旗下的 IBIT 資產管理規模已達 172.43 億美元，位居 11 隻比特幣現貨 ETF 產品規模榜首。 自從 7 月 23 日，美國 SEC 批准最近加密貨幣交易所交易基金（ETF） 市場可謂是熱鬧非凡，一系列熱門消息紛至沓來，引發了市場的廣泛關注與熱烈討論。 最新數據顯示，全球最大的資產管理公司貝萊德又添新成員，成爲持有 Crypto ETF 最多的公司。Coinglass 數據顯示，貝萊德旗下的 IBIT 資產管理規模已達 172.43 億美元，位居 11 隻比特幣現貨 ETF 產品規模榜首。 自從 7 月 23 日，美國 SEC 批准
新手學院/市場洞察/熱點分析/ETF 的風還是吹到了 Solana ！

ETF 的風還是吹到了 Solana ！

2025年7月16日MEXC
0m
Solana
SOL$167.75+3.69%
Openverse Network
BTG$6.885-7.34%
Factor
FACT$1.51+10.21%
Solchat
CHAT$0.1518+7.65%
Solama
SOLAMA$0.001523+3.04%


最近加密貨幣交易所交易基金（ETF） 市場可謂是熱鬧非凡，一系列熱門消息紛至沓來，引發了市場的廣泛關注與熱烈討論。

最新數據顯示，全球最大的資產管理公司貝萊德又添新成員，成爲持有 Crypto ETF 最多的公司。Coinglass 數據顯示，貝萊德旗下的 IBIT 資產管理規模已達 172.43 億美元，位居 11 隻比特幣現貨 ETF 產品規模榜首。

自從 7 月 23 日，美國 SEC 批准了首批以太坊現貨 ETF 後，加密世界也迎來了新的里程碑，利好的情緒再度在市場蔓延。根據 Farside Investors 最新數據，以太坊現貨 ETF 的流入量在近四周內超過了 20 億美元，這還不包括 Grayscale 的 ETHE 近 25 億美元的流出量。

援引彭博社高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 的分享，ETF 今年迄今爲止的全球流量已達到 9110 億美元。美國交易的現貨 Crypto 資產 ETF 登記的 170 億美元淨流量佔全球總流量的近 2%。

回到 ETF 本身，老生常談的是，以太坊現貨 ETF 的通過是加密史上一次重要的里程碑。

以太坊現貨 ETF 的順利推出，不僅爲投資者開闢了一條便捷、合規的參與以太坊市場的通道，更在全球範圍內激發了對於加密貨幣交易所交易基金（ETF）的廣泛興趣與認可，極大地加速了其他加密貨幣現貨 ETF 的進程，如 Solana 現貨 ETF 的申請與審批進程。

1、Solana 現貨 ETF 的概述


Solana 現貨 ETF，即 Solana 交易所交易基金，是一種跟蹤 Solana（SOL）價格表現的投資工具。它允許投資者通過購買 ETF 份額來間接投資 Solana，而無需直接持有和管理加密貨幣。這種投資方式降低了加密貨幣投資的門檻和風險，使得更多投資者能夠參與其中。

2、Solana 現貨 ETF 的發展動態


2024 年 8 月 8 日，巴西證券交易委員會正式批准了全球首個 Solana 現貨 ETF，由 QR Asset 發行、 Vortx 管理，標誌著 Solana 在傳統金融領域的信譽和合法性得到了提升。隨後，巴西又於 8 月 21 日批准了第二隻 Solana 現貨 ETF ，由 Hashdex 與當地投資銀行 BTG Pactual 合作推出。


儘管 Solana 現貨 ETF 在巴西取得了突破，但在美國市場的批准仍面臨諸多挑戰。2024 年 6 月，資管巨頭 VanEck 和 21Shares 就相繼向美國證券交易委員會提交了關於 Solana 現貨 ETF 的 S-1 申請。2024 年 7 月 8 日，芝加哥期權交易所代表 VanEck 和 21Shares 向 SEC 提交了 19b-4 文件。


在審批過程中，Solana 現貨 ETF 遭遇了監管障礙。Eric Balchunas 透露，美國證券交易委員會拒絕了芝加哥期權交易所提交的兩隻潛在 Solana 現貨 ETF 的 19b-4 文件，導致審批流程中斷。


對此業界分析師強調，Solana 現貨 ETF 在美國通過與否主要取決於政治因素，若前總統、共和黨候選人特朗普贏得大選，那麼批准的可能性就更高。

以上種種皆爲猜測，Solana 現貨 ETF 最終截止日期定於 2025 年 3 月中旬。不妨耐心等候最終結果的揭曉。

3、如果獲批，前景如何？


鑑於 SEC 今年早些時候對以太坊做出的讓步，市場不禁猜測，該機構是否也對 Solana 採取類似的寬容態度。那麼一旦 Solana 現貨 ETF 能夠通過，對整個市場會產生什麼影響呢？

Solana 現貨 ETF 的推出將使更多的傳統投資者和機構關注到Solana以及Solana生態，繼而伴隨著大量資金的流入。

GSR 最新發布的深度評估報告指出，基於不同市場條件——熊市、基準情景與理想狀況下的預測，Solana 現貨 ETF 的資金流入相較於 Bitcoin 的流入量展現出顯著差異。在熊市環境中，該比例預計爲 2%，而在基準及理想場景下則分別攀升至 5% 與 14% 。

報告樂觀預計，在遭遇市場低迷的熊市期間，Solana（SOL）的價格有望實現約 1.4 倍的增長；步入更爲平穩的基準情境，其增值潛力更是激增至 3.4 倍；而在最爲理想的市場條件下，SOL 的漲幅則可能高達驚人的 8.9 倍。


4、如何參與 Solana 生態？


據公開資料統計顯示，Solana 生態系統正展現出令人矚目的增長軌跡，自其主網啓動以來的短短四年間，該生態系統已蓬勃壯大，匯聚了超過 700 個去中心化應用程序（DApps）。


在華爾街有一句話，叫做 “Buy on the rumour, sell on the fact.”它巧妙地詮釋了市場先機捕捉與策略調整的藝術——即在市場傳言初現端倪時果敢佈局，而當這些傳言逐一兌現爲確鑿事實之際，則適時調整倉位，鎖定收益。

針對 MEXC 平臺上的 Solana 生態佈局，用戶完全可以將這一策略靈活運用。鑑於平臺已深度整合 Solana 板塊，匯聚了超過 80 個橫跨多元領域的代幣項目。MEXC 不僅提供 SOL 的現貨交易對，也支持 Solana 生態系統中的其他代幣交易，如 CHAT 、 GOL 、 SOLAMA 等。用戶可敏銳捕捉市場中的風吹草動，即時把握潛在機遇。除此之外，MEXC 致力於提供低交易費率，最大程度的幫助用戶節省交易成本。踏入MEXC的超低手續費交易樂園，讓每一筆操作都成爲盈利的加速器！加入 MEXC ，解鎖無限交易潛力，讓您的資產飛躍式增長。

如果您更擅長合約交易，您可以選擇合約交易，在價格波動中賺取收益。一直以來，MEXC 合約以“流動性全球第一”著稱，不僅成交更快，價差更小，而且交易更穩。SOL U本位合約中間價上下 0.05%（5 bps）可成交量遠領先於同行。

無論 Solana 現貨 ETF 的申請結果如何，加密行業日益融入主流金融體系的趨勢已勢不可擋，或許在未來的回望中，2024 年將被銘記爲加密行業發展歷程中一個至關重要的里程碑，標誌著其向更廣泛金融領域的深刻滲透與融合。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金