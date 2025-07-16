ETF 的風還是吹到了 Solana ！





最近加密貨幣交易所交易基金（ETF） 市場可謂是熱鬧非凡，一系列熱門消息紛至沓來，引發了市場的廣泛關注與熱烈討論。





最新數據顯示，全球最大的資產管理公司貝萊德又添新成員，成爲持有 Crypto ETF 最多的公司。Coinglass 數據顯示，貝萊德旗下的 IBIT 資產管理規模已達 172.43 億美元，位居 11 隻比特幣現貨 ETF 產品規模榜首。





自從 7 月 23 日，美國 SEC 批准了首批以太坊現貨 ETF 後，加密世界也迎來了新的里程碑，利好的情緒再度在市場蔓延。根據 Farside Investors 最新數據，以太坊現貨 ETF 的流入量在近四周內超過了 20 億美元，這還不包括 Grayscale 的 ETHE 近 25 億美元的流出量。





援引彭博社高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 的分享，ETF 今年迄今爲止的全球流量已達到 9110 億美元。美國交易的現貨 Crypto 資產 ETF 登記的 170 億美元淨流量佔全球總流量的近 2%。





回到 ETF 本身，老生常談的是，以太坊現貨 ETF 的通過是加密史上一次重要的里程碑。





以太坊現貨 ETF 的順利推出，不僅爲投資者開闢了一條便捷、合規的參與以太坊市場的通道，更在全球範圍內激發了對於加密貨幣交易所交易基金（ETF）的廣泛興趣與認可，極大地加速了其他加密貨幣現貨 ETF 的進程，如 Solana 現貨 ETF 的申請與審批進程。









Solana 現貨 ETF，即 Solana 交易所交易基金，是一種跟蹤 Solana（SOL）價格表現的投資工具。它允許投資者通過購買 ETF 份額來間接投資 Solana，而無需直接持有和管理加密貨幣。這種投資方式降低了加密貨幣投資的門檻和風險，使得更多投資者能夠參與其中。









2024 年 8 月 8 日，巴西證券交易委員會正式批准了全球首個 Solana 現貨 ETF，由 QR Asset 發行、 Vortx 管理，標誌著 Solana 在傳統金融領域的信譽和合法性得到了提升。隨後，巴西又於 8 月 21 日批准了第二隻 Solana 現貨 ETF ，由 Hashdex 與當地投資銀行 BTG Pactual 合作推出。





儘管 Solana 現貨 ETF 在巴西取得了突破，但在美國市場的批准仍面臨諸多挑戰。2024 年 6 月，資管巨頭 VanEck 和 21Shares 就相繼向美國證券交易委員會提交了關於 Solana 現貨 ETF 的 S-1 申請。2024 年 7 月 8 日，芝加哥期權交易所代表 VanEck 和 21Shares 向 SEC 提交了 19b-4 文件。





在審批過程中，Solana 現貨 ETF 遭遇了監管障礙。Eric Balchunas 透露，美國證券交易委員會拒絕了芝加哥期權交易所提交的兩隻潛在 Solana 現貨 ETF 的 19b-4 文件，導致審批流程中斷。









對此業界分析師強調，Solana 現貨 ETF 在美國通過與否主要取決於政治因素，若前總統、共和黨候選人特朗普贏得大選，那麼批准的可能性就更高。





以上種種皆爲猜測，Solana 現貨 ETF 最終截止日期定於 2025 年 3 月中旬。不妨耐心等候最終結果的揭曉。









鑑於 SEC 今年早些時候對以太坊做出的讓步，市場不禁猜測，該機構是否也對 Solana 採取類似的寬容態度。那麼一旦 Solana 現貨 ETF 能夠通過，對整個市場會產生什麼影響呢？





Solana 現貨 ETF 的推出將使更多的傳統投資者和機構關注到Solana以及Solana生態，繼而伴隨著大量資金的流入。





GSR 最新發布的深度評估報告指出，基於不同市場條件——熊市、基準情景與理想狀況下的預測，Solana 現貨 ETF 的資金流入相較於 Bitcoin 的流入量展現出顯著差異。在熊市環境中，該比例預計爲 2%，而在基準及理想場景下則分別攀升至 5% 與 14% 。





報告樂觀預計，在遭遇市場低迷的熊市期間，Solana（SOL）的價格有望實現約 1.4 倍的增長；步入更爲平穩的基準情境，其增值潛力更是激增至 3.4 倍；而在最爲理想的市場條件下，SOL 的漲幅則可能高達驚人的 8.9 倍。













據公開資料統計顯示，Solana 生態系統正展現出令人矚目的增長軌跡，自其主網啓動以來的短短四年間，該生態系統已蓬勃壯大，匯聚了超過 700 個去中心化應用程序（DApps）。









在華爾街有一句話，叫做 “Buy on the rumour, sell on the fact.”它巧妙地詮釋了市場先機捕捉與策略調整的藝術——即在市場傳言初現端倪時果敢佈局，而當這些傳言逐一兌現爲確鑿事實之際，則適時調整倉位，鎖定收益。





無論 Solana 現貨 ETF 的申請結果如何，加密行業日益融入主流金融體系的趨勢已勢不可擋，或許在未來的回望中，2024 年將被銘記爲加密行業發展歷程中一個至關重要的里程碑，標誌著其向更廣泛金融領域的深刻滲透與融合。



